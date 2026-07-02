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    Toyota'dan temmuz kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris ve daha fazlası

    Toyota, temmuz ayına özel Corolla, C-HR, Yaris gibi binek modellerin yanı sıra Proace ticari araç ailesinde de bireysel ve kurumsal müşteriler için fırsatlar sunuyor.

    Toyota'dan temmuz kampanyası: Corolla, C-HR ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Toyota, Temmuz ayı boyunca yeni araç sahibi olmak isteyenlere stoklarla sınırlı özel fırsatlar sunuyor. Türkiye’de üretilen Corolla Sedan Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid modelleri, ÖTV muafiyeti avantajıyla öne çıkarken, tüzel müşterilere özel 10 bin TL peşinat avantajı ve bireysel müşteriler için ise avantajlı finansman seçenekleri sunuluyor.

    Toyota’nın dünya çapında bir efsane haline gelen Corolla modeli de benzinli ve hibrit versiyonlarında iddialı fiyatlarla tercih edilebiliyor. Segmentinde rekabeti yeniden şekillendiren model olarak öne çıkan Corolla’nın 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, 1 milyon 790 bin TL’den başlayan fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

    Toyota C-HR Hybrid’de Temmuz fırsatları

    Toyota'dan temmuz kampanyası: Corolla, C-HR ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Dikkat çekici tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Toyota C-HR Hybrid, Temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatıyla sunuluyor. Sportif coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi ve zengin donanım özellikleriyle segmentinde fark yaratan model, performans ve yüksek yakıt verimliliğini bir araya getiriyor. 

    Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesi ve Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleriyle güvenliği en üst seviyeye taşıyan Toyota C-HR Hybrid, Toyota Garanti ON programı kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajıyla da dikkat çekiyor. Tüzel müşteriler ise Temmuz ayına özel 10 bin TL peşinat avantajıyla Toyota C-HR Hybrid sahibi olabiliyor.

    Yaris Hybrid

    Toyota’nın etkileyici tasarımı, dinamik sürüş karakteri ve beşinci nesil hibrit teknolojisiyle öne çıkan modeli Yaris Hybrid, 1 milyon 995 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Tüzel müşterilere yönelik 10 bin TL peşinat avantajının yanı sıra bireysel müşteriler için de finansman seçenekleri sunuluyor.

    Toyota'dan temmuz kampanyası: Corolla, C-HR ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Toyota Professional hafif ticari araç ürün gamında yer alan Proace City, Proace City Cargo, Proace Cargo, Proace Verso ve Proace Max modellerinde de Temmuz ayına özel avantajlar sunuluyor.

    Bireysel ve tüzel müşteriler, Temmuz ayına özel olarak 10 bin TL peşinatla Proace Verso hariç dilediği Proace ailesi üyesine sahip olabiliyor. Proace Verso için ise yalnızca tüzel müşteriler, Temmuz ayına özel olarak 10 bin TL peşinat fırsatından faydalanabiliyor. Düşük peşinatın yanı sıra farklı vade seçenekleriyle desteklenen finansman çözümleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturmasına imkan tanıyor.

    Toyota’dan 10 yıla kadar ücretsiz garanti avantajı

    Toyota, satış sonrası hizmetlerde sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Toyota Garanti ON programı kapsamında, Toyota yetkili servislerinde periyodik bakımları yaptırılan araçlar, 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajından yararlanabiliyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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