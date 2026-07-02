Toyota'dan temmuz kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris ve daha fazlası

Toyota’nın dünya çapında bir efsane haline gelen Corolla modeli de benzinli ve hibrit versiyonlarında iddialı fiyatlarla tercih edilebiliyor. Segmentinde rekabeti yeniden şekillendiren model olarak öne çıkan Corolla’nın 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, 1 milyon 790 bin TL’den başlayan fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.
Toyota C-HR Hybrid’de Temmuz fırsatları
Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesi ve Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleriyle güvenliği en üst seviyeye taşıyan Toyota C-HR Hybrid, Toyota Garanti ON programı kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajıyla da dikkat çekiyor. Tüzel müşteriler ise Temmuz ayına özel 10 bin TL peşinat avantajıyla Toyota C-HR Hybrid sahibi olabiliyor.
Yaris Hybrid
Toyota’nın etkileyici tasarımı, dinamik sürüş karakteri ve beşinci nesil hibrit teknolojisiyle öne çıkan modeli Yaris Hybrid, 1 milyon 995 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Tüzel müşterilere yönelik 10 bin TL peşinat avantajının yanı sıra bireysel müşteriler için de finansman seçenekleri sunuluyor.
Bireysel ve tüzel müşteriler, Temmuz ayına özel olarak 10 bin TL peşinatla Proace Verso hariç dilediği Proace ailesi üyesine sahip olabiliyor. Proace Verso için ise yalnızca tüzel müşteriler, Temmuz ayına özel olarak 10 bin TL peşinat fırsatından faydalanabiliyor. Düşük peşinatın yanı sıra farklı vade seçenekleriyle desteklenen finansman çözümleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturmasına imkan tanıyor.
Toyota’dan 10 yıla kadar ücretsiz garanti avantajı
Toyota, satış sonrası hizmetlerde sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Toyota Garanti ON programı kapsamında, Toyota yetkili servislerinde periyodik bakımları yaptırılan araçlar, 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajından yararlanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş