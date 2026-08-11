Toyota'dan yarım milyonluk dev geri çağırma: Sorun ekran yazılımı

Yarım milyon aracı geri çağırıyor
Söz konusu arıza, araçta hız göstergesinden sinyal bildirimlerine kadar tüm kritik verileri sürücüye aktaran 7.0 inç boyutundaki dijital gösterge panelinden kaynaklanıyor. Sorun sadece bu küçük ekranı kullanan alt donanım paketlerini etkilediği için geri çağırma kapsamı donanıma göre ikiye ayrılıyor:
- Geri çağrılan donanımlar: LE, SE ve Nightshade paketleri (7 inç ekran kullanıyor).
- Kapsam dışı donanımlar: XLE ve XSE paketleri (Daha büyük olan 12.3 inçlik ekrana sahip oldukları için bu arızadan etkilenmiyor).
Toyota daha önceki bazı modellerinde uzaktan kablosuz yazılım güncellemesi (OTA) ile çözümler sunmuştu. Ancak bu kez sorun yaşayan 508 bin Camry sahibinin resmi bir Toyota yetkili servisine gitmesi gerekecek.
Yetkili servisler, aracın gösterge modülüne ücretsiz olarak yeni yazılım yükleyerek sorunu kökten çözecek. Ekran kararma şikayetleriyle ilk kez karşılaşmayan Japon devi, son 14 ay içerisinde benzer dijital panel arızaları nedeniyle Land Cruiser, Mirai ve bazı Lexus modellerini kapsayan farklı geri çağırma kampanyaları da düzenlemişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: