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    Toyota'dan yarım milyonluk dev geri çağırma: Sorun ekran yazılımı

    Toyota, ABD'de 508 bin adet 2025 ve 2026 model Camry'yi geri çağırıyor. 7 inçlik dijital gösterge panelinin tamamen kararmasına yol açan yazılım sorunu için sürücüler servislere davet ediliyor.

    Toyota'dan yarım milyonluk dev geri çağırma: Sorun ekran yazılımı Tam Boyutta Gör
    Sıfır km bir otomobil satın aldığınızda karşılaşmak isteyeceğiniz son şeylerden biri de çalıştırma düğmesine bastığınızda gösterge panelinin kapkaranlık kalmasıdır. Toyota, tam da bu güvenlik riski nedeniyle ABD pazarındaki 508 bin adet 2025 ve 2026 model Camry sedan için dev bir geri çağırma operasyonu başlattı.

    Yarım milyon aracı geri çağırıyor

    Söz konusu arıza, araçta hız göstergesinden sinyal bildirimlerine kadar tüm kritik verileri sürücüye aktaran 7.0 inç boyutundaki dijital gösterge panelinden kaynaklanıyor. Sorun sadece bu küçük ekranı kullanan alt donanım paketlerini etkilediği için geri çağırma kapsamı donanıma göre ikiye ayrılıyor:

    • Geri çağrılan donanımlar: LE, SE ve Nightshade paketleri (7 inç ekran kullanıyor).
    • Kapsam dışı donanımlar: XLE ve XSE paketleri (Daha büyük olan 12.3 inçlik ekrana sahip oldukları için bu arızadan etkilenmiyor).
    Toyota'dan yarım milyonluk dev geri çağırma: Sorun ekran yazılımı Tam Boyutta Gör
    Ekranın açılışta kilitlenip siyah kalması sadece hızınızı görmenizi engellemekle kalmıyor; dörtlü flaşör durumunu, sinyal sesli ve görsel bildirimlerini ve güvenlik uyarı tonlarını da tamamen devre dışı bırakıyor. Bu durum, sürüş esnasında sürücünün çevreyle olan iletişimini keserek kaza riskini önemli ölçüde artırıyor.

    Toyota daha önceki bazı modellerinde uzaktan kablosuz yazılım güncellemesi (OTA) ile çözümler sunmuştu. Ancak bu kez sorun yaşayan 508 bin Camry sahibinin resmi bir Toyota yetkili servisine gitmesi gerekecek.

    Yetkili servisler, aracın gösterge modülüne ücretsiz olarak yeni yazılım yükleyerek sorunu kökten çözecek. Ekran kararma şikayetleriyle ilk kez karşılaşmayan Japon devi, son 14 ay içerisinde benzer dijital panel arızaları nedeniyle Land Cruiser, Mirai ve bazı Lexus modellerini kapsayan farklı geri çağırma kampanyaları da düzenlemişti.

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