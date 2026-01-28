Toyota'dan yeni bir SUV mu geliyor? İlk ipucu görseli paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tek bir görselle yeni bir modelin sinyalini verdi. Bu gizemli aracın markanın üzerinde çalıştığı üç sıralı elektrikli SUV modellerinden biri olabileceği düşünülüyor ancak şu aşamada detaylar net değil.

Paylaşılan görsel, geniş bir SUV’un arka siluetini ortaya koyuyor. Araçta boydan boya uzanan iki şeritli LED stoplar dikkat çekiyor. Ayrıca tavan rayları ve köpekbalığı yüzgeci tipi anten de seçilebiliyor. Toyota, ipucu paylaşımında “Ufukta yeni bir şey var” ifadesi dışında herhangi bir bilgi vermedi.

Toyota daha önce üç sıra koltuk düzenine sahip iki yeni elektrikli SUV modeli çıkarmayı planladığını doğrulamıştı. Paylaşılan bu gizemli SUV, söz konusu modellerden biri olabilir çünkü bu görseldeki detaylar daha önce gösterilen Toyota "bZ Large" konseptiyle son derece uyumlu. Şirket, bu araçların ABD'de üretileceğini açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Toyota'nın ürün gamı yüksek yapılı SUV’larla dolu olsa da şu anda Kia EV9 ve Hyundai Ioniq 9 gibi tamamen elektrikli ve geniş ailelere hitap eden bir rakibi bulunmuyor. Elektrikli otomobillerin ABD’deki geleceği belirsizliğini korusa da Toyota, büyük elektrikli SUV'ların son derece popüler olduğu bu pazarda varlık göstermek istiyor.

Yeni modelin Toyota bZ5X olarak adlandırılabileceği belirtiliyor. Şimdilik Toyota tarafından bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Buna ek olarak, şirketin Grand Highlander'ı içten yanmalı olarak devam ettirirken Highlander ismini bu elektrikli modele vermesi de düşük de olsa ihtimaller arasında. Zira geçen yıl Highlander satışları düşerken Grand Highlander satışları ise yüzde 91 yükseldi.

Aşağıdaki fotoğraf galerisinde yeni elektrikli modelin nasıl görünebileceğine ilişkin görselleri bulabilirsiniz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

