Toyota'dan yeni bir SUV mu geliyor? İlk ipucu görseli paylaşıldı

Paylaşılan görsel, geniş bir SUV’un arka siluetini ortaya koyuyor. Araçta boydan boya uzanan iki şeritli LED stoplar dikkat çekiyor. Ayrıca tavan rayları ve köpekbalığı yüzgeci tipi anten de seçilebiliyor. Toyota, ipucu paylaşımında “Ufukta yeni bir şey var” ifadesi dışında herhangi bir bilgi vermedi.
Toyota daha önce üç sıra koltuk düzenine sahip iki yeni elektrikli SUV modeli çıkarmayı planladığını doğrulamıştı. Paylaşılan bu gizemli SUV, söz konusu modellerden biri olabilir çünkü bu görseldeki detaylar daha önce gösterilen Toyota "bZ Large" konseptiyle son derece uyumlu. Şirket, bu araçların ABD'de üretileceğini açıklamıştı.
Yeni modelin Toyota bZ5X olarak adlandırılabileceği belirtiliyor. Şimdilik Toyota tarafından bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Buna ek olarak, şirketin Grand Highlander'ı içten yanmalı olarak devam ettirirken Highlander ismini bu elektrikli modele vermesi de düşük de olsa ihtimaller arasında. Zira geçen yıl Highlander satışları düşerken Grand Highlander satışları ise yüzde 91 yükseldi.
Aşağıdaki fotoğraf galerisinde yeni elektrikli modelin nasıl görünebileceğine ilişkin görselleri bulabilirsiniz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
