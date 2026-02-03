Giriş
    Toyota’dan dikkat çeken SUV hamlesi: Elektrikli, 7 kişilik ve Highlander boyutlarında

    Toyota’nın yeni paylaştığı ipucu, üç sıralı koltuk düzenine sahip büyük bir elektrikli SUV geldiğini doğruladı. Highlander boyutlarındaki model 10 Şubat’ta tanıtılacak.

    Toyota'dan yeni SUV hamlesi: Elektrikli ve 7 kişilik
    Toyota’nın geçen hafta paylaştığı ipucu görselinin üç sıra koltuklu bir elektrikli SUV'a ait olabileceğini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Markanın paylaştığı yeni görsel, bunun doğruluğunu resmi bir şekilde ortaya koyuyor. Toyota'nın bZ5X veya bZ Highlander olarak adlandırabileceği yeni elektrikli SUV, geniş aileler için büyük bir yaşam alanı vadediyor.

    Toyota'nın yeni elektrikli SUV modelinde fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon ve hemen arkasında bulunan dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor. Konsolun ortasında ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Kapı panellerindeki ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve açık renkli deri koltuk döşemeleri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

    Elektrikli SUV modelin ikinci sırasında kendi klima kontrol ünitesine sahip kaptan koltuklar bulunuyor. Üçüncü sıradaki koltuklar ise iki kişinin rahatça oturabileceği genişliğe sahip gibi görünüyor ancak diz mesafesini anlamak çok mümkün değil. Üstelik en arkadaki yolcular da okuma ışıklarına, havalandırma menfezlerine ve Type-C usb girişine sahip.

    Modelin adı henüz açıklanmış değil ancak daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek ihtimalle 2021 yılında tanıtılan bZ Large konseptinin seri üretim versiyonu ile karşı karşıyayız. Daha sonra internete sızan patent görselleri, aracın tasarımına dair soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Toyota’nın ocak ayı sonunda paylaştığı arka aydınlatma imzası da konsept modelle neredeyse birebir örtüşüyor.

    Seri üretim versiyonunda geleneksel yan aynalar ve daha büyük kapı kolları görmeyi bekliyoruz. Satışa çıktığında, boyut olarak Highlander’a yakın bir elektrikli SUV olması muhtemel. Modelin bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması ve 2027 model yılı olarak konumlandırılması da güçlü senaryolar arasında. Ayrıca Toyota’nın Subaru ile sürdürdüğü elektrikli araç iş birliği kapsamında, bu modele kardeş bir Subaru versiyonunun da gelmesi bekleniyor.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

