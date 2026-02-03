Toyota’dan dikkat çeken SUV hamlesi: Elektrikli, 7 kişilik ve Highlander boyutlarında

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modelinde fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon ve hemen arkasında bulunan dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor. Konsolun ortasında ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Kapı panellerindeki ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve açık renkli deri koltuk döşemeleri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Elektrikli SUV modelin ikinci sırasında kendi klima kontrol ünitesine sahip kaptan koltuklar bulunuyor. Üçüncü sıradaki koltuklar ise iki kişinin rahatça oturabileceği genişliğe sahip gibi görünüyor ancak diz mesafesini anlamak çok mümkün değil. Üstelik en arkadaki yolcular da okuma ışıklarına, havalandırma menfezlerine ve Type-C usb girişine sahip.
Seri üretim versiyonunda geleneksel yan aynalar ve daha büyük kapı kolları görmeyi bekliyoruz. Satışa çıktığında, boyut olarak Highlander’a yakın bir elektrikli SUV olması muhtemel. Modelin bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması ve 2027 model yılı olarak konumlandırılması da güçlü senaryolar arasında. Ayrıca Toyota’nın Subaru ile sürdürdüğü elektrikli araç iş birliği kapsamında, bu modele kardeş bir Subaru versiyonunun da gelmesi bekleniyor.
