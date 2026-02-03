Toyota’dan dikkat çeken SUV hamlesi: Elektrikli, 7 kişilik ve Highlander boyutlarında

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota’nın geçen hafta paylaştığı ipucu görselinin üç sıra koltuklu bir elektrikli SUV'a ait olabileceğini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Markanın paylaştığı yeni görsel, bunun doğruluğunu resmi bir şekilde ortaya koyuyor. Toyota'nın bZ5X veya bZ Highlander olarak adlandırabileceği yeni elektrikli SUV, geniş aileler için büyük bir yaşam alanı vadediyor.

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modelinde fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon ve hemen arkasında bulunan dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor. Konsolun ortasında ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Kapı panellerindeki ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve açık renkli deri koltuk döşemeleri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Elektrikli SUV modelin ikinci sırasında kendi klima kontrol ünitesine sahip kaptan koltuklar bulunuyor. Üçüncü sıradaki koltuklar ise iki kişinin rahatça oturabileceği genişliğe sahip gibi görünüyor ancak diz mesafesini anlamak çok mümkün değil. Üstelik en arkadaki yolcular da okuma ışıklarına, havalandırma menfezlerine ve Type-C usb girişine sahip.

Tam Boyutta Gör Modelin adı henüz açıklanmış değil ancak daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek ihtimalle 2021 yılında tanıtılan bZ Large konseptinin seri üretim versiyonu ile karşı karşıyayız. Daha sonra internete sızan patent görselleri, aracın tasarımına dair soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Toyota’nın ocak ayı sonunda paylaştığı arka aydınlatma imzası da konsept modelle neredeyse birebir örtüşüyor.

Dizel tüketimini %50'ye kadar azaltan menzil uzatıcı geliştirildi 12 sa. önce eklendi

Seri üretim versiyonunda geleneksel yan aynalar ve daha büyük kapı kolları görmeyi bekliyoruz. Satışa çıktığında, boyut olarak Highlander’a yakın bir elektrikli SUV olması muhtemel. Modelin bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması ve 2027 model yılı olarak konumlandırılması da güçlü senaryolar arasında. Ayrıca Toyota’nın Subaru ile sürdürdüğü elektrikli araç iş birliği kapsamında, bu modele kardeş bir Subaru versiyonunun da gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota’dan yeni SUV hamlesi: Elektrikli ve 7 kişilik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: