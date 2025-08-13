Toyota, içten yanmalı motorlara bağlılığını sürdürüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devleri, elektrikli araç teknolojilerine yönelik büyük yatırımlar açıklasa da hala içten yanmalı motorların geleceğine inanmaya devam ediyor. Toyota, elektrikli araçların yükselişine karşın içten yanmalı motorların hala parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguluyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, Subaru ve Mazda ile iş birliği yaparak yeni nesil benzinli motor ailesi geliştirecek. Şirketin CTO’su Hiroki Nakajima, geliştirecekleri daha küçük ve hafif dört silindirli motorları “oyunun kurallarını değiştirecek çözüm” olarak tanımlıyor.

Toyota Avrupa Ürün Stratejisi ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci, yeni 1.5 ve 2.0 litrelik motorların her tür güç aktarım sistemine uyarlanabileceğini belirterek, “Yeni motoru ister elektrikli, ister hibrit, ister hidrojenli olsun, her tip uygulama için optimize etmeye çalışıyoruz” dedi.

Şirketin bu yaklaşımı, uzatılmış menzilli elektrikli araçlara (EREV) kapı aralıyor. Bu sistemde motor tekerleklere güç vermiyor, yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Böylece motor, en verimli devir aralığında çalışabiliyor. Bu konsepte BMW i3 REX, Mazda MX-30, Scout’un gelecek modelleri ve Nissan’ın E-Power teknolojili araçları örnek gösterilebilir.

Şirket, 2018’de yakaladığı yüzde 41’lik termal verimlilik oranını yeni motorlarıyla daha da artırmayı hedefliyor. Yeni nesil motorlar fosil yakıtın yanı sıra biyoyakıt, hidrojen ve sentetik yakıtla da çalışabilecek. Toyota, tam hibrit ve EREV’lerin yanı sıra uzun menzilli şarj edilebilir hibritleri de gündeminde tutuyor. Carlucci, saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometreyi aşan şarj edilebilir hibritlerin “eşik nokta” olacağını ifade ediyor.

Motor seçenekleri arasında atmosferik ve turbo beslemeli 1.5 litrelik üniteler ile daha büyük hacimli 2.0 litrelik turbo motor yer alıyor. 2.0 litrelik motorun, Gazoo Racing (GR) performans versiyonu yarış araçlarında 600 beygire kadar güç üretebilecek.

Toyota Başkanı Akio Toyoda’nın, “Elektrikli araçlar asla yüzde 30 pazar payını geçemeyecek” görüşünü yineleyen Carlucci, elektrikli araçların tek çözüm olmadığını savunuyor. Müşterilere farklı güç aktarma seçenekleri sunacaklarını belirterek, “Talebin olmadığı pazarlarda elektrikli araçları zorlamayacağız” dedi.

