Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek

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CES 2020 katılımcılarından biri olan Toyota, fuar kapsamında “geleceğin şehri” projesiyle ilgili planlarını açıkladı. Fuji Dağı'nın eteklerinde 175 dönümlük bir alan üzerine kurulacak prototip şehir hidrojen yakıt hücrelerinden güç alacak. Ayrıca otonom araçlar, akıllı evler, yapay zeka ve diğer teknolojiler için bir laboratuvar görevi görecek.

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Kapalı bir fabrika sahasında hayata geçirilecek olan projeye "Woven City" (Dokuma Şehir) adı verildi. Seçilen isim Toyota'nın dokuma tezgahı imalatı kökeninden gelen bir şirket olduğunu yansıtıyor. Geleceğin şehri projesi bizzat Toyota başkanı Akio Toyoda tarafından tanıtıldı.

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Şehri önemli bir mimar tasarlayacak

Woven City'de kalıcı sakinler ve araştırmacılar yaşayacak. Şehir başlangıçta yaklaşık 2.000 kişiye ev sahipliği yapacak. İnşaatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

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Tasarım, Danimarkalı mimar Bjarke Ingels'e emanet edildi. New York'taki 2 Dünya Ticaret Merkezi binasının ve Google'ın Silikon Vadisi ve Londra'daki ofislerinin tasarımlarında, Ingels'in firmasının imzası bulunuyor. Projenin maliyeti ise açıklanmadı.

https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-toyota/toyota-to-build-prototype-city-of-the-future-in-japan-idUSKBN1Z5271

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