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    Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek

    Toyota, CES 2020 fuarı kapsamında Woven City (Dokuma Şehir) olarak adlandırdığı "geleceğin şehri" projesini tanıttı. Şirketin Japonya'da kuracağı prototip şehirde ilk etapta 2.000 kişi yaşayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Toyota, Japonya'da
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    CES 2020 katılımcılarından biri olan Toyota, fuar kapsamında “geleceğin şehri” projesiyle ilgili planlarını açıkladı. Fuji Dağı'nın eteklerinde 175 dönümlük bir alan üzerine kurulacak prototip şehir hidrojen yakıt hücrelerinden güç alacak. Ayrıca otonom araçlar, akıllı evler, yapay zeka ve diğer teknolojiler için bir laboratuvar görevi görecek.

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    Kapalı bir fabrika sahasında hayata geçirilecek olan projeye "Woven City" (Dokuma Şehir) adı verildi. Seçilen isim Toyota'nın dokuma tezgahı imalatı kökeninden gelen bir şirket olduğunu yansıtıyor. Geleceğin şehri projesi bizzat Toyota başkanı Akio Toyoda tarafından tanıtıldı.

    Toyota, Japonya'da
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    Şehri önemli bir mimar tasarlayacak

    Woven City'de kalıcı sakinler ve araştırmacılar yaşayacak. Şehir başlangıçta yaklaşık 2.000 kişiye ev sahipliği yapacak. İnşaatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

    Toyota, Japonya'da
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    Tasarım, Danimarkalı mimar Bjarke Ingels'e emanet edildi. New York'taki 2 Dünya Ticaret Merkezi binasının ve Google'ın Silikon Vadisi ve Londra'daki ofislerinin tasarımlarında, Ingels'in firmasının imzası bulunuyor. Projenin maliyeti ise açıklanmadı.



    https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-toyota/toyota-to-build-prototype-city-of-the-future-in-japan-idUSKBN1Z5271 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    pro-üye 2 hf. en beğenilen
    ben bu ülkeyi çok kıskanıyorum ya...
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    ilkerinanç 2 hf.
    Toyota şehir inşa ediyor,Sony araba yapıyor.Ne oluyor olum bunlara böyle?
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    Start Again 2 hf.
    Çok ciddi yatırım. Wimax gibi olmaz umarım.
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    faniseyler 2 hf.
    Olmaz su yatakları kirlenir, ormanlar kesilir, denizin eko sistemi bozulur, yandaşlar zengin olur, bedava yaşamak varken kim buradan ev alır hem nufüs artar.
    Bi dakika ya bu Japonya'daymış. Güzel bişimiş buya biz yaamayız ama bu adamlar güneşe fujiye falan tapıyo bunlar işi bilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Lirikal Militan 2 hf. faniseyler
    Bakin iyi bakin bu arkadaşa. Kimse hayatında bu kadar boş yapamaz. İyi bakın da şükredin boyle olmadiginiz icin. Artik kuyruklarina nasıl basildiysa yerli yersiz her yerde sacmaliyorlar
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    ebavamqko 2 hf. yeni yorumcu
    Aslinda bizim Yurt modelleri bence gelecegin sehirciligi olur. Ama iste nedense bizim olan seylere onem vermiyoruz. Elin amerikalisi acayip isler yapiyor. Millet amerika da yurt kurup dogaya kaciyor sehir hayatindan uzaklasmak icin.



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    pro-üye 2 hf. en beğenilen
    ben bu ülkeyi çok kıskanıyorum ya...
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