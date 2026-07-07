Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Aqua GR Sport tanıtıldı! Spor görünüm, düşük tüketim

    Toyota, Japonya'ya özel Aqua'nın GR Sport versiyonunu tanıttı. Sportif tasarımıyla dikkat çeken model, performans yerine hibrit ekonomisine ve geliştirilmiş sürüş dinamiklerine odaklanıyor.

    Toyota'nın 20 bin dolarlık yeni GR modeli görücüye çıktı! Tam Boyutta Gör
    Toyota, yalnızca Japonya pazarında satılan hibrit hatchback modeli Aqua'nın GR Sport versiyonunu resmen tanıttı. Yeni model, agresif tasarım detayları ve geliştirilen yol tutuşuyla öne çıkarken, motor tarafında ise performans yerine verimliliği korumayı tercih ediyor.

    İlk nesli birçok pazarda Prius C adıyla satılan Aqua'nın yeni GR Sport versiyonu yaklaşık 20 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Sportif tasarım dikkat çekiyor

    Yeni Aqua GR Sport, standart modele göre daha agresif bir görünüme sahip. Modelde yenilenen ön tampon, daha büyük hava girişleri, siyan yan marşpiyeller, kırmızı fren kaliperleri, 17 inç alaşım jantlar ve GR logolu tasarım detayları yer alıyor.

    Arka bölümde ise difüzör görünümlü tampon ve tam boy siyah stop şeridi sportif karakteri güçlendiriyor.

    Kabinde de GR dokunuşları

    Toyota'nın 20 bin dolarlık yeni GR modeli görücüye çıktı! Tam Boyutta Gör
    İç mekânda Toyota'nın performans departmanına özel detaylar dikkat çekiyor. Araçta daha fazla yan destek sunan spor koltuklar, sentetik deri döşemeler, GR logolu direksiyon simidi, alüminyum pedallar ve koyu metal görünümlü parçalar kullanılıyor.

    Performans artmadı

    Sportif görünümüne rağmen Aqua GR Sport'un motorunda herhangi bir güç artışı bulunmuyor. Model, standart versiyondaki 1.5 litrelik tam hibrit sistemi kullanmaya devam ediyor. Toplam sistem gücü 114 beygir olarak açıklanırken, GR Sport yalnızca önden çekişli olarak satın alınabiliyor.

    Süspansiyon ve direksiyon yeniden ayarlandı

    Toyota, performansı artırmak yerine sürüş hissini geliştirmeye odaklandı. Bu kapsamda; gövde rijitliğini artıran ek şasi güçlendirmeleri, yeniden ayarlanan süspansiyon sistemi ve daha hassas direksiyon ayarları GR Sport'a özel olarak geliştirildi.

    Fiyatı yaklaşık 20 bin dolar

    Japonya'da satışa çıkan Aqua GR Sport'un başlangıç fiyatı 3.238.400 yen (yaklaşık 20 bin dolar) olarak açıklandı. Standart Aqua ise donanım seviyesine göre 17.600 ila 18.900 dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    105 tyt 75 ayt kaç bin kpss den 70 almak için kaç net gerekir en iyi kasko şirketi lustral hayatımı değiştirdi mobese kırmızı ışık cezası yazar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum