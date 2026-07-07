Toyota Aqua GR Sport tanıtıldı! Spor görünüm, düşük tüketim

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Tam Boyutta Gör Toyota, yalnızca Japonya pazarında satılan hibrit hatchback modeli Aqua'nın GR Sport versiyonunu resmen tanıttı. Yeni model, agresif tasarım detayları ve geliştirilen yol tutuşuyla öne çıkarken, motor tarafında ise performans yerine verimliliği korumayı tercih ediyor.

İlk nesli birçok pazarda Prius C adıyla satılan Aqua'nın yeni GR Sport versiyonu yaklaşık 20 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Sportif tasarım dikkat çekiyor

Yeni Aqua GR Sport, standart modele göre daha agresif bir görünüme sahip. Modelde yenilenen ön tampon, daha büyük hava girişleri, siyan yan marşpiyeller, kırmızı fren kaliperleri, 17 inç alaşım jantlar ve GR logolu tasarım detayları yer alıyor.

Arka bölümde ise difüzör görünümlü tampon ve tam boy siyah stop şeridi sportif karakteri güçlendiriyor.

Kabinde de GR dokunuşları

Tam Boyutta Gör İç mekânda Toyota'nın performans departmanına özel detaylar dikkat çekiyor. Araçta daha fazla yan destek sunan spor koltuklar, sentetik deri döşemeler, GR logolu direksiyon simidi, alüminyum pedallar ve koyu metal görünümlü parçalar kullanılıyor.

Performans artmadı

Sportif görünümüne rağmen Aqua GR Sport'un motorunda herhangi bir güç artışı bulunmuyor. Model, standart versiyondaki 1.5 litrelik tam hibrit sistemi kullanmaya devam ediyor. Toplam sistem gücü 114 beygir olarak açıklanırken, GR Sport yalnızca önden çekişli olarak satın alınabiliyor.

Süspansiyon ve direksiyon yeniden ayarlandı

Toyota, performansı artırmak yerine sürüş hissini geliştirmeye odaklandı. Bu kapsamda; gövde rijitliğini artıran ek şasi güçlendirmeleri, yeniden ayarlanan süspansiyon sistemi ve daha hassas direksiyon ayarları GR Sport'a özel olarak geliştirildi.

Fiyatı yaklaşık 20 bin dolar

Japonya'da satışa çıkan Aqua GR Sport'un başlangıç fiyatı 3.238.400 yen (yaklaşık 20 bin dolar) olarak açıklandı. Standart Aqua ise donanım seviyesine göre 17.600 ila 18.900 dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Toyota'nın 20 bin dolarlık yeni GR modeli görücüye çıktı!

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