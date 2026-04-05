Toyota'nın uygun fiyatlı Tesla Model S rakibi kapışılıyor: Bir saatte 3.100 sipariş

Tam Boyutta Gör Toyota'nın Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi elektrikli otomobili bZ7 muazzam bir başlangıç yaptı. GAC-Toyota'nın geçtiğimiz hafta sonu Çin'de satışa sunduğu ve Tesla Model S'e ciddi bir rakip olarak gösterilen lüks elektrikli sedan bir saat içinde 3.100 adet kesin sipariş toplamayı başardı.

Araç sunduğu lüks donanımlara rağmen rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan bZ7 sınırlı süreli teşviklerle birlikte 147.800 yuan'dan (yaklaşık 21.500 dolar) başlayan ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip. En üst versiyonu ise 199.800 yuan (yaklaşık 29.000 dolar) seviyesine kadar çıkıyor.

Huawei ve Xiaomi teknolojileri

Toyota, Çin pazarındaki BYD ve Tesla gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için bu modelde Çin'in teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Huawei'nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ve Xiaomi'nin İnsan x Araba x Ev (Human x Car x Home) ekosistemiyle donatılan araç, otomobili adeta yaşam alanının bir parçası haline getiriyor. Sürücüler, 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı üzerinden evlerindeki akıllı cihazları kolayca kontrol edebilme şansına sahip oluyorlar.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında ise çıta oldukça yüksek: Momenta'nın R6 gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ve tavan tipi LiDAR sensörü ile donatılan model, şehir içi ve otoyollarda otomatik pilotta navigasyon da dahil olmak üzere hem sürüş konforunu artıran hem de güvenliği destekleyen 50'ye yakın fonksiyon sunuyor.

Konfor ve menzil detayları

Boyutları bakımından Tesla Model S veya BYD Han L ile benzerlik gösteren bZ7, iç mekanda yüksek konfor vaat ediyor. Araçta ısıtma, soğutma ve masaj özellikli "sıfır yerçekimi" ön koltukların yanı sıra yerleşik bir buzdolabı ve tam 27 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli (HUD) yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota bZ7'de iki farklı batarya opsiyonu var. 71 kWh kapasiteli batarya CLTC standartlarına göre 600 km menzil sunarken, 88 kWh'lık versiyon bu mesafeyi 700 km'ye çıkarıyor. Araç 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 300 km menzil kazanabilmekte. Toyota ayrıca, satın alımdan sonraki iki yıl veya 50.000 km içinde batarya sağlığının %10'dan fazla azalması durumunda bataryayı ücretsiz değiştirme garantisi vererek kullanıcı güvenini artırmayı hedefliyor.

