Toyota'nın uygun fiyatlı Tesla Model S rakibi kapışılıyor: Bir saatte 3.100 sipariş

Araç sunduğu lüks donanımlara rağmen rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan bZ7 sınırlı süreli teşviklerle birlikte 147.800 yuan'dan (yaklaşık 21.500 dolar) başlayan ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip. En üst versiyonu ise 199.800 yuan (yaklaşık 29.000 dolar) seviyesine kadar çıkıyor.
Huawei ve Xiaomi teknolojileri
Toyota, Çin pazarındaki BYD ve Tesla gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için bu modelde Çin'in teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Huawei'nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ve Xiaomi'nin İnsan x Araba x Ev (Human x Car x Home) ekosistemiyle donatılan araç, otomobili adeta yaşam alanının bir parçası haline getiriyor. Sürücüler, 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı üzerinden evlerindeki akıllı cihazları kolayca kontrol edebilme şansına sahip oluyorlar.
Konfor ve menzil detayları
Boyutları bakımından Tesla Model S veya BYD Han L ile benzerlik gösteren bZ7, iç mekanda yüksek konfor vaat ediyor. Araçta ısıtma, soğutma ve masaj özellikli "sıfır yerçekimi" ön koltukların yanı sıra yerleşik bir buzdolabı ve tam 27 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli (HUD) yer alıyor.
Kaynakça https://electrek.co/2026/03/30/toyotas-new-luxury-ev-china-receives-3100-orders-in-1-hour/ https://www.autoevolution.com/news/toyota-is-selling-a-luxury-ev-for-21000-in-china-got-3000-orders-in-an-hour-267871.html
Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde
