Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota'nın uygun fiyatlı Tesla Model S rakibi kapışılıyor: Bir saatte 3.100 sipariş

    Toyota'nın Çin'de satışa sunduğu bZ7 isimli yeni lüks elektrikli sedan, sadece bir saat içinde 3.100 adetten fazla sipariş topladı. Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan model 700 km'ye varan menzil sunuyor.

    Toyota'nın Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi elektrikli otomobili bZ7 muazzam bir başlangıç yaptı. GAC-Toyota'nın geçtiğimiz hafta sonu Çin'de satışa sunduğu ve Tesla Model S'e ciddi bir rakip olarak gösterilen lüks elektrikli sedan bir saat içinde 3.100 adet kesin sipariş toplamayı başardı.

    Araç sunduğu lüks donanımlara rağmen rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan bZ7 sınırlı süreli teşviklerle birlikte 147.800 yuan'dan (yaklaşık 21.500 dolar) başlayan ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip. En üst versiyonu ise 199.800 yuan (yaklaşık 29.000 dolar) seviyesine kadar çıkıyor.

    Huawei ve Xiaomi teknolojileri

    Toyota, Çin pazarındaki BYD ve Tesla gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için bu modelde Çin'in teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Huawei'nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ve Xiaomi'nin İnsan x Araba x Ev (Human x Car x Home) ekosistemiyle donatılan araç, otomobili adeta yaşam alanının bir parçası haline getiriyor. Sürücüler, 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı üzerinden evlerindeki akıllı cihazları kolayca kontrol edebilme şansına sahip oluyorlar.

    Güvenlik tarafında ise çıta oldukça yüksek: Momenta'nın R6 gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ve tavan tipi LiDAR sensörü ile donatılan model, şehir içi ve otoyollarda otomatik pilotta navigasyon da dahil olmak üzere hem sürüş konforunu artıran hem de güvenliği destekleyen 50'ye yakın fonksiyon sunuyor.

    Konfor ve menzil detayları

    Boyutları bakımından Tesla Model S veya BYD Han L ile benzerlik gösteren bZ7, iç mekanda yüksek konfor vaat ediyor. Araçta ısıtma, soğutma ve masaj özellikli "sıfır yerçekimi" ön koltukların yanı sıra yerleşik bir buzdolabı ve tam 27 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli (HUD) yer alıyor.

    Toyota bZ7'de iki farklı batarya opsiyonu var. 71 kWh kapasiteli batarya CLTC standartlarına göre 600 km menzil sunarken, 88 kWh'lık versiyon bu mesafeyi 700 km'ye çıkarıyor. Araç 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 300 km menzil kazanabilmekte. Toyota ayrıca, satın alımdan sonraki iki yıl veya 50.000 km içinde batarya sağlığının %10'dan fazla azalması durumunda bataryayı ücretsiz değiştirme garantisi vererek kullanıcı güvenini artırmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    canhami05 +8 Erhan.M +5 Varre +4 Dr.Perga +3 Mvnmt35 +3 blacksss +3 Anthropomancy +3 vortex3399 +2 maligezgin +2 Xloud +2
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    58 Kişi Okuyor (0 Üye, 58 Misafir) 3 Masaüstü 55 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    41686 kez okundu.
    21 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, model s ve
    6 etiket daha toyota elektrikli sedan bz7 Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ercan taner hastalığı daf neden tutulmuyor izopropil alkol nerede satılır beni seven birini kendimden nasıl soğuturum en iyi telefon batarya markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum