Toyota'nın yeni elektrikli canavarı bZ7 | Uygun fiyatlı TOGG T6 geliyor - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta Toyota'nın Model S rakibi bZ7'si, yeni Volvo EX60, 9 bin dolarlık Çinli C-SUV, uygun fiyatlı TOGG T6 ve makyajlı Kia Niro gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:19 - Toyota'dan Tesla rakibi bZ7

12:22 - Yeni Volvo EX60

25:17 - 9 bin dolara C-SUV olur mu?

35:04 - Uygun fiyatlı TOGG T6 geliyor

41:40 - Türkiye, otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusu

46:44 - Makyajlı Kia Niro

51:17 - Volkswagen, Avrupa'da Tesla'yı geride bıraktı

59:38 - Kapanış

Toyota, elektrikli bZ serisinin yeni amiral gemisi olan bZ7 modelini tanıttı. Bu tamamen elektrikli fastback, Çin pazarına özel geliştirilmiş olup Tesla Model S gibi premium segment rakiplerle boy ölçüşecek şekilde konumlandırılıyor. bZ7, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla premium pazarın dikkat çeken oyuncularından biri olmaya hazırlanırken, Model S'e göre çok daha uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

Volvo, tamamen elektrikli EX60 SUV’unu resmi olarak tanıttı. Bu model markanın en iddialı uzun menzilli elektrikli araçlarından biri olarak konumlanıyor. EX60, 800 volt mimari ile desteklenen üç farklı güç aktarma seçeneği sunarak 810 km seviyelerine kadar menzil ve ultra hızlı şarj performansı hedefliyor. Aracın teknoloji odaklı iç tasarımında Google Gemini yapay zekâ destekli sesli asistan gibi yenilikler yer alıyor.

Çinli SAIC-GM-Wuling tarafından piyasaya sürülen Starlight 560, giriş seviyesi SUV segmentinde 9 bin dolar gibi çarpıcı bir fiyat etiketiyle gündemde. Bu model, benzine ek olarak şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla seçenek sunuyor ve elektrikli versiyonunda 450-500 km CLTC menzil değeri hedefliyor.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, premium T10X ve sedan T10F modellerinden sonra daha uygun fiyatlı "T6" modelini duyurdu. 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan T6 ile TOGG, elektrikli araç pazarında daha geniş kitlelere ulaşmayı ve fiyat açısından daha erişilebilir bir seçenek sunmayı hedefliyor.

