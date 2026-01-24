Kim Nerede? 363 Denizaltı avı için geliştirilen otonom helikopter ilk uçuşunu yaptı 164 Dacia'dan Skoda Octavia'ya rakip geliyor: İşte detaylar 143 Volkswagen ID.4 tarih oluyor: Elektrikli SUV "tanıdık" bir isimle yola devam edecek
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Toyota'nın yeni elektrikli canavarı bZ7 | Uygun fiyatlı TOGG T6 geliyor - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta Toyota'nın Model S rakibi bZ7'si, yeni Volvo EX60, 9 bin dolarlık Çinli C-SUV, uygun fiyatlı TOGG T6 ve makyajlı Kia Niro gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızda bu hafta Toyota'nın Model S rakibi bZ7'si, yeni Volvo EX60, 9 bin dolarlık Çinli C-SUV, uygun fiyatlı TOGG T6 ve makyajlı Kia Niro gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:19 - Toyota'dan Tesla rakibi bZ7

    12:22 - Yeni Volvo EX60

    25:17 - 9 bin dolara C-SUV olur mu?

    35:04 - Uygun fiyatlı TOGG T6 geliyor

    41:40 - Türkiye, otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusu

    46:44 - Makyajlı Kia Niro

    51:17 - Volkswagen, Avrupa'da Tesla'yı geride bıraktı

    59:38 - Kapanış

    Toyota, elektrikli bZ serisinin yeni amiral gemisi olan bZ7 modelini tanıttı. Bu tamamen elektrikli fastback, Çin pazarına özel geliştirilmiş olup Tesla Model S gibi premium segment rakiplerle boy ölçüşecek şekilde konumlandırılıyor. bZ7, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla premium pazarın dikkat çeken oyuncularından biri olmaya hazırlanırken, Model S'e göre çok daha uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

    Volvo, tamamen elektrikli EX60 SUV’unu resmi olarak tanıttı. Bu model markanın en iddialı uzun menzilli elektrikli araçlarından biri olarak konumlanıyor. EX60, 800 volt mimari ile desteklenen üç farklı güç aktarma seçeneği sunarak 810 km seviyelerine kadar menzil ve ultra hızlı şarj performansı hedefliyor. Aracın teknoloji odaklı iç tasarımında Google Gemini yapay zekâ destekli sesli asistan gibi yenilikler yer alıyor.

    Çinli SAIC-GM-Wuling tarafından piyasaya sürülen Starlight 560, giriş seviyesi SUV segmentinde 9 bin dolar gibi çarpıcı bir fiyat etiketiyle gündemde. Bu model, benzine ek olarak şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla seçenek sunuyor ve elektrikli versiyonunda 450-500 km CLTC menzil değeri hedefliyor.

    Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, premium T10X ve sedan T10F modellerinden sonra daha uygun fiyatlı "T6" modelini duyurdu. 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan T6 ile TOGG, elektrikli araç pazarında daha geniş kitlelere ulaşmayı ve fiyat açısından daha erişilebilir bir seçenek sunmayı hedefliyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum