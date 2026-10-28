Toyota'nın yeni hibrit motoru yüzde 15 daha verimli olacak

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Tam Boyutta Gör Toyota, gelecekteki modellerinde kullanmak üzere sıfırdan geliştirilen yeni nesil hibrit güç aktarma sistemini duyurdu. Atmosferik ve turbo beslemeli 1,5 litrelik dört silindirli motorlarla donatılacak sistem, yüzde 15’ten fazla yakıt tasarrufu sunmayı hedeflerken daha kompakt boyutlarıyla farklı araç platformlarına entegre edilebilecek.

Toyota, hibrit sistemini baştan tasarlıyor

Toyota, yeni nesil hibrit teknolojisini mevcut motorlarını elektrikli sürüşe uyarlamak yerine motor, elektrik motoru ve güç elektroniği bileşenlerini birlikte geliştirerek oluşturuyor. Yeni sistemin merkezinde atmosferik ve turbo beslemeli seçeneklerle sunulacak 1,5 litrelik dört silindirli motor ailesi yer alıyor.

Atmosferik motorun, Toyota’nın mevcut 1,8 litrelik motorunun ve 1,5 litrelik üç silindirli motorunun hibrit sistemlerde üstlendiği performans aralığını karşılaması hedefleniyor. Yeni motorlar, önceki nesillere kıyasla daha küçük ve verimli olacak şekilde tasarlanıyor.

Güç aktarma sisteminde daha hafif ve kompakt elektrik motorları, güç kontrol üniteleri ve invertörler de kullanılacak. Bileşenlerin daha bütünleşik bir yapıda çalışmasıyla sistem genelindeki enerji kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Yüzde 15’ten fazla yakıt ekonomisi hedefi

Toyota, yeni nesil hibrit sisteminin mevcut çözümlere kıyasla yüzde 15’ten fazla yakıt ekonomisi sağlamasını bekliyor. Bu kazanımın mekanik sürtünmenin azaltılması, termal yönetimin geliştirilmesi, elektriksel kayıpların düşürülmesi ve aerodinamik sürüklemenin azaltılmasıyla elde edilmesi planlanıyor.

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Elektrikli ve hibrit modeller aynı platformu paylaşacak

Yeni güç aktarma sistemi, Toyota’nın farklı elektrifikasyon seçeneklerini aynı temel araç mimarisinde buluşturmayı amaçlayan çoklu teknoloji stratejisinin bir parçası. Şirket, bataryalı elektrikli araç (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve geleneksel hibrit modellerin ortak bir platform üzerinde geliştirilmesini planlıyor.

Tam Boyutta Gör Daha küçük ve alçak profilli motor ve hibrit bileşenleri, araçların kaput yüksekliğinin azaltılmasına ve daha dinamik gövde tasarımlarına imkan tanıyacak. Toyota, bu mimari sayesinde hibrit versiyonların elektrikli modellerle aynı platformu paylaşırken iç mekan hacmi, araç silüeti ve kullanım kabiliyeti açısından önemli tavizler vermemesini hedefliyor.

Ortak platform yaklaşımının geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltması da bekleniyor. Toyota, elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hibrit araçların aynı temel mimariyi kullanmasıyla yatırım maliyetlerini daha yüksek üretim hacimlerine yayabilecek.

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Toyota'nın yeni hibrit motoru yüzde 15 daha verimli olacak

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