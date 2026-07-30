Toyota'nın dikkat çeken işe alım testi ortaya çıktı: 6 saniyelik ip testi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, üretim kalitesini korumak için kullandığı sıra dışı işe alım ve eğitim uygulamalarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve İp Bükme (Rope Twist) olarak adlandırılan test, şirketin üretim hattında görev alacak çalışanlardan beklediği el becerisi ve el-göz koordinasyonunu gözler önüne seriyor.

Toyota'nın dojo eğitimlerinden biri olan bu testte, katılımcılardan duvara monte edilmiş altı metal çubuğa bir ipi doğru sıra ve yönde sarmaları isteniyor. Üstelik tüm bunları 6 saniyenin altında tamamlamaları gerekiyor. İlk bakışta basit görünse de yüksek hız, hassasiyet ve el-göz koordinasyonu gerektiren bu test çalışanların el becerilerini geliştirmek ve üretim hattındaki koordinasyonu artırmak için uygulanıyor.

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Farklı testler de var

Gündeme gelen bir diğer test ise "Çevir ve Yerleştir" (Flip and Place) olarak adlandırılıyor. Kas hafızasını geliştirmeyi amaçlayan bu uygulamada katılımcılardan, hokey diskini andıran 20 adet (10 çift) küçük diski iki ellerini kullanarak ters çevirmeleri isteniyor. Toyota'nın paylaştığı verilere göre ortalama bir kişi bu görevi yaklaşık 20 saniyede tamamlarken, bir Toyota fabrikası çalışanı aynı işlemi yalnızca 14 saniyede yapabiliyor.

Şirket bu tür testleri "Toyota üretim ergonomisi"nin temel bir parçası olarak değerlendiriyor. Dojo eğitimi adı verilen bu teknikler, personeli üretim bandına çıkmadan önce hazırlamayı ve el becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu eğitim araçlarının yalnızca çalışanların becerilerini geliştirmek için değil, aynı zamanda üretim süreçlerini ziyaretçilere ve müşterilere uygulamalı olarak tanıtmak amacıyla da kullanıldığını belirtiyor.

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Toyota'nın zorlu işe alım testi ortaya çıktı:6 saniyelik ip testi

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