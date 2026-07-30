Toyota'nın dikkat çeken işe alım testi ortaya çıktı: 6 saniyelik ip testi

Toyota'nın dojo eğitimlerinden biri olan bu testte, katılımcılardan duvara monte edilmiş altı metal çubuğa bir ipi doğru sıra ve yönde sarmaları isteniyor. Üstelik tüm bunları 6 saniyenin altında tamamlamaları gerekiyor. İlk bakışta basit görünse de yüksek hız, hassasiyet ve el-göz koordinasyonu gerektiren bu test çalışanların el becerilerini geliştirmek ve üretim hattındaki koordinasyonu artırmak için uygulanıyor.
Farklı testler de var
Gündeme gelen bir diğer test ise "Çevir ve Yerleştir" (Flip and Place) olarak adlandırılıyor. Kas hafızasını geliştirmeyi amaçlayan bu uygulamada katılımcılardan, hokey diskini andıran 20 adet (10 çift) küçük diski iki ellerini kullanarak ters çevirmeleri isteniyor. Toyota'nın paylaştığı verilere göre ortalama bir kişi bu görevi yaklaşık 20 saniyede tamamlarken, bir Toyota fabrikası çalışanı aynı işlemi yalnızca 14 saniyede yapabiliyor.
Şirket bu tür testleri "Toyota üretim ergonomisi"nin temel bir parçası olarak değerlendiriyor. Dojo eğitimi adı verilen bu teknikler, personeli üretim bandına çıkmadan önce hazırlamayı ve el becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu eğitim araçlarının yalnızca çalışanların becerilerini geliştirmek için değil, aynı zamanda üretim süreçlerini ziyaretçilere ve müşterilere uygulamalı olarak tanıtmak amacıyla da kullanıldığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: