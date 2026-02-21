Toyota, RAV4 üretim tesisine insansı robotlar alıyor

Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) Başkanı Tim Hollander, yapılan değerlendirmelerin ardından Digit’in seçildiğini belirterek robotların hem çalışan deneyimini iyileştirmesini hem de operasyonel verimliliği artırmasını beklediklerini açıkladı.
Üretim hatları arasında köprü kuracaklar
Söz konusu Digit robotları, özellikle insan bulunmayan endüstriyel ortamlarda görev yapmak üzere tasarlandı ve genellikle iki otomatik üretim hattı arasında bağlantı görevi üstleniyor.
Toyota’nın Kanada tesisindeki uygulamada Digit robotları, otomatik depo sistemine bağlı bir çekici üzerinden gelen ve otomobil parçalarıyla dolu kasaları boşaltacak. Bu görev, üretim sürecinde tekrarlayan ve fiziksel açıdan yorucu işlerin otomasyona devredilmesini sağlayacak.
İnsansı robotların laboratuvar ortamındaki gösterilerinin aksine, gerçek bir üretim tesisine entegrasyonu önemli teknik zorluklar barındırıyor. Robotların yalnızca görevleri yerine getirmesi değil, aynı zamanda bakım süreçleri, şarj planlaması ve mevcut iş akışlarına sorunsuz entegrasyonu da kritik önem taşıyor.
Öte yandan insansı robotların ticari kullanımı halen sınırlı. Özellikle ağır yük kaldırabilen modeller, güvenlik ve güvenilirlik konularında insanlarla aynı ortamda tam otonom çalışacak seviyeye ulaşmış değil. Bu nedenle Digit robotları mevcut aşamada insanlardan ayrı alanlarda konumlandırılıyor.
Yeni kullanım alanları da keşfedilecek
TMMC ile Agility Robotics arasındaki iş birliği yalnızca mevcut görevle sınırlı kalmayacak. Taraflar, insan çalışanları tekrarlayan fiziksel işlerden kurtaracak yeni kullanım senaryoları geliştirmeyi de planlıyor
İnsansı robotlar daha önce BMW fabrikalarına da gelmişti. ABD merkezli Figure AI, geçtiğimiz yıl geliştirdiği Figure 02 robotlarının 10 ay boyunca BMW tesisinde test edildiğini ve bu süreçte 90 bin parçanın boşaltımını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Öte yandan sektörde Apptronik, Unitree Robotics, Tesla, Boston Dynamics, 1X Technologies ve Reflex Robotics gibi şirketler de insansı robotları pilot programlarla sahaya taşımaya çalışıyor.
