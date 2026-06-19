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    Toyota’dan dikkat çeken açıklama: Ürün gamı küçülebilir

    Toyota 2025’te 10,5 milyondan fazla araç satarak dünya liderliğini 6. yıl üst üste korudu. Ancak yeni CEO Kenta Kon, aşırı genişleyen model gamının maliyetleri artırdığı uyarısında bulundu.

    Toyota, 2025 yılında 10,5 milyonun üzerinde araç satarak Lexus dahil tüm markalarıyla birlikte dünya otomotiv liderliğini üst üste 6. kez korumayı başardı. Ancak şirketin yeni CEO’su Kenta Kon’dan gelen açıklamalar, dev üreticinin gelecekteki ürün stratejisine dair önemli sinyaller içeriyor.

    Toyota yeniden dünya lideri

    Toyota satış lideri oldu ama CEO uyardı: Çok fazla model var Tam Boyutta Gör
    2025 yılında satışlarını %3,7 artıran Toyota, küresel otomotiv pazarında zirvedeki yerini korudu. Ancak yüksek satış rakamlarına rağmen şirket yönetimi, kârlılık ve verimlilik tarafında yeni bir denge arayışına girdi.

    CEO’dan model gamı uyarısı

    Göreve kısa süre önce başlayan CEO Kenta Kon, Ar-Ge merkezlerini ziyaret ettikten sonra dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Kon, Toyota’nın çok fazla model ve versiyon ürettiğini, bunun da maliyetleri artırdığını ifade etti.

    Toyota satış lideri oldu ama CEO uyardı: Çok fazla model var Tam Boyutta Gör
    "Eğer gerçekten değer katmayan işler varsa bunları yeniden değerlendirmeliyiz" diyen CEO’ya göre ürün gamındaki aşırı çeşitlilik, mühendislik kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olabiliyor. Bu yaklaşım, Toyota’nın gelecekte bazı modelleri sadeleştirme ihtimalini gündeme getirdi.

    Toyota yönetimi, elektrikli araçlara geçişte “tek yönlü bir strateji” yerine çoklu güç aktarma seçeneklerini koruma yaklaşımını sürdürüyor. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve bazı dizel modellerin bir süre daha portföyde kalacağı belirtiliyor.

    Şirketin önceliklerinden biri ise hibrit üretim kapasitesini artırmak olarak öne çıkıyor.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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