Toyota’dan dikkat çeken açıklama: Ürün gamı küçülebilir

Toyota, 2025 yılında 10,5 milyonun üzerinde araç satarak Lexus dahil tüm markalarıyla birlikte dünya otomotiv liderliğini üst üste 6. kez korumayı başardı. Ancak şirketin yeni CEO’su Kenta Kon’dan gelen açıklamalar, dev üreticinin gelecekteki ürün stratejisine dair önemli sinyaller içeriyor.
Toyota yeniden dünya lideri
CEO’dan model gamı uyarısı
Göreve kısa süre önce başlayan CEO Kenta Kon, Ar-Ge merkezlerini ziyaret ettikten sonra dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Kon, Toyota’nın çok fazla model ve versiyon ürettiğini, bunun da maliyetleri artırdığını ifade etti.
Toyota yönetimi, elektrikli araçlara geçişte “tek yönlü bir strateji” yerine çoklu güç aktarma seçeneklerini koruma yaklaşımını sürdürüyor. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve bazı dizel modellerin bir süre daha portföyde kalacağı belirtiliyor.
Şirketin önceliklerinden biri ise hibrit üretim kapasitesini artırmak olarak öne çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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