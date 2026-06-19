Toyota’dan dikkat çeken açıklama: Ürün gamı küçülebilir

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Toyota, 2025 yılında 10,5 milyonun üzerinde araç satarak Lexus dahil tüm markalarıyla birlikte dünya otomotiv liderliğini üst üste 6. kez korumayı başardı. Ancak şirketin yeni CEO’su Kenta Kon’dan gelen açıklamalar, dev üreticinin gelecekteki ürün stratejisine dair önemli sinyaller içeriyor.

Toyota yeniden dünya lideri

Tam Boyutta Gör 2025 yılında satışlarını %3,7 artıran Toyota, küresel otomotiv pazarında zirvedeki yerini korudu. Ancak yüksek satış rakamlarına rağmen şirket yönetimi, kârlılık ve verimlilik tarafında yeni bir denge arayışına girdi.

CEO’dan model gamı uyarısı

Göreve kısa süre önce başlayan CEO Kenta Kon, Ar-Ge merkezlerini ziyaret ettikten sonra dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Kon, Toyota’nın çok fazla model ve versiyon ürettiğini, bunun da maliyetleri artırdığını ifade etti.

Tam Boyutta Gör "Eğer gerçekten değer katmayan işler varsa bunları yeniden değerlendirmeliyiz" diyen CEO’ya göre ürün gamındaki aşırı çeşitlilik, mühendislik kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olabiliyor. Bu yaklaşım, Toyota’nın gelecekte bazı modelleri sadeleştirme ihtimalini gündeme getirdi.

Toyota yönetimi, elektrikli araçlara geçişte “tek yönlü bir strateji” yerine çoklu güç aktarma seçeneklerini koruma yaklaşımını sürdürüyor. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve bazı dizel modellerin bir süre daha portföyde kalacağı belirtiliyor.

Şirketin önceliklerinden biri ise hibrit üretim kapasitesini artırmak olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota satış lideri oldu ama CEO uyardı: Çok fazla model var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: