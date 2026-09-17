Toyota tarihin en güçlü Land Cruiser modelini tanıttı: 457 beygirlik hibrit

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Tam Boyutta Gör Toyota, ikonik arazi aracı Land Cruiser 300'ü Japonya’da kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Yeniliklerin merkezinde, standart saf benzinli V6 motorun yerini alan ve modeli tarihinin en güçlü versiyonuna dönüştüren yeni hibrit güç ünitesi yer alıyor.

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Yeni hibrit Land Cruiser 300'ün kalbinde 3.5 litrelik çift turbo V6 motor ile 10 ileri otomatik şanzımana entegre bir elektrik motoru mevcut. Bagaj zeminine yerleştirilen 6.5 Ah'lik kompakt bataryanın desteğiyle sistem toplam 457 beygir güç ve 790 Nm tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hibrit mimarisine rağmen efsanevi arazi yeteneklerinden ödün vermeyen araç hala 700 mm su geçiş derinliğine sahip. Üstelik olası bir hibrit sistem arızasında dahi, sadece içten yanmalı motorunu çalıştırarak yoluna devam edebilecek şekilde tasarlandı. Ek ağırlık nedeniyle araç 170 kg ağırlaşırken, yakıt deposu 80 litreden 68 litreye indirildi.

Geleneksel benzinli motora veda

Güncelleme kapsamında saf benzinli 3.5 litrelik V6 motor seçenekler arasından tamamen çıkarıldı. Geleneksel içten yanmalı motor tercih eden kullanıcılar için serideki tek seçenek olarak 307 beygir güç ve 700 Nm tork sunan 3.3 litrelik V6 dizel motor kaldı.

Tam Boyutta Gör Yeni Land Cruiser 300, Japonya pazarında GX (baz), ZX (orta) ve GR Sport (üst) olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Hibrit güç ünitesi orta seviye olan ZX donanımından itibaren tercih edilebilecek.

Tam Boyutta Gör Dış tasarım olarak hibrit versiyonlar, yeniden tasarlanan ön tampon yapısıyla dizel kardeşlerinden ayrılıyor. İsteğe bağlı sunulan Modellista stil paketi ise aerodinamik gövde kiti, genişletilmiş çamurluklar, yan basamaklar, yeni bagaj kapağı kaplaması, tavan spoyleri ve 20 inç özel tasarımlı alaşım jantlar içeriyor.

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Satış tarihi ve fiyat

Yenilenen modelin Japonya'daki satışları 1 Ekim itibarıyla başlayacak. Aracın fiyat aralığı, temel dizel versiyon için 6.3 milyon yen (yaklaşık 40.500 dolar) seviyesinden başlayıp amiral gemisi konumundaki GR Sport HEV hibrit versiyonunda 10.2 milyon yen (yaklaşık 65.550 dolar) seviyesine kadar ulaşıyor.

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Toyota tarihin en güçlü Land Cruiser'ını tanıttı: 457 beygir güç

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