Toyota tarihin en güçlü Land Cruiser modelini tanıttı: 457 beygirlik hibrit

Yeni hibrit Land Cruiser 300'ün kalbinde 3.5 litrelik çift turbo V6 motor ile 10 ileri otomatik şanzımana entegre bir elektrik motoru mevcut. Bagaj zeminine yerleştirilen 6.5 Ah'lik kompakt bataryanın desteğiyle sistem toplam 457 beygir güç ve 790 Nm tork üretiyor.
Geleneksel benzinli motora veda
Güncelleme kapsamında saf benzinli 3.5 litrelik V6 motor seçenekler arasından tamamen çıkarıldı. Geleneksel içten yanmalı motor tercih eden kullanıcılar için serideki tek seçenek olarak 307 beygir güç ve 700 Nm tork sunan 3.3 litrelik V6 dizel motor kaldı.
Satış tarihi ve fiyat
Yenilenen modelin Japonya'daki satışları 1 Ekim itibarıyla başlayacak. Aracın fiyat aralığı, temel dizel versiyon için 6.3 milyon yen (yaklaşık 40.500 dolar) seviyesinden başlayıp amiral gemisi konumundaki GR Sport HEV hibrit versiyonunda 10.2 milyon yen (yaklaşık 65.550 dolar) seviyesine kadar ulaşıyor.