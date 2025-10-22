Giriş
    Toyota Türkiye CEO'su: "Bazı modellere yüzde 35 zam gelebilir"

    Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bazı ülkelerden ithal edilen otomobillere getirilen ek vergi nedeniyle fiyatların yüzde 30-35 oranında artacağını açıkladı.

    Toyota Türkiye CEO’su: “Bazı modellere yüzde 35 zam gelebilir” Tam Boyutta Gör
    Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranında artışa gidilmişti. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ek vergiler nedeniyle Japonya'dan ithal edilen otomobillere yüzde 30-35 oranında zam gelebileceğini duyurdu.

    Japonya’dan ithal edilen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobillere ise yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

    "Zararına da olsa satmak istiyoruz"

    Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, CNBC-E’ye yaptığı açıklamada ek vergiler nedeniyle bazı modellerde yüzde 30-35 oranında zam olacağını söyledi. Bozkurt, zararına da olsa Japonya'dan ithal edilen otomobillerin satışına devam etmek istediklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

    “Şu anda bizim de Japonya’dan getirdiğimiz bazı modellerimiz var. Bu modellerimizden bazılarının durumu biraz daha zor görünüyor, bazıları biraz daha yönetilir görünüyor. Önümüzdeki Kasım ayının ortalarına kadarki süreçte stratejimiz belli olacak. Biz burada mümkün olduğunca, yönetilebilir olduğu sürece, karsız da olsa hatta zararına da olsa, bu modellerin devamlılığını zorlamaya çalışıyoruz. Hepsini başarabilir miyiz henüz bilmiyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerden destek taleplerimiz oluyor. Önümüzdeki haftalarda netleşecek ama mümkün olduğu kadar çok modelin satışa devam etmeyi tercih ediyoruz.”

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

