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    Toyota, uçan araçlar için Joby ile ortak şirket kuruyor

    Toyota, elektrikli hava taksileri geliştiren Joby Aviation ile üretim ortaklığı kurdu. Yeni ortak girişim JTAMPC, elektrikli hava taksilerini seri üretime hazırlamaya odaklanacak.

    Toyota, uçan araçlar için Joby ile ortak şirket kuruyor Tam Boyutta Gör

    Toyota, elektrikli hava taksileri geliştiren ABD merkezli Joby Aviation ile üretim odaklı yeni bir ortak girişim kuracağını açıkladı. California merkezli yeni şirketin yüzde 51 hissesi Toyota'ya ait olacak ve taraflar, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçlarının seri üretimine hazırlanacak.

    Toyota’dan uçan araç hamlesi

    Toyota ile Joby Aviation arasında kurulan yeni ortak girişim, Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company (JTAMPC) adıyla faaliyet gösterecek. Şirket, Joby'nin elektrikli havacılık alanındaki teknolojisini Toyota'nın uzun yıllara dayanan üretim sistemleri ve operasyonel deneyimiyle bir araya getirecek.

    İki şirket, ortak girişimin ilk aşamada ticari üretim için gerekli üretim altyapısını hazırlamaya odaklanacağını belirtti. Bunun yanında üretim verimliliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi de öncelikli hedefler arasında.

    Toyota, Joby Aviation'a 2020 yılından bu yana yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Şirket daha önce de Joby'ye 500 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını duyurmuştu. Yeni ortak girişim ise bu iş birliğini üretim tarafına taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

    Dört yolculu elektrikli hava taksisi geliştiriyor

    Joby Aviation, şehir içi ulaşımda kullanılacak elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava taksileri geliştiriyor. Şirket, Delta Air Lines ve Uber gibi firmalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde kara ve hava ulaşımını tek bir yolculukta birleştiren kesintisiz bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Joby'nin geliştirdiği hava taksisi, dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor. Altı rotorlu tasarıma sahip araç, 322 km/s hıza ulaşabiliyor. Modelde dört batarya paketi, dönebilen pervaneler ve güvenliği artırmak amacıyla birden fazla yedekli sistem bulunuyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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