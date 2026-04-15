Toyota ve Isuzu, hidrojen yakıt hücreli kamyonet geliştirecek

Tam Boyutta Gör Isuzu ve Toyota, seri üretim için hafif ticari sınıfta bir hidrojen yakıt hücreli kamyonet geliştirmek üzere iş birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı. Birlikte geliştirilecek yeni modelin 2027 yılında tanıtılması planlanıyor.

Hidrojen yakıt hücreli araç, tamamen elektrikli Isuzu ELF modelini temel alacak. Elektrikli model, toplam ağırlığı 5 ton ve 7,5 ton olan iki farklı versiyona sahip. 7,5 tonluk versiyon, 100 kWsa'e kadar batarya kapasitesiyle yaklaşık 250 kilometre menzil sunuyor.

Toyota'nın üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi

Toyota ve Isuzu, planlanan hidrojen kamyonuna dair henüz ayrıntılı teknik bilgileri açıklamadı. Geliştirme ortaklığı kısa süre önce başladığı için mevcut tek kesin bilgi, aracın Toyota’nın üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini kullanacak olması. Üretimin, Japonya’da 1 Nisan 2027’de başlayıp 31 Mart 2028’e kadar sürecek mali yıl içinde başlaması planlanıyor.

Potansiyel kullanım alanları açısından iki şirket, bu sınıftaki hafif ticari araçların tipik görevlerini vurguluyor. Süpermarketler, market zincirleri ve günlük tüketim ürünleri dağıtımı yapan noktalar bu kullanım alanlarının başında geliyor. Bu araçlar çoğu zaman soğutmalı ya da donduruculu sistemlerle donatılıyor ve gün içinde birden fazla teslimat yaparak uzun süreli operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bu nedenle hızlı yakıt ikmali operasyonel verimlilik açısından kritik önem taşıyor. Yakıt hücreli araçlar, hidrojenin yüksek enerji yoğunluğundan yararlanarak bu tür kullanım senaryoları için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bataryalı elektrikli araçlar gibi uzun şarj süreleri gerektiren sistemlerin aksine, yakıt hücreli araçlar çok daha kısa sürede yakıt ikmali yapılabilmesi sayesinde önemli avantaj sağlıyor.

Hafif ticari aracın geliştirilmesi sürecinde, bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan yakıt hücreli otobüs projesinden elde edilen deneyimler de kullanılacak. Kontrol teknolojilerinin karmaşıklığı, sistem geliştirmeleri, yakıt hücrelerinin dayanıklılığı ve ticari araçlarda gereken güvenilirlik gibi başlıklar çalışmanın merkezinde yer alıyor.

