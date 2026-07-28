Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota, Volvo ve Daimler hidrojen için güçlerini birleştirdi

    Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojileri geliştiren Volvo Group ve Daimler Truck’ın ortak girişimi cellcentric'e katılıyor. yeni yapı, ağır ticari araçlarda hidrojeni yaygınlaştıracak.

    Toyota, Volvo ve Daimler hidrojen için güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Toyota Motor Corporation, hidrojenle çalışan ağır hizmet araçları için Volvo Group ve Daimler Truck AG’nin ortak girişimi cellcentric katılmak için bağlayıcı anlaşmayı imzaladı. Düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanması beklenen işlemle birlikte üç şirket de ortak girişimde eşit hissedar konumuna gelecek.

    Cellcentric üç ortaklı hale gelecek

    Yılın başlarındaki ön görüşmelerde bağlayıcı olmayan anlaşma sağlanmıştı. Şimdi ise bağlayıcı anlaşma sayesinde Toyota, Volvo Group ve Daimler Truck AG'nin her biri şirketin üçte bir hissesine sahip olacak. Anlaşmanın 2026 yılının sonu veya 2027'nin başında gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

    2021 yılında Daimler Truck AG ile Volvo Group tarafından kurulan cellcentric, yapısında bir değişiklik olmayacak. Ortak girişim, özellikle ağır ticari araçlar için yakıt hücresi sistemleri geliştirme ve üretme çalışmalarına odaklanmaya devam edecek.

    Yeni ortaklıkla birlikte üç şirket, yakıt hücresi teknolojilerindeki teknolojik üstünlüğü, üretim ölçeğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca sektör kuruluşları ve hidrojen değer zincirindeki iş ortaklarıyla birlikte çalışarak hidrojen tedarik ağının ve altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

    Kamyonlarla sınırlı değil

    Toyota, Volvo ve Daimler hidrojen için güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör

    cellcentric'in geliştirdiği yakıt hücresi sistemleri yalnızca ağır hizmet kamyonlarına yönelik olmayacak. Şirket, karayolu ve arazi tipi ağır taşımacılık araçları, otobüsler, şehirlerarası yolcu otobüsleri, ağır iş makineleri, demiryolu uygulamaları, denizcilik çözümleri ve sabit güç üretim sistemleri gibi geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermeyi sürdürecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    airbnb güvenilir mi giderden fare gelmemesi için ne yapmalı bosch fren balatası voleybol tezahüratları gögüs kafesi kütlemesi neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07 LTE
    Samsung Galaxy A07 LTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential PV15250
    Dell Pro 15 Essential PV15250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum