Toyota, Volvo ve Daimler hidrojen için güçlerini birleştirdi

Cellcentric üç ortaklı hale gelecek
Yılın başlarındaki ön görüşmelerde bağlayıcı olmayan anlaşma sağlanmıştı. Şimdi ise bağlayıcı anlaşma sayesinde Toyota, Volvo Group ve Daimler Truck AG'nin her biri şirketin üçte bir hissesine sahip olacak. Anlaşmanın 2026 yılının sonu veya 2027'nin başında gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.
2021 yılında Daimler Truck AG ile Volvo Group tarafından kurulan cellcentric, yapısında bir değişiklik olmayacak. Ortak girişim, özellikle ağır ticari araçlar için yakıt hücresi sistemleri geliştirme ve üretme çalışmalarına odaklanmaya devam edecek.
Yeni ortaklıkla birlikte üç şirket, yakıt hücresi teknolojilerindeki teknolojik üstünlüğü, üretim ölçeğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca sektör kuruluşları ve hidrojen değer zincirindeki iş ortaklarıyla birlikte çalışarak hidrojen tedarik ağının ve altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kamyonlarla sınırlı değil
cellcentric'in geliştirdiği yakıt hücresi sistemleri yalnızca ağır hizmet kamyonlarına yönelik olmayacak. Şirket, karayolu ve arazi tipi ağır taşımacılık araçları, otobüsler, şehirlerarası yolcu otobüsleri, ağır iş makineleri, demiryolu uygulamaları, denizcilik çözümleri ve sabit güç üretim sistemleri gibi geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermeyi sürdürecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: