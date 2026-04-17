    Toyota Yaris Cross yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

    Toyota Yaris Cross yenilendi. Daha şık tasarım, gelişmiş hibrit motor ve zengin donanımlarla gelen model, Avrupa’daki liderliğini pekiştirmeye hazırlanıyor.       

    Toyota Yaris Cross, Avrupa’nın en çok satan modellerinden biri olarak şimdi çok daha iddialı bir şekilde geri döndü. Toyota, kompakt SUV segmentindeki güçlü oyuncusunu makyaj operasyonuyla daha şık, daha teknolojik ve daha verimli hale getirerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.

    Yeni Toyota Yaris Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Fransa’daki üretim tesislerinde hayat bulan yeni Yaris Cross, markanın “kaizen” yani sürekli gelişim felsefesinin en güncel yansıması olarak öne çıkıyor. 2021’de piyasaya çıkmasından bu yana Avrupa genelinde büyük ilgi gören model, sadece 2025 yılında 200 bin adet satışa ulaşarak Toyota’nın kıtadaki en çok tercih edilen aracı olmayı başardı.

    Yenilenen modelin en dikkat çekici değişimi tasarım tarafında. Baştan aşağı elden geçirilen ön yüz, artık daha modern ve güçlü bir görünüm sunuyor. Gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni ızgara, araca premium bir hava katarken, yeniden tasarlanan LED farlar ve gündüz aydınlatmaları karakteri daha da keskinleştiriyor. Üst donanımlarda sunulan 17 ve 18 inçlik yeni jantlar ise görünümü bir üst seviyeye taşıyor.

    Kalite algısını yükselten iç mekan

    İç mekânda ise kalite algısı belirgin şekilde artırılmış. Kapı panellerinde ve ön konsolda kullanılan platin detaylar, kabine girer girmez premium bir his yaratıyor. Orta donanım seviyesinde artık daha konforlu ve yan destekleri geliştirilmiş spor koltuklar sunulurken, üst donanımda yarı deri döşeme ve çevreci malzemelerle üretilmiş SakuraTouch dikkat çekiyor. Bu yeni malzeme, gerçek deriye kıyasla üretim sürecinde %95 daha az CO2 salımı sağlıyor.

    Donanım tarafında da ciddi gelişmeler var. Ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler artık daha geniş donanım seviyelerinde standart hale gelmiş durumda. Tüm versiyonlarda otomatik katlanan yan aynalar da sunuluyor.

    Hibrit motor seçenekleri

    Performans tarafında ise Hybrid 130 sistemi öne çıkıyor. 130 beygir güç ve 185 Nm tork üreten bu sistem, 0’dan 100 km/s hıza 10.7 saniyede ulaşırken, 100 km’de 4.4 ile 5.1 litre aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Üstelik önden çekişin yanı sıra AWD-i dört çeker seçeneği de sunularak sürüş güvenliği artırılıyor.

    Daha uygun seçenek arayanlar için Hybrid 115 versiyonu da sunulmaya devam ediyor. Bu versiyon 116 beygir güç üretirken, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle dikkat çekiyor.

    Serinin en dikkat çekicisi: GR SPORT

    Serinin en dikkat çekici versiyonu ise GR SPORT. Toyota Gazoo Racing ilhamıyla geliştirilen bu özel versiyon, sportif tasarım detayları ve yeniden ayarlanmış süspansiyon sistemiyle daha dinamik bir sürüş sunuyor. Özel ön tampon, 18 inç jantlar ve iç mekânda kullanılan kırmızı dikişli spor koltuklar, bu versiyonu standart modellerden net şekilde ayırıyor.

    Teknoloji tarafında da Yaris Cross oldukça iddialı. Toyota Smart Connect multimedya sistemi, bulut tabanlı navigasyon, gelişmiş sesli komut sistemi ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor. Güvenlik tarafında ise Toyota T-Mate ve Toyota Safety Sense sistemleri sayesinde sürücü destek teknolojileri üst seviyede.

