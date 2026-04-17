Toyota Yaris Cross yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

Toyota Yaris Cross, Avrupa’nın en çok satan modellerinden biri olarak şimdi çok daha iddialı bir şekilde geri döndü. Toyota, kompakt SUV segmentindeki güçlü oyuncusunu makyaj operasyonuyla daha şık, daha teknolojik ve daha verimli hale getirerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.
Yeni Toyota Yaris Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen modelin en dikkat çekici değişimi tasarım tarafında. Baştan aşağı elden geçirilen ön yüz, artık daha modern ve güçlü bir görünüm sunuyor. Gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni ızgara, araca premium bir hava katarken, yeniden tasarlanan LED farlar ve gündüz aydınlatmaları karakteri daha da keskinleştiriyor. Üst donanımlarda sunulan 17 ve 18 inçlik yeni jantlar ise görünümü bir üst seviyeye taşıyor.
Kalite algısını yükselten iç mekan
Donanım tarafında da ciddi gelişmeler var. Ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler artık daha geniş donanım seviyelerinde standart hale gelmiş durumda. Tüm versiyonlarda otomatik katlanan yan aynalar da sunuluyor.
Hibrit motor seçenekleri
Performans tarafında ise Hybrid 130 sistemi öne çıkıyor. 130 beygir güç ve 185 Nm tork üreten bu sistem, 0’dan 100 km/s hıza 10.7 saniyede ulaşırken, 100 km’de 4.4 ile 5.1 litre aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Üstelik önden çekişin yanı sıra AWD-i dört çeker seçeneği de sunularak sürüş güvenliği artırılıyor.
Daha uygun seçenek arayanlar için Hybrid 115 versiyonu da sunulmaya devam ediyor. Bu versiyon 116 beygir güç üretirken, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle dikkat çekiyor.
Serinin en dikkat çekicisi: GR SPORT
Teknoloji tarafında da Yaris Cross oldukça iddialı. Toyota Smart Connect multimedya sistemi, bulut tabanlı navigasyon, gelişmiş sesli komut sistemi ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor. Güvenlik tarafında ise Toyota T-Mate ve Toyota Safety Sense sistemleri sayesinde sürücü destek teknolojileri üst seviyede.
