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    Toyota, yeni benzinli motorlarını diğer markalara satacak

    Toyota, yeni nesil benzinli motorlarını ve hibrit sistemlerini diğer üreticilere satmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yöntemle 2032’ye kadar yıllık 1,5 milyar euro gelir elde etmeyi planlıyor.

    Toyota, yeni benzinli motorlarını diğer markalara satacak Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründe yatırımların önemli bölümü elektrikli araçlara yönelirken Toyota, içten yanmalı motorlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Japon üretici, geliştirdiği yeni nesil benzinli motorları yalnızca kendi modellerinde kullanmakla kalmayıp diğer otomobil markalarına da sunmayı planlıyor.

    Üreticilerin çoğu, geliştirme maliyetlerini kontrol altında tutmak ve yaklaşan Euro 7 gibi emisyon düzenlemelerine hazırlanmak için mevcut motorlarını güncellemeyi tercih ediyor. Toyota ise tamamen yeni bir motor ailesi geliştirerek bu alandaki mühendislik birikimini daha geniş bir müşteri kitlesine taşımak istiyor.

    Automotive News’in haberine göre Toyota, diğer üreticilere yapacağı güç aktarma sistemi satışlarından 2032 yılına kadar yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirketin bu yıl için sipariş hedefi 500 milyon euro seviyesinde. Yeni nesil motorların ve hibrit sistemlerin teslimatları ise 2027 gibi erken bir tarihte başlayabilir.

    Toyota’nın yeni motorlarını hangi markalar kullanabilir?

    Toyota, yeni benzinli motorlarını diğer markalara satacak Tam Boyutta Gör
    Toyota, potansiyel müşterilerinin isimlerini henüz açıklamadı. Ancak şirketin Japon otomotiv sektöründeki ortaklıkları, yeni motorlar için önemli bir başlangıç noktası oluşturabilir.

    Daihatsu’nun tamamına sahip olan Toyota, Subaru’nun oy haklarının yüzde 21,5’ini elinde bulunduruyor. Şirketin Mazda’daki hissesi ise yüzde 5,1 seviyesinde. Mevcut ortaklıkların oluşturduğu üretim ekosistemi, yılda yaklaşık 16 milyon araca ulaşıyor. Bu araçların yarısından fazlası Toyota, Lexus veya Daihatsu markasını taşıyor.

    Üstelik Toyota’nın diğer üreticilere motor ve hibrit teknolojisi sağlaması yeni bir uygulama değil. Mazda CX-50’de Toyota’nın hibrit teknolojisi kullanılıyor; Avrupa’da satılan Mazda2 Hybrid de Toyota altyapısından yararlanıyor. Subaru’nun yeni hibrit sisteminde Toyota kaynaklı elektrikli bileşenler bulunurken Suzuki de çeşitli modellerinde Toyota motorlarına yer veriyor.

    Toyota’nın yeni motorlarının diğer markalar için cazip hale gelmesinde maliyet, verimlilik ve farklı modellere uyarlanabilirlik belirleyici olacak. Yeni bir motor ailesini sıfırdan geliştirmenin maliyetini üstlenmek istemeyen üreticiler, Toyota’dan tedarik yoluna gidebilir. Toyota ise artan üretim hacmi sayesinde geliştirme yatırımını daha fazla araç üzerinden karşılayabilir.

    Yeni motor ailesinde 1,5 ve 2,0 litrelik seçenekler var

    Toyota, yeni benzinli motorlarını diğer markalara satacak Tam Boyutta Gör
    Toyota’nın 2024 yılında ön gösterimini yaptığı yeni motor ailesi, 1,5 litrelik atmosferik, 1,5 litrelik turbo ve 2,0 litrelik turbo olmak üzere üç dört silindirli seçenekten oluşuyor.

    Şirket, yeni motorların mevcut ünitelere göre daha kompakt ve verimli olacağını belirtiyor. 1,5 litrelik turbo motorun, geleneksel 2,5 litrelik atmosferik bir motorla aynı güç seviyesine ulaşması hedefleniyor.

    Daha büyük olan 2,0 litrelik turbo motorun ise mevcut 2,4 litrelik turbo üniteden daha fazla güç üretirken yakıt tüketimini düşürmesi amaçlanıyor. Böylece Toyota, motor hacmini küçültürken performanstan ödün vermeyen bir yapı oluşturmak istiyor.

    Kompakt boyutlar, motorların farklı araç platformlarına yerleştirilmesini de kolaylaştıracak. Bu özellik, birden fazla güç aktarma seçeneğini destekleyen platformlarda üreticilere tasarım ve yerleşim esnekliği sağlayabilir.

    Benzinli motorlar hibrit sistemlerle birlikte geliştiriliyor

    Toyota, yeni motorlarını elektrikli güç aktarma sistemleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlıyor. Küçük hacimli ünitelerin hibrit sistemlerle kullanılması planlanırken 2,0 litrelik turbo motor, hem tek başına hem de elektrik desteğiyle görev yapabilecek.

    Bu yaklaşım, şirketin içten yanmalı motorları ve elektrifikasyonu birlikte geliştirme stratejisini yansıtıyor. Toyota, daha verimli benzinli motorların hibrit sistemlerle desteklenerek önümüzdeki yıllarda da pazarda önemli bir yer tutacağını düşünüyor.

    Yeni motor ailesini diğer markalara açmak da bu stratejinin ticari ayağını oluşturuyor. Şirket, kendi modelleri için geliştirdiği teknolojiyi dış müşterilere sunarak güç aktarma sistemi satışlarını büyütmek istiyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    M
    merkalıkendidünyasında 56 dakika önce

    https://tahminkafasi.com/soru/sosyal-medyada-viral-olan-ucan-tesla-roadster-videolari-hakkinda-elon-musktan-bu-hafta-xte-bir-aciklama-gelir-mi

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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