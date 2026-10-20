Toyota, yeni Corolla'yı Çin'de üretmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Nikkei Asia’nın haberine göre Toyota, yeni Corolla’yı küresel pazar için 2028’den itibaren Çin’de üretmeyi planlıyor. Üretimin FAW Toyota tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekler aynı altyapıda

Yeni Corolla’nın “Multipathway” yaklaşımına dayanan bir araç mimarisi kullanması bekleniyor. Bu altyapının tam elektrikli, hibrit, benzinli ve diğer güç aktarma seçeneklerine uyum sağlayarak Toyota’nın farklı pazarlardaki talebe daha hızlı karşılık vermesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Toyota’nın ilerleyen dönemde aynı platformu Lexus modelleri dahil başka araçlara da yaymayı planladığı aktarılıyor. Lexus’un da 2027’den itibaren Çin’de yeni nesil tam elektrikli bir SUV üretmesi gündemde.

Bu yaklaşım, Toyota’nın Japonya ve ABD gibi pazarlarda hibrit ve benzinli modellere ağırlık verirken Çin’de elektrikli araçlarını artırmasına imkan sağlayacak.

Corolla için önemli bir dönüşüm

Tam Boyutta Gör Toyota, yeni Corolla nesline ilişkin ilk tasarım ipuçlarını 2025 sonbaharındaki Japan Mobility Show’da sergilediği konseptle vermişti. Tüm nesilleri birlikte değerlendirildiğinde dünyanın en çok satan otomobil modeli olarak kabul edilen Corolla’nın elektriklenmesi, Toyota açısından önemli bir adım olacak. Model, mevcut ürün gamında benzinli ve tam hibrit seçeneklerle sunuluyor.

Toyota’nın geliştirme stratejisinde Çin’in ağırlığı artıyor

Yeni Corolla’nın Çin’de üretilecek olması, Toyota’nın bu pazara verdiği önemin arttığına işaret ediyor. Şirket, geleneksel olarak Japonya ve ABD için geliştirdiği araçları diğer bölgelere uyarlarken Çin’de yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen modellere daha fazla odaklanıyor.

Toyota’nın FAW ve GAC ile yürüttüğü ortaklıklar kapsamında geliştirilen bZ3C ve bZ3X gibi elektrikli modeller, bu yaklaşımın örnekleri arasında yer alıyor.

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Bu değişimin arkasında Çin pazarındaki rekabet baskısı da bulunuyor. Nikkei Asia’ya göre Toyota’nın Lexus dahil ağustos ayı satışları 118.449 adette kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 düşüş anlamına geliyor. Çin binek otomobil pazarındaki genel zayıflığın yanı sıra yerli markaların yükselişi de Japon üreticiyi zorluyor.

Toyota, bu baskıya karşı yerel elektrikli araç üretimini artırmayı, ürün gamında menzil uzatıcılı modellere daha fazla yer vermeyi ve bağlantılı araç teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çin’deki ortaklık yapısı da değişiyor

Toyota’nın yeni model planlarına, Çin’deki ortaklıklarının yeniden yapılanması eşlik ediyor. Habere göre GAC, FAW’ın FAW Toyota’daki yüzde 50 hissesini devralıyor. Taraflarca doğrulandığı belirtilen işlem sonrasında FAW Toyota’nın şimdilik bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.

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