Toyota, yeni Corolla'yı Çin'de üretmeyi planlıyor

Elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekler aynı altyapıda
Yeni Corolla’nın “Multipathway” yaklaşımına dayanan bir araç mimarisi kullanması bekleniyor. Bu altyapının tam elektrikli, hibrit, benzinli ve diğer güç aktarma seçeneklerine uyum sağlayarak Toyota’nın farklı pazarlardaki talebe daha hızlı karşılık vermesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.
Toyota’nın ilerleyen dönemde aynı platformu Lexus modelleri dahil başka araçlara da yaymayı planladığı aktarılıyor. Lexus’un da 2027’den itibaren Çin’de yeni nesil tam elektrikli bir SUV üretmesi gündemde.
Bu yaklaşım, Toyota’nın Japonya ve ABD gibi pazarlarda hibrit ve benzinli modellere ağırlık verirken Çin’de elektrikli araçlarını artırmasına imkan sağlayacak.
Corolla için önemli bir dönüşüm
Toyota’nın geliştirme stratejisinde Çin’in ağırlığı artıyor
Yeni Corolla’nın Çin’de üretilecek olması, Toyota’nın bu pazara verdiği önemin arttığına işaret ediyor. Şirket, geleneksel olarak Japonya ve ABD için geliştirdiği araçları diğer bölgelere uyarlarken Çin’de yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen modellere daha fazla odaklanıyor.
Toyota’nın FAW ve GAC ile yürüttüğü ortaklıklar kapsamında geliştirilen bZ3C ve bZ3X gibi elektrikli modeller, bu yaklaşımın örnekleri arasında yer alıyor.
Bu değişimin arkasında Çin pazarındaki rekabet baskısı da bulunuyor. Nikkei Asia’ya göre Toyota’nın Lexus dahil ağustos ayı satışları 118.449 adette kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 düşüş anlamına geliyor. Çin binek otomobil pazarındaki genel zayıflığın yanı sıra yerli markaların yükselişi de Japon üreticiyi zorluyor.
Toyota, bu baskıya karşı yerel elektrikli araç üretimini artırmayı, ürün gamında menzil uzatıcılı modellere daha fazla yer vermeyi ve bağlantılı araç teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor.
Çin’deki ortaklık yapısı da değişiyor
Toyota’nın yeni model planlarına, Çin’deki ortaklıklarının yeniden yapılanması eşlik ediyor. Habere göre GAC, FAW’ın FAW Toyota’daki yüzde 50 hissesini devralıyor. Taraflarca doğrulandığı belirtilen işlem sonrasında FAW Toyota’nın şimdilik bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: