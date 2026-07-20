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    Ekran çılgınlığı ters tepti: Yeni RAV4 için geri adım sinyali

    Toyota, yeni nesil RAV4'te ekranlara taşıdığı klima ve fan gibi özellikleri, sürücülerden gelen yoğun tepkiler üzerine yeniden fiziksel butonlara dönüştürmeyi masaya yatırdı.

    Toyota'yı pişman eden karar! RAV4 için geri adım sinyali Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında son yıllarda moda haline gelen "her şeyi ekrana gömme" trendi, sürücülerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Altıncı nesil RAV4 modelinde kabindeki neredeyse tüm fiziksel düğmeleri kaldıran Japon otomotiv devi Toyota, gelen tepkiler üzerine ciddi bir geri adım sinyali verdi.

    Otomobil üreticileri maliyetleri düşürmek ve minimalist bir tasarım yakalamak adına butonları yok etse de seyir halinde ilkimlendirme ayarı yapmak için bile ekranda alt menülere girmek zorunda kalan sürücüler bu durumdan oldukça şikayetçi.

    "Gerekirse fiziksel düğmeleri geri getireceğiz"

    Avustralyalı otomotiv yayını Drive’a konuşan RAV4 Baş Mühendisi Yoshinori Futonagane, SUV modelinin yeni kabinine yönelik tüketici geri bildirimlerini çok sıkı bir şekilde analiz ettiklerini itiraf etti.

    Şirket içinde bu konunun şu an tamamen ucu açık bir gündem maddesi olduğunu belirten Futonagane, "Bazı kontroller için fiziksel düğmeleri yeniden devreye alıp almayacağımız henüz netleşmedi ancak gerekirse evet, bunu yapacağız" dedi.

    İlk tasarım aşamasında tüm kritik kontrolleri sadece ekrandan erişilebilir kılmayı hedeflediklerini söyleyen Baş Mühendis, hangi tuşların kalacağı, hangilerinin dijitalleşeceği konusunda mühendislik ekibi içinde büyük tartışmalar yaşandığını da gizlemedi. Güncel tasarımda Toyota; ses ve sıcaklık ayarı için şimdilik fiziksel düğmeleri korurken, fan hızı gibi işlevleri ekrana taşımış durumda.

    Dokunmatik ekran hayranı Çin bile "buton" istiyor

    Toyota'yı pişman eden karar! RAV4 için geri adım sinyali Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründe dijitalleşmenin ve devasa ekranların kalesi olarak bilinen Çin pazarında bile tüketiciler bu durumdan rahatsız. Futonagane, Çin'deki kullanıcıların da ekran yerine fiziksel çevirmeli düğmeleri talep ettiğini, bu yüzden orada satışa sundukları diğer modellerde fiziksel tuşları yeniden artırmaya başladıklarını belirtti.

    Otomotiv dünyasında bu konuda tam bir kutuplaşma yaşanıyor:

    • Düğmeye Sadık Kalanlar: Volkswagen, direksiyondaki dokunmatik tuşlar yüzünden aldığı yoğun eleştirilerin ardından fiziksel düğmelere geri döneceğini açıklamıştı. Kia ve Audi de butonları koruma sözü veren markalar arasında.
    • Düğmeleri Tamamen Reddedenler: Mazda ise tamamen tersi bir yöne giderek yeni CX-5 modelinde kabindeki neredeyse tüm düğmeleri yok etti ve sürücüleri tamamen sesli komut ile direksiyon üstündeki tuşlara yönlendirdi.

    Toyota’nın RAV4 gibi en çok satan küresel bir modelde atacağı adım, sektörün geri kalanı için de belirleyici bir viraj olacak gibi görünüyor.

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