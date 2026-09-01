TP-Link, WiFi 8 router ve mesh sistemini tanıttı: 22Gbps kablosuz hız!

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Tam Boyutta Gör TP-Link, tüketicilere yönelik ilk WiFi 8 ürünleriarasında yer alan Archer 8 Ultra ve Deco 8 Ultra'yı tanıttı. Archer 9 Ultra, akıllı tasarıma ve 334 m²’ye kadar kapsama alanına sahip geleneksel bir yönlendirici. Deco 8 Ultra ise bir mesh sistemi ve 3'lü paket, 910 m²’ye kadar olan bir ev için yeterli. TP-Link, yeni Wi-Fi 8 StabilityEngine sisteminin evin uç noktalarındaki kapsama alanını güçlendireceğini, birden fazla cihaz bağlandığında tıkanıklığı yöneteceğini ve paraziti azaltacağını belirtiyor.

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TP-Link Archer 8 Ultra (WiFi 8 Router): 19 Gbps'ye kadar kablosuz hız, 10 Gbps'ye kadar kablolu bağlantı hızı

Tam Boyutta Gör Archer 8 Ultra BN19000, 19 Gbps'ye kadar toplam kablosuz hız sunabiliyor ve güçlü, tutarlı kapsama alanı sağlayabiliyor. 10 Gbps kablolu bağlantı özelliği de bulunan WiFi 8 yönlendirici, ortasında yerleşik LED gibi görünen şık bir tasarıma sahip.

Deco 8 Ultra BN22000 (Wi-Fi 8 mesh sistemi): 22 Gbps'ye kadar toplam kablosuz hız, 10 Gbps kablolu bağlantı

Tam Boyutta Gör Deco 8 Ultra BN22000'e gelince, TP-Link, üçlü paketin 910 metrekareye kadar kapsama alanı sağlayabileceğini ve bu kurulumun 200'den fazla bağlı cihazı desteklediğini iddia ediyor. Hızlara gelince, iddia edilen toplam kablosuz hız 22 Gbps'ye kadar çıkıyor. Bu WiFi 8 router ayrıca 10 Gbps kablolu bağlantı sunuyor.

TP-Link’in Wi-Fi 8 StabilityEngine sistemi, uzak ve düşük güç tüketimli cihazlar için bağlantıları iyileştirmek üzere tasarlanmış ELR (Geliştirilmiş Uzun Menzil ve DRU (Dağıtılmış Kaynak Birimleri) gibi teknolojileri içeriyor. NPCA (Birincil Olmayan Kanal Erişimi), ağların ağır yükler altında bile kararlı kalmasını sağlamayı amaçlarken, yeni modülasyon teknolojisi de önemli parazit bulunan alanlarda verimliliği korumayı hedefliyor.

Archer 8 Ultra, 30 Eylül'den itibaren belirli ülkelerde ön siparişe açılacak. TP-Link aynı tarihte daha fazla ayrıntıyı açıklayacağı küresel bir lansman etkinliği düzenleyecek. Ürün yelpazesinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Deco 8 mesh sistemiyle, ardından ikinci çeyrekte Roam 8 seyahat yönlendiricisi, menzil genişleticiler ve adaptörlerle genişletilmesi planlanıyor.

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TP-Link'den WiFi 8 ürünleri: Deco 8 Ultra ve Archer 8 Ultra

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