TP-Link, WiFi 8 router ve mesh sistemini tanıttı: 22Gbps kablosuz hız!

TP-Link Archer 8 Ultra (WiFi 8 Router): 19 Gbps'ye kadar kablosuz hız, 10 Gbps'ye kadar kablolu bağlantı hızı
Deco 8 Ultra BN22000 (Wi-Fi 8 mesh sistemi): 22 Gbps'ye kadar toplam kablosuz hız, 10 Gbps kablolu bağlantı
TP-Link’in Wi-Fi 8 StabilityEngine sistemi, uzak ve düşük güç tüketimli cihazlar için bağlantıları iyileştirmek üzere tasarlanmış ELR (Geliştirilmiş Uzun Menzil ve DRU (Dağıtılmış Kaynak Birimleri) gibi teknolojileri içeriyor. NPCA (Birincil Olmayan Kanal Erişimi), ağların ağır yükler altında bile kararlı kalmasını sağlamayı amaçlarken, yeni modülasyon teknolojisi de önemli parazit bulunan alanlarda verimliliği korumayı hedefliyor.
Archer 8 Ultra, 30 Eylül'den itibaren belirli ülkelerde ön siparişe açılacak. TP-Link aynı tarihte daha fazla ayrıntıyı açıklayacağı küresel bir lansman etkinliği düzenleyecek. Ürün yelpazesinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Deco 8 mesh sistemiyle, ardından ikinci çeyrekte Roam 8 seyahat yönlendiricisi, menzil genişleticiler ve adaptörlerle genişletilmesi planlanıyor.
epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim