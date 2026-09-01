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    TP-Link, WiFi 8 router ve mesh sistemini tanıttı: 22Gbps kablosuz hız!

    TP-Link Deco 8 Ultra ve Archer 8 Ultra tanıtıldı. Bunlar, tüketiciye yönelik ilk WiFi 8 routerlar arasında. Şirket, toplamda 22 Gbps'ye kadar kablosuz hız ve geniş kapsama alanı vaat ediyor.

    TP-Link WiFi 8 router & mesh IFA 2026 Tam Boyutta Gör
    TP-Link, tüketicilere yönelik ilk WiFi 8 ürünleriarasında yer alan Archer 8 Ultra ve Deco 8 Ultra'yı tanıttı. Archer 9 Ultra, akıllı tasarıma ve 334 m²’ye kadar kapsama alanına sahip geleneksel bir yönlendirici. Deco 8 Ultra ise bir mesh sistemi ve 3'lü paket, 910 m²’ye kadar olan bir ev için yeterli. TP-Link, yeni Wi-Fi 8 StabilityEngine sisteminin evin uç noktalarındaki kapsama alanını güçlendireceğini, birden fazla cihaz bağlandığında tıkanıklığı yöneteceğini ve paraziti azaltacağını belirtiyor.

    TP-Link Archer 8 Ultra BN19000 Wi-Fi 8 router özellikleri Tam Boyutta Gör
    Archer 8 Ultra BN19000, 19 Gbps'ye kadar toplam kablosuz hız sunabiliyor ve güçlü, tutarlı kapsama alanı sağlayabiliyor. 10 Gbps kablolu bağlantı özelliği de bulunan WiFi 8 yönlendirici, ortasında yerleşik LED gibi görünen şık bir tasarıma sahip.

    Deco 8 Ultra BN22000 (Wi-Fi 8 mesh sistemi): 22 Gbps'ye kadar toplam kablosuz hız, 10 Gbps kablolu bağlantı

    TP-Link Deco 8 Ultra BN22000 WiFi 8 mesh sistemi Tam Boyutta Gör
    Deco 8 Ultra BN22000'e gelince, TP-Link, üçlü paketin 910 metrekareye kadar kapsama alanı sağlayabileceğini ve bu kurulumun 200'den fazla bağlı cihazı desteklediğini iddia ediyor. Hızlara gelince, iddia edilen toplam kablosuz hız 22 Gbps'ye kadar çıkıyor. Bu WiFi 8 router ayrıca 10 Gbps kablolu bağlantı sunuyor.

    TP-Link’in Wi-Fi 8 StabilityEngine sistemi, uzak ve düşük güç tüketimli cihazlar için bağlantıları iyileştirmek üzere tasarlanmış ELR (Geliştirilmiş Uzun Menzil ve DRU (Dağıtılmış Kaynak Birimleri) gibi teknolojileri içeriyor. NPCA (Birincil Olmayan Kanal Erişimi), ağların ağır yükler altında bile kararlı kalmasını sağlamayı amaçlarken, yeni modülasyon teknolojisi de önemli parazit bulunan alanlarda verimliliği korumayı hedefliyor.

    Archer 8 Ultra, 30 Eylül'den itibaren belirli ülkelerde ön siparişe açılacak. TP-Link aynı tarihte daha fazla ayrıntıyı açıklayacağı küresel bir lansman etkinliği düzenleyecek. Ürün yelpazesinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Deco 8 mesh sistemiyle, ardından ikinci çeyrekte Roam 8 seyahat yönlendiricisi, menzil genişleticiler ve adaptörlerle genişletilmesi planlanıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    ma mi 3 saat önce

    epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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