TP-Link’in Yeni Powerline Adaptör Kitleriyle Kablo Çekmeden Gigabit Hızda Kablolu Bağlantı Mümkün

10 Ağustos 2020 – Evin tamamında ya da bir bölümünde sadece kablolu internet isteyen ama kablo çekerek görüntü kirliliği yaratmak istemeyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. Evin elektrik hattını, aynı zamanda internet hattı haline getirmeyi sağlayan bu ürünler, özellikle kiracılar için de çok uygun. Kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, iki yeni powerline adaptör kitini satışa sunuyor. Bu yeni ürünlerin her ikisi de sadece kablolu bağlantı desteği sunuyor ve gigabit hızına ulaşabiliyorlar.

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TL-PA7017 ve TL-PA7017P modellerinin tüm özellikleri aynı; sadece TL-PA7017P modelinde adaptörlerin üzerinde ek bir priz yer alıyor. Böylece kullanılan prizin yerine kullanıcılara bir priz sunulmuş oluyor.

Her iki model de HomePlug AV2 standardını destekliyor ve 1000 Mbps bağlantı hızına ulaşabiliyor. Bu sayede online oyun, HD film gibi uygulamalar rahatlıkla çalıştırılabiliyor, büyük dosyalar kısa sürede sorunsuzca aktarılabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında sorunsuz çalışan ürünlerin üzerinde yer alan gigabit bağlantı noktasına akıllı TV, masaüstü bilgisayar, oyun konsolları bağlanabiliyor ve güvenli ve hızlı kablolu bağlantı keyfi elde ediliyor. Üstelik hiçbir yer kırılıp dökülmeden, kablo çekme derdi ve görüntü kirliliği olmadan bu rahatlık elde ediliyor.

Son derece kolay kurulum ile yüksek hızda bağlantı keyfi…

Powerline adaptörlerin kurulumları son derece kolay ve hızlı. Bu iki modelin de kurulumu birkaç dakika içinde yapılabiliyor. İki adaptörden oluşan kit halinde satışa sunulan ürünlerdeki adaptörlerden biri modeme Ethernet kablosu ile bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör internetin olması istenen odadaki elektrik prizine takılıyor. İşlem bu kadar basit. Güvenli bağlantı için ise her iki adaptör prizdeyken üzerlerindeki ‘eşleştir’ (pair) tuşuna basılması gerekiyor. Artık güvenle, elektrik prizi olan her odada kablolu ve yüksek hızda internet bağlantısı elde edilmiş oluyor. Üstelik kiracılar eve hiçbir zarar vermeden kablolu bağlantı elde etmiş oluyorlar ve evden taşınmaları gerektiğinde kablo sökmek, yeni eve kablo çekmek dertleri de olmuyor; powerline adaptörleri yeni eve taşımak yeterli oluyor.

TP-Link’in yeni powerline adaptör kitleri, Güç Tasarrufu Modu sayesinde yüzde 85’e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar. Aktif bağlantı olmadığı zamanlarda otomatik olarak Çalışma Modu’ndan Güç Tasarrufu Modu’na geçen ürünler, bu sayede hem elektrik tüketimini azaltıyor hem de çevreye daha az zarar vermiş oluyor.



TP-Link’in iki yeni powerline adaptör kitinin tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

- TL-PA7017 Kit : 65,30 USD (KDV dahil)

- TL-PA7017P Kit : 74 USD (KDV dahil)

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/powerline/tl-pa7017-kit/

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/powerline/tl-pa7017p-kit/

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

gyesilovalar@gmail.com

0542-427 28 08

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