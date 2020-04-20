TP-Link’ten Çok Güçlü Yeni Powerbank

20 Nisan 2020 – Kaliteli ve güvenilir powerbank’ları ile bu pazarda haklı bir üne sahip olan TP-Link®, çok güçlü yeni powerbank modelini satışa sundu. TL-PB20000 model adlı powerbank, güçlü kapasitesi ile aynı anda iki cihazı birden şarj edebiliyor. Bu kadar güçlü pil kapasitesine karşın, Li-polimer pil kullandığı için hafif ve ince bir tasarıma sahip. Bu sayede taşıması da daha kolay.

20 bin mAh kapasiteli TL-PB20000’de akıllı şarj özellikli çift giriş yer alıyor. Her iki giriş 2.1A güç çıkışına sahip olduğundan cihazları çok daha hızlı şarj edebiliyor. TP-Link’in akıllı şarj teknolojisi sayesinde bu girişler, bağlanan cihazları tanıyor ve onlara uygun güç sağlıyor. Böylece büyük pil kapasitesine sahip olan tablet bilgisayarlardan küçük pil kapasiteli giyilebilir akıllı ürünlere değin çok geniş bir yelpazede cihazı güvenle şarj edebiliyor.

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Üstün Li-polimer pilin avantajları, yeni powerbank’ta…

TP-Link’in yeni powerbank’ı, Li-polimer pilin avantajlarını kullanıcılara sunuyor. Bu pil sayesinde hem ince ve hafif hem de daha güvenli bir powerbank elde ediliyor. Li-ion pile kıyasla daha şık ve ince bir taşınabilir şarj birimi oluşuyor. Bu kadar yüksek kapasitede bile elde rahat kavranan ve her yere kolayca taşınan bir powerbank’a sahip olunuyor. TL-PB20000, sık seyahat eden ve aynı anda birden fazla cihazı şarj etme ihtiyacı olanlar için vazgeçilmez bir yol arkadaşı niteliğinde…

Evrensel uyumluluğa sahip olan TL-PB20000, iOS, Android, Windows ve diğer USB’den şarjlı dijital cihazların çoğunu şarj edebiliyor. Tam kapasite dolu haldeyken cihazları birkaç kez şarj edebilecek kapasitede. Örneğin, iPhone XS ve Samsung Galaxy S9’u 4.8 kez, iPad Mini 4’ü ise 2.8 kez şarj edebiliyor. Üstelik şarj işlemi çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. iPhone XS’i bir saatte yüzde 80 şarj edebilme yeteneğine sahip. Cihazları şarj ederken aynı anda powerbank’ı şarj etmek de mümkün. TL-PB20000’nin kendisi de 2.1A Turbo Şarj özelliği sayesinde çok daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşabiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank’ları gibi son derece güvenli olan TL-PB20000, aşırı akım, kısa devre, yüksek voltaj, aşırı şarj ve aşırı deşarj, aşırı ısınma gibi olumsuzluklardan cihazları koruyor. Bu sayede hem powerbak hem de şarj ettiği cihazlar güvenle güç depolayıp, uzun süre kullanılabiliyorlar.

TL-PB20000 powerbank’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 31,50 USD olarak açıklanıyor.

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/mobile-accessory/tl-pb20000/

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

[email protected]

0542-427 28 08

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