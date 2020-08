TP-Link’ten Uygun Fiyatlı Yeni Ev Güvenlik Kamerası

31 Ağustos 2020 – Nerede olunursa olunsun evlerin ve evde bakıma muhtaç olan aile üyelerinin güvenliği çok önemli ve hassas bir konu. Bu nedenle evlerde güvenlik amaçlı kamera kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. TP-Link®, herkesin daha rahat ulaşabileceği akıllı ev serisi olan Tapo serisinde yeni bir kamerayı daha satışa sundu. Uygun fiyatlı olan Tapo C100 kamera, buna karşın güvenlik için gereken tüm özelliklere sahip bir ürün.

Hem gece hem gündüz çekim yapabilen Tapo C100, 1080p çözünürlükte yüksek kaliteli video çekiyor. Geceleri de 20 metreye kadar görüş mesafesi ile görüntü kaydedebilen kamera ile evler gece/gündüz güvende kalıyor. Ayrıca hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek evsahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda evde ışık ve ses efektleri varsa, bunlar devreye girerek istenmeyen misafirler korkutulabilir. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor. Kullanıcılar hareket algılama bölgelerini kendileri belirleyebiliyorlar. Yalnızca seçilen alanlarda hareket algılandığında bildirim geliyor. Bu özellik gereksiz bildirimleri engellemeyi sağlıyor.

İki Yönlü Ses İletmek Mümkün

Tapo C100 kamerada çift yönlü ses iletme özelliği bulunuyor. Evden uzaktayken sadece görüntüleri değil sesleri de dinlemek mümkün. Ayrıca iki yönlü ses iletme özelliği sayesinde evdekilerle sesli iletişim kurulabiliyor. Özellikle evde çocuğu ya da evcil hayvanı olanlar için bu özellik önemli. Çocuğa ya da evcil hayvana örneğin yapmaması gereken bir eylem gerçekleştirdiğinde sesli uyarı göndermek ya da onlara sevgi sözcükleri ileterek endişelerini gidermek mümkün oluyor.

Tapo C100 kamera, güvenlik ve gizliliği bir arada sunuyor. Üründe yer alan Gizlilik Modu, mahremiyet sağlamaya yarıyor. Evde ya da bir odada gizlilik/mahremiyet sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor.

128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alan Tapo C100 kamera ile görüntüleri kaydetmek ve depolamak da mümkün. En unutulmaz anları kaydetmek ve paylaşmak için de bu kamera kullanılabiliyor.

Kameranın kurulumu ve kullanımı son derece kolay. TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) akıllı telefonlardan kamera hem kurulabiliyor hem de her tür ayarı yapılabiliyor. Yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; aynı anda birden çok görünüm kontrol edilebiliyor.

Tapo C100 ev güvenlik kamerasının tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 40 USD olarak açıklanıyor.

