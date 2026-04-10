TP-Link'ten uygun fiyatlı yeni Wi-Fi 7 router: Sadece 25 dolar

En son nesil Wi-Fi 7 standardını destekleyen cihaz, 4K QAM modülasyonu, Multi-Link Operation (MLO), Preamble puncturing ve Multi-Resource Unit (MRU) gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu sayede, daha yüksek hızların yanında daha düşük gecikme ve parazitlere karşı daha güçlü bir bağlantı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz ayrıca, yapay zeka destekli “pixel anten” sistemiyle daha güçlü sinyal ve daha iyi duvar geçiş performansı vadediyor. Akıllı anten sistemi, bağlı cihazları takip ederek kapsama alanını optimize edebiliyor. Yapay zeka tabanlı parazit engelleme özelliği ise çevredeki ağlara göre otomatik ayarlama yaparak daha stabil bir bağlantı sağlıyor.

2025'in en çok satan telefonları açıklandı: İşte o telefonlar! 18 sa. önce eklendi

2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarını destekleyen cihaz, 3.57 Gbps’ye kadar toplam hız sunabiliyor. Ayrıca çoklu bağlantı birleştirme sayesinde iki bant aynı anda kullanılabiliyor. 6 Ghz frekansı ise Çin'de kullanıma açılmadığından yer almıyor.

Cihazda yer alan dört adet özelleştirilebilir Ethernet portu; çift WAN, IPTV, bağlantı birleştirme veya düşük gecikmeli özel oyun portu olarak kullanılabiliyor. Ayrıca NetEase UU, Qiyou ve Thunder gibi servisler için oyun hızlandırma desteği de sunuluyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında; IPSec, PPTP ve L2TP protokollerini destekleyen VPN, ebeveyn kontrolü, EasyMesh ile tüm eve yayılan ağ kurulumu, tek tuşla IoT cihaz eşleştirme ve mobil uygulama ya da bulut üzerinden yönetim gibi özellikler bulunuyor.