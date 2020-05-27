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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TP-Link’ten Yüksek Hızlı USB Adaptör

    TP-Link, ince uçlu (USB-C) USB girişe sahip cihazları USB-A girişli sistemlere bağlamayı sağlayan yeni bir adaptörü satışa sundu. UC400 model adaptör, USB 3.0 destekli ve yüksek hızda veri aktarımı sa
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    Ağ Ürünleri
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    27 Mayıs 2020 – Farklı, işlevsel ve kaliteli teknolojik aksesuarlarla tüketicileri şaşırtan TP-Link®, yine işlevsel ve kaliteli bir ürünü satışa sundu. Bir ucu USB-C, diğer ucu USB-A girişe sahip olan UC400 adaptör, farklı girişe sahip USB destekli cihazları birbirine bağlamayı sağlıyor.

    Dijital kamera, akıllı telefon, USB kart okuyucu gibi ince USB girişe sahip (USB-C) cihazları hızlı ve güvenli olarak USB-A girişli, örneğin bir taşınabilir bilgisayara bağlayıp verileri aktarmak için bir adaptör gerekiyor. TP-Link UC400, bu işlevi gören bir adaptör. USB 3.0 destekli olan ürün, yüksek hızda veri alışverişi sağlıyor.

    USB OTG (On-The-Go) uyumlu tüm cihazlarla uyumlu olan UC400, TP-Link’in kaliteli ürün felsefesiyle üretiliyor. Farklı işletim sistemleri desteği bulunan ürün Windows, MacOS, Chrome OS, Linux OS ve Android işletim sistemli cihazlarla evrensel uyumluluğa sahip.

    Kısa kablosu sayesinde her yere kolayca taşınan UC400’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 8 USD olarak açıklanıyor.

    Ayrıntılı bilgi için:

    https://www.tp-link.com/tr/home-networking/computer-accessory/uc400/

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    TP-LinkHakkında:

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    1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

    Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor. 

    *En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

    Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

    Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY;  Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

    Youtube’da www.youtube.com/tplinktech;  TP-Link Forum http://forum.tp-link.com

    Bültene ilişkin bilgi için:                                                                                              

    Güven Yeşilovalar

    gyesilovalar@gmail.com

    0542-427 28 08



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