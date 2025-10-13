Giriş
    TP-Link, Wi-Fi 8 için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi

    Yeni nesil Wi-Fi 8 dönemi ufukta göründü. TP-Link’in başarıyla tamamladığı testler, kablosuz bağlantıda düşük gecikme, yüksek güvenilirlik ve yoğun ağlarda üstün performans vadediyor.

    TP-Link, Wi-Fi 8 için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    TP-Link, Wi-Fi 8 (802.11bn) standardına yönelik ilk saha testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Henüz Wi-Fi 7 teknolojisi tüketici pazarında birkaç yılını doldurmuşken, kablosuz bağlantı alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Yeni nesil Wi-Fi 8 yalnızca hız artışı değil, aynı zamanda daha düşük gecikme süresi, daha kararlı bağlantı ve gelişmiş ağ verimliliği gibi önemli iyileştirmelerle geliyor.

    İlk testler tamamlandı

    Şirket tarafından yapılan açıklamada testlerin Wi-Fi 8 donanımı için geliştirilen prototip cihazlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. TP-Link, kullanılan donanımın detaylarını açıklamazken, bu sürecin endüstri ortaklığı kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Şirketin bugüne kadar Qualcomm ile yakın çalıştığı biliniyor, bu nedenle Wi-Fi 8 geliştirme sürecinde de benzer bir iş birliği yürütülmüş olması muhtemel görünüyor.

    TP-Link, Wi-Fi 8 için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    TP-Link, söz konusu testlerin Wi-Fi 8 geliştirme sürecinde kritik bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Şirketin bu yeni kablosuz standardıyla ilgili hazırladığı bilgilendirme sayfasında Wi-Fi 8’in odağının teorik hız artışından ziyade gerçek dünya performansını ve bağlantı güvenilirliğini artırmak olduğu açıklandı.

    Hedef gerçek dünya performansı

    TP-Link, Wi-Fi 8 için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Wi-Fi 8 teknolojisi, tıpkı Wi-Fi 7 gibi 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını kullanmaya devam edecek. Ayrıca 4096 QAM modülasyon desteği ve 320 MHz kanal bant genişliği korunacak. Maksimum veri hızı yine 46 Gbps seviyesinde kalacak ancak Ultra High Reliability (UHR) hedefi kapsamında uyumlu cihazlarda gerçek veri aktarım hızının yüzde 25’e kadar artırılması planlanıyor.

    Wi-Fi 8’in en çok fark yaratacağı alanlardan biri ise yoğun şehir merkezleri olacak. Bu yeni standart, çok sayıda kablosuz ağın bulunduğu bölgelerde sinyal çakışmalarını azaltarak daha kararlı bağlantı, düşük sinyal gücünde bile kesintisiz veri aktarımı ve gezinme sırasında kopma olmadan bağlantı devamlılığı sağlayacak.

    Wi-Fi 8’in selefi olan Wi-Fi 7, 2023 sonunda ticari olarak piyasaya sürülmüştü. O dönemde yeni nesil yönlendiriciler oldukça yüksek fiyat etiketleriyle satışa çıkmıştı. Ancak gelinen noktada fiyatlar makul seviyelere gelmiş durumda. Wi-Fi 8’in ticarileşmeye başlamasıyla birlikte Wi-Fi 7 cihazlarının fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

