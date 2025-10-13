TP-Link, Wi-Fi 8 için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi

Şirket tarafından yapılan açıklamada testlerin Wi-Fi 8 donanımı için geliştirilen prototip cihazlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. TP-Link, kullanılan donanımın detaylarını açıklamazken, bu sürecin endüstri ortaklığı kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Şirketin bugüne kadar Qualcomm ile yakın çalıştığı biliniyor, bu nedenle Wi-Fi 8 geliştirme sürecinde de benzer bir iş birliği yürütülmüş olması muhtemel görünüyor.
Hedef gerçek dünya performansı
Wi-Fi 8’in en çok fark yaratacağı alanlardan biri ise yoğun şehir merkezleri olacak. Bu yeni standart, çok sayıda kablosuz ağın bulunduğu bölgelerde sinyal çakışmalarını azaltarak daha kararlı bağlantı, düşük sinyal gücünde bile kesintisiz veri aktarımı ve gezinme sırasında kopma olmadan bağlantı devamlılığı sağlayacak.
Wi-Fi 8’in selefi olan Wi-Fi 7, 2023 sonunda ticari olarak piyasaya sürülmüştü. O dönemde yeni nesil yönlendiriciler oldukça yüksek fiyat etiketleriyle satışa çıkmıştı. Ancak gelinen noktada fiyatlar makul seviyelere gelmiş durumda. Wi-Fi 8’in ticarileşmeye başlamasıyla birlikte Wi-Fi 7 cihazlarının fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.