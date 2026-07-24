SEO platformu Semrush Türkiye sayfasına erişim engeli getirildi

Semrush Türkiye neden engellendi?
Basında yer alan haberler ve BTK sitesindeki verilere göre tr.semrush.com alan adı 21.07.2026 tarihli Spor Toto Başkanlığı kararıyla erişime engellenmiş durumda. Alan adına gidildiğinde ise yasadışı bahis gerekçe gösteriliyor ve ilgili kanunlar gereği yasadışı bahse karışanlara verilecek cezalar listeleniyor.
Henüz Semrush sayfasının nasıl yasadışı bahse bulaştığına dair bir bilgi mevcut değil. Diğer yandan Semrush global hesabı da bir açıklama yayınlayarak konuyu araştırdıklarını belirtti. Global hesap şimdilik net bir tarih veremiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: