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    SEO platformu Semrush Türkiye sayfasına erişim engeli getirildi

    Site sahiplerinin arama motorlarında daha fazla görünürlük elde edebilmek için başvurduğu popüler SEO araçlarından Semrush’un Türkiye branşı erişime engellendi. 

    Semrush Tam Boyutta Gör
    Web sitelerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü arttırmak için kullanılan en popüler dijital pazarlama araçlarından Semrush’un Türkiye branş sayfasına yasadışı bahis nedeniyle erişim engeli getirildi.

    Semrush Türkiye neden engellendi?

    Basında yer alan haberler ve BTK sitesindeki verilere göre tr.semrush.com alan adı 21.07.2026 tarihli Spor Toto Başkanlığı kararıyla erişime engellenmiş durumda. Alan adına gidildiğinde ise yasadışı bahis gerekçe gösteriliyor ve ilgili kanunlar gereği yasadışı bahse karışanlara verilecek cezalar listeleniyor.

    Henüz Semrush sayfasının nasıl yasadışı bahse bulaştığına dair bir bilgi mevcut değil. Diğer yandan Semrush global hesabı da bir açıklama yayınlayarak konuyu araştırdıklarını belirtti. Global hesap şimdilik net bir tarih veremiyor.

    TR Semrush sitesine engel Tam Boyutta Gör

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