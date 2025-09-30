Trabzonlu balıkçılar Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı yakaladı

İnsansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre uzaklıkta fırtına nedeniyle sürüklenmiş küçük bir balıkçı teknesi sandıkları cismin askeri amaçlı bir insansız deniz aracı olduğunu aktardı.
İçerisinde 300 kg bomba vardı
Trabzon Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, limana getirilen cismin güvenlik tedbirleri alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) uzman ekiplerce incelenmek üzere muhafaza altına alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca vatandaşların benzer durumlarda müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.Kaynakça https://www.iha.com.tr/trabzon-haberleri/hamsi-avi-denize-icin-acildilar-300-kg-patlayici-ile-dolu-insansiz-deniz-araci-ile-donduler-308447937 https://www.iha.com.tr/trabzon-haberleri/mensei-belirsiz-bir-insansiz-deniz-araci-trabzonun-carsibasi-aciklarinda-bulundu-308386454 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...