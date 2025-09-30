Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde gece saatlerinde avlanan balıkçılar, denizde içerisinde bomba yüklü bir insansız deniz aracı (İDA) buldu. Balıkçılar, aracı bağlayarak Yoroz Limanı’na çekti ve durumu hemen Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Limanda güvenlik önlemleri artırılırken olay yerine İstanbul’dan özel uzman ekip çağrıldı.

İnsansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre uzaklıkta fırtına nedeniyle sürüklenmiş küçük bir balıkçı teknesi sandıkları cismin askeri amaçlı bir insansız deniz aracı olduğunu aktardı.

İçerisinde 300 kg bomba vardı

Tam Boyutta Gör İlk incelemelerde aracın Ukrayna menşeli olabileceği üzerinde duruluyor. Paylaşılan görseller, Ukrayna’nın Magura V5 model İDA’sına benzerlik gösteriyor. Yapılan incelemeler kapsamında İDA'nın içerisinde 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi. Ukrayna, Magura V5 ve benzeri İDA’ları Rus donanmasına karşı kamikaze saldırıları için kullanıyordu.

Çin, J-35’in radar izinin serçe büyüklüğünde olduğunu açıkladı 21 sa. önce eklendi

Trabzon Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, limana getirilen cismin güvenlik tedbirleri alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) uzman ekiplerce incelenmek üzere muhafaza altına alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca vatandaşların benzer durumlarda müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Trabzonlu balıkçılar Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı yakaladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: