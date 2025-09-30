Giriş
    Trabzonlu balıkçılar Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı yakaladı

    Trabzon’da balıkçılar denizde içinde 300 kg patlayıcı bulunan Ukrayna menşeli insansız deniz aracı buldu. Liman güvenlik şeridiyle kapatıldı, uzman ekip inceleme yapıyor.

    Trabzonlu balıkçılar Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı yakaladı Tam Boyutta Gör
    Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde gece saatlerinde avlanan balıkçılar, denizde içerisinde bomba yüklü bir insansız deniz aracı (İDA) buldu. Balıkçılar, aracı bağlayarak Yoroz Limanı’na çekti ve durumu hemen Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Limanda güvenlik önlemleri artırılırken olay yerine İstanbul’dan özel uzman ekip çağrıldı.

    İnsansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre uzaklıkta fırtına nedeniyle sürüklenmiş küçük bir balıkçı teknesi sandıkları cismin askeri amaçlı bir insansız deniz aracı olduğunu aktardı.

    İçerisinde 300 kg bomba vardı

    Trabzonlu balıkçılar Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı yakaladı Tam Boyutta Gör
    İlk incelemelerde aracın Ukrayna menşeli olabileceği üzerinde duruluyor. Paylaşılan görseller, Ukrayna’nın Magura V5 model İDA’sına benzerlik gösteriyor. Yapılan incelemeler kapsamında İDA'nın içerisinde 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi. Ukrayna, Magura V5 ve benzeri İDA’ları Rus donanmasına karşı kamikaze saldırıları için kullanıyordu.

    Trabzon Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, limana getirilen cismin güvenlik tedbirleri alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) uzman ekiplerce incelenmek üzere muhafaza altına alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca vatandaşların benzer durumlarda müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.

    Kaynakça https://www.iha.com.tr/trabzon-haberleri/hamsi-avi-denize-icin-acildilar-300-kg-patlayici-ile-dolu-insansiz-deniz-araci-ile-donduler-308447937 https://www.iha.com.tr/trabzon-haberleri/mensei-belirsiz-bir-insansiz-deniz-araci-trabzonun-carsibasi-aciklarinda-bulundu-308386454
