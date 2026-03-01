Trabzonlu taksici Togg T10F'yi tercih etti: Peki yaptığı mantıklı mı?

Tasarruf oldukça büyük
Taksicinin beyanına göre eski aracı Peugeot 3008 (dizel) ile yılda ortalama 50 bin kilometre yapıyormuş. Togg T10F aracının 100 kilometrede 20 kWh tüketimi olduğunu söyleyen taksici, bunun eski aracına göre yarı yarıya düşük olduğunu söylüyor. Bu beyana göre Trabzonlu taksici eski aracıyla 100 kilometrede ortalama 8-9 litrelik bir tüketim yapmalı. Sadece dışarıda DC şarj senaryosuna göre taksicinin yıllık yakıt tasarrufu 120 bin TL’ye kadar çıkabilir.
Henüz evine AC şarj istasyonu kurmayan ancak yakında yapacağı kurulumla tamamen evden şarja geçeceği için esasında yakıt tasarrufu çok daha fazla olacak. Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limiti yıllık 4000 kWh sınırına çekildiği için birim maliyeti 6-6.5 TL civarında olacak. Bu sayede evden şarj ile yıllık maliyet 62.500 TL olacak, tasarruf ise 190 bin TL seviyelerine yükselmiş olacak.
Elektrikli araçlarda her şey sadece yakıt tasarrufu değil, bakımlarda da ciddi kazanç söz konusu. Eğer taksici Togg yerine yeni bir Fiat Egea sedan alsaydı yılda en az 2 kere tam bakıma gidecek ve en az 5 kere de yağ ve filtre değişimi yapacaktı. Bilindiği üzere elektrikli araçlarda sıvı değişimi olarak silecek suyu ve soğutma sıvısını değiştirmek yeterli oluyor. Balata tarafında ise rejeneratif frenleme sayesinde balatalar çok daha uzun ömürlüdür. Triger kayışı, bujiler, enjektörler, debriyaj vb. diğer ağır bakım kalemlerinin hiçbiri elektrikli araçlarda bulunmamakta. Bu bağlamda T10F için yıllık bakım maliyetleri 10 bin TL civarlarında olurken içten yanmalı bir araçta 40 bin TL veya daha yüksek olacaktır.
Güneş enerjisi kullanılırsa ne olur?
Taksicinin tasarruf planındaki nihai aşama ise kendi elektriğini üretmekten geçiyor. Yaklaşık 12 bin dolar (500 bin TL) civarında bir yatırımla kurulacak 10 kW’lık bir Güneş Enerjisi Sistemi (GES), Togg T10F’in ihtiyacı olan enerjiyi neredeyse ücretsiz hale getirebilir.
Bu senaryoda yıllık yakıt maliyeti sıfıra inerken, dizele göre yapılacak yıllık 270 bin TL'lik tasarruf sayesinde güneş paneli yatırımı kendisini sadece 22 ayda amorti edebilir.
|Parametre
|Peugeot 3008 (Dizel – 8 lt)
|Fiat Egea 1.6 M.Jet
|Togg T10F (DC Şarj)
|Togg T10F (Ev AC Şarj)
|Togg T10F + GES
|Yıllık km
|50.000 km
|50.000 km
|50.000 km
|50.000 km
|50.000 km
|Ortalama tüketim
|8 lt/100 km
|5,5 lt/100 km
|20 kWh/100 km
|20 kWh/100 km
|20 kWh/100 km
|Yakıt / enerji fiyatı
|60 TL/lt
|60 TL/lt
|13,5 TL/kWh
|6,25 TL/kWh
|0 TL (GES ile)
|Yıllık yakıt / enerji maliyeti
|240.000 TL
|165.000 TL
|135.000 TL
|62.500 TL
|0 TL
|Yıllık bakım maliyeti
|40.000 TL
|15.000 TL
|10.000 TL
|10.000 TL
|10.000 TL
|Toplam yıllık maliyet
|280.000 TL
|180.000 TL
|145.000 TL
|72.500 TL
|10.000 TL
|Toplam yıllık tasarruf (dizele göre)
|-
|
135.000 TL
(Egea'ya göre 35.000 TL)
|
207.500 TL
(Egea'ya göre 107.500 TL)
|
270.000 TL
(Egea'ya göre 170.000 TL)
|Güneş paneli yatırım maliyeti
|-
|-
|-
|500.000 TL
|GES amortisman süresi
|-
|-
|-
|≈ 22 ay
Trabzonda taksicilik yapan kişinin hangi model Peugeot 3008 kullandığı bilinmemektedir. Muhtemelen 1.6 BlueHDi veya 1.5 BlueHDi EAT8'dir. Eğer ilgili dizel aracı ortalama tüketime göre (6lt/100) hesaplarsak yıllık yakıt maliyeti 180.000 TL olacaktır.