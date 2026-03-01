Trabzonlu taksici Togg T10F'yi tercih etti: Peki yaptığı mantıklı mı?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Büyükşehirler dışında Türkiye’nin pek çok kentinde taksicilerin önemli bir bölümü gece çalışmıyor. Bu durum, elektrikli otomobiller için kritik bir avantaj yaratıyor. Zira araç gece boyunca evde şarj edilebiliyor. Bunu fark eden Trabzonlu bir taksici sıfır Fiat Egea almak yerine Togg T10F V2 Uzun Menzil tercih etti. Çaykara'da taksicilik yapan şahıs, ciddi tasarruf sağlamayı bekliyor. Peki bu hamlesinde mantıklı bir karar mı verdi?

Tasarruf oldukça büyük

Taksicinin beyanına göre eski aracı Peugeot 3008 (dizel) ile yılda ortalama 50 bin kilometre yapıyormuş. Togg T10F aracının 100 kilometrede 20 kWh tüketimi olduğunu söyleyen taksici, bunun eski aracına göre yarı yarıya düşük olduğunu söylüyor. Bu beyana göre Trabzonlu taksici eski aracıyla 100 kilometrede ortalama 8-9 litrelik bir tüketim yapmalı. Sadece dışarıda DC şarj senaryosuna göre taksicinin yıllık yakıt tasarrufu 120 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Henüz evine AC şarj istasyonu kurmayan ancak yakında yapacağı kurulumla tamamen evden şarja geçeceği için esasında yakıt tasarrufu çok daha fazla olacak. Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limiti yıllık 4000 kWh sınırına çekildiği için birim maliyeti 6-6.5 TL civarında olacak. Bu sayede evden şarj ile yıllık maliyet 62.500 TL olacak, tasarruf ise 190 bin TL seviyelerine yükselmiş olacak.

Elektrikli araçlarda her şey sadece yakıt tasarrufu değil, bakımlarda da ciddi kazanç söz konusu. Eğer taksici Togg yerine yeni bir Fiat Egea sedan alsaydı yılda en az 2 kere tam bakıma gidecek ve en az 5 kere de yağ ve filtre değişimi yapacaktı. Bilindiği üzere elektrikli araçlarda sıvı değişimi olarak silecek suyu ve soğutma sıvısını değiştirmek yeterli oluyor. Balata tarafında ise rejeneratif frenleme sayesinde balatalar çok daha uzun ömürlüdür. Triger kayışı, bujiler, enjektörler, debriyaj vb. diğer ağır bakım kalemlerinin hiçbiri elektrikli araçlarda bulunmamakta. Bu bağlamda T10F için yıllık bakım maliyetleri 10 bin TL civarlarında olurken içten yanmalı bir araçta 40 bin TL veya daha yüksek olacaktır.

Güneş enerjisi kullanılırsa ne olur?

Taksicinin tasarruf planındaki nihai aşama ise kendi elektriğini üretmekten geçiyor. Yaklaşık 12 bin dolar (500 bin TL) civarında bir yatırımla kurulacak 10 kW’lık bir Güneş Enerjisi Sistemi (GES), Togg T10F’in ihtiyacı olan enerjiyi neredeyse ücretsiz hale getirebilir.

Bu senaryoda yıllık yakıt maliyeti sıfıra inerken, dizele göre yapılacak yıllık 270 bin TL'lik tasarruf sayesinde güneş paneli yatırımı kendisini sadece 22 ayda amorti edebilir.

Parametre Peugeot 3008 (Dizel – 8 lt) Fiat Egea 1.6 M.Jet Togg T10F (DC Şarj) Togg T10F (Ev AC Şarj) Togg T10F + GES Yıllık km 50.000 km 50.000 km 50.000 km 50.000 km 50.000 km Ortalama tüketim 8 lt/100 km 5,5 lt/100 km 20 kWh/100 km 20 kWh/100 km 20 kWh/100 km Yakıt / enerji fiyatı 60 TL/lt 60 TL/lt 13,5 TL/kWh 6,25 TL/kWh 0 TL (GES ile) Yıllık yakıt / enerji maliyeti 240.000 TL 165.000 TL 135.000 TL 62.500 TL 0 TL Yıllık bakım maliyeti 40.000 TL 15.000 TL 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL Toplam yıllık maliyet 280.000 TL 180.000 TL 145.000 TL 72.500 TL 10.000 TL Toplam yıllık tasarruf (dizele göre) - 135.000 TL (Egea'ya göre 35.000 TL) 207.500 TL (Egea'ya göre 107.500 TL) 270.000 TL (Egea'ya göre 170.000 TL) Güneş paneli yatırım maliyeti - - - 500.000 TL GES amortisman süresi - - - ≈ 22 ay

Trabzonda taksicilik yapan kişinin hangi model Peugeot 3008 kullandığı bilinmemektedir. Muhtemelen 1.6 BlueHDi veya 1.5 BlueHDi EAT8'dir. Eğer ilgili dizel aracı ortalama tüketime göre (6lt/100) hesaplarsak yıllık yakıt maliyeti 180.000 TL olacaktır.

