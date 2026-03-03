Giriş
    Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar!

    Mercedes-Benz ve Airbus, Brezilya'da ultra lüks bir helikopter tanıttı. ACH145 Mercedes-Benz Edition, 254 km/sa hızı ve 650 km menziliyle gökyüzünde adeta uçan bir VIP alanı sunuyor.

    Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz ve Airbus Corporate Helicopters (ACH), lüks otomobil konforunu gökyüzüne taşıyan ACH145 Mercedes‑Benz Edition modelini Brezilya'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Dünyanın en yoğun helikopter trafiğine sahip şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da görücüye çıkan bu yeni helikopter, 10 milyon doları aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.
    Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! Tam Boyutta Gör
    Mercedes‑Benz'in "Duyusal Saflık" (Sensual Purity) tasarım felsefesi ışığında geliştirilen helikopterin kabini, Mercedes-Maybach ve elektrikli EQS modellerinden ilham alınarak dizayn edildi. İç mekanda yüksek kaliteli deri döşemeler, ahşap zeminler ve cilalı alüminyum detaylar öne çıkıyor. Altı farklı iç tasarım seçeneği mevcut.

    Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! Tam Boyutta Gör

    Uçan VIP alanı

    Helikopterin kabin düzeni, ihtiyaca göre 4 ila 8 yolcu kapasitesinde olacak şekilde tercih edilebiliyor. H145'in en güncel beş kanatlı varyantına dayanan ACH145, teknik iyileştirmeleriyle de öne çıkıyor. Önceki modellere göre daha sarsıntısız bir uçuş deneyimi sunan yeni tasarım, gürültü seviyesini azaltırken taşıma kapasitesini 150 kg artırıyor.

    Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! Tam Boyutta Gör
    Helikopter, iki adet 894 beygir gücünde motorla donatıldı. Aktarılan bilgilere göre 254 km/sa (137 knot) hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 650 kilometrelik bir menzile sahip olan modelin dört saat boyunca havada kalabildiğib belirtilmiş. 2010 yılından bu yana devam eden Airbus ve Mercedes‑Benz ortaklığıyla bugüne kadar 26 adet özel üretim helikopter müşterilere teslim edildi.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/02/this-mercedes-seats-8-skips-traffic-jams-and-costs-as-much-as-50-maybachs/ https://www.ach.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-airbus-unveils-new-ach145-mercedes-benz-edition
