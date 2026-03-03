2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz ve Airbus Corporate Helicopters (ACH), lüks otomobil konforunu gökyüzüne taşıyan ACH145 Mercedes‑Benz Edition modelini Brezilya'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Dünyanın en yoğun helikopter trafiğine sahip şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da görücüye çıkan bu yeni helikopter, 10 milyon doları aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes‑Benz'in "Duyusal Saflık" (Sensual Purity) tasarım felsefesi ışığında geliştirilen helikopterin kabini, Mercedes-Maybach ve elektrikli EQS modellerinden ilham alınarak dizayn edildi. İç mekanda yüksek kaliteli deri döşemeler, ahşap zeminler ve cilalı alüminyum detaylar öne çıkıyor. Altı farklı iç tasarım seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör

Uçan VIP alanı

Helikopterin kabin düzeni, ihtiyaca göre 4 ila 8 yolcu kapasitesinde olacak şekilde tercih edilebiliyor. H145'in en güncel beş kanatlı varyantına dayanan ACH145, teknik iyileştirmeleriyle de öne çıkıyor. Önceki modellere göre daha sarsıntısız bir uçuş deneyimi sunan yeni tasarım, gürültü seviyesini azaltırken taşıma kapasitesini 150 kg artırıyor.

Tam Boyutta Gör Helikopter, iki adet 894 beygir gücünde motorla donatıldı. Aktarılan bilgilere göre 254 km/sa (137 knot) hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 650 kilometrelik bir menzile sahip olan modelin dört saat boyunca havada kalabildiğib belirtilmiş. 2010 yılından bu yana devam eden Airbus ve Mercedes‑Benz ortaklığıyla bugüne kadar 26 adet özel üretim helikopter müşterilere teslim edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: