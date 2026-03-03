Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar!

Uçan VIP alanı
Helikopterin kabin düzeni, ihtiyaca göre 4 ila 8 yolcu kapasitesinde olacak şekilde tercih edilebiliyor. H145'in en güncel beş kanatlı varyantına dayanan ACH145, teknik iyileştirmeleriyle de öne çıkıyor. Önceki modellere göre daha sarsıntısız bir uçuş deneyimi sunan yeni tasarım, gürültü seviyesini azaltırken taşıma kapasitesini 150 kg artırıyor.
