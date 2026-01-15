Trafik cezalarında ağır yaptırım dönemi: 10 madde TBMM'de kabul edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Trafik kurallarına uymayanlara ağır para cezaları içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek milletvekillerinin oylamasına sunuldu. Kanun teklifinin 10 maddesi kabul edildi.

Saldırı amacıyla araçtan inene 180 bin lira ceza

Kabul edilen düzenlemelerle hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Maddelere göre; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Trafiği tehlikeye sokanlara 90 bin lira ceza

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi alınmasına rağmen kullananlara 200 bin lira para cezası verilecek.

Hız sınırı cezasında yeni dönem

Hız sınırlarında yüzdelik oran yerine kilometre cinsinden aşım miktarı değerlendirilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını;

6-10 km/h aşanlara 2 bin lira,

11-15 km/h aşanlara 4 bin lira,

16-20 km/h aşanlara 6 bin lira,

21-25 km/h aşanlara 8 bin lira,

26-35 km/h aşanlara 12 bin lira,

36-45 km/h aşanlara 15 bin lira,

46-55 km/h 20 bin lira,

56-65 km/h aşanlara 25 bin lira,

66 km/h ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırlarını;

11-15 km/h aşanlara 2 bin lira,

16-20 km/h aşanlara 4 bin lira,

21-25 km/h aşanlara 6 bin lira,

26-30 km/h aşanlara 8 bin lira,

31-40 km/h aşanlara 12 bin lira,

41-50 km/h aşanlara 15 bin lira,

51-60 km/h aşanlara 20 bin lira,

61-70 km/h aşanlara 25 bin lira,

71 km/h ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Sollama dışında sol şeride çıkmak yasak

Sürücüler, iki şeridi bulunan yollarda geçme ve dönme dışında soldaki şeridi kullanamayacak, ikiden fazla şeridi bulunan yollarda geçme dışında sağdan ikinci şeridi kullanamayacak, ikiden fazla şeridi bulunan yollarda sola dönme dışında en sağdaki iki şerit dışındaki şerit veya şeritleri kullanamayacak.

Kırmızı ışık ihlallerinde kademeli olarak artan ceza

Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. İhlalin tekrarı halinde ceza kademeli olarak artırılarak; son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını 3 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 30 gün, 4 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 60 gün, 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 90 gün süreyle geri alınacak. Bu kapsamda geri alınan sürücü belgeleri geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. 6 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

Alkollü araç kullanma cezası 25 bin liradan başlayacak

0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Ambulansa yol açmama cezası 45 bin lira

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara, duyulur veya görülür işaretini alınca bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere, 46 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddesi kabul edildi. Diğer maddeler 20 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

