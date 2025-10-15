Trafik cezalarında yüzde 10 hız sınırı toleransı kalkıyor!

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırının yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşılması durumuna göre kademeli ceza uygulanmasını düzenliyordu. Ancak yeni teklif bu maddeyi tamamen değiştiriyor. TBMM Adalet Komisyonundan geçen düzenlemeye göre hız sınırını aşanlara yüzdelik tolerans uygulanmayacak.
Yeni sistem nasıl olacak?
Yeni düzenlemeye göre artık hız sınırının yüzde olarak değil, kilometre bazlı aşımı esas alınacak. Hız sınırı kaç olursa olsun hız sınırını yerleşim yerinde 6 km/s ile aşanlar, yerleşim yeri dışında ise 11 km/s ile aşanlar ceza alacak. Hız sınırının aşılma miktarına göre ceza miktarı artacak. Yeni ceza sistemi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Meclis’ten geçmesi halinde 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni ceza miktarları
Yerleşim yeri içinde hız sınırı cezaları
- 6-10 km/s aşımına 2.000 TL,
- 11-15 km/s aşımına 4.000 TL,
- 16-20 km/s aşımına 6.000 TL,
- 21-25 km/s aşımına 8.000 TL,
- 26-35 km/s aşımına 12.000 TL,
- 36-45 km/s aşımına 15.000 TL,
- 46-55 km/s aşımına 20.000 TL,
- 56-65 km/s aşımına 25.000 TL,
- 66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.
Yerleşim yeri dışında hız sınırı cezaları
- 11-15 km/s aşımına 2.000 TL,
- 16-20 km/s aşımına 4.000 TL,
- 21-25 km/s aşımına 6.000 TL,
- 26-30 km/s aşımına 8.000 TL,
- 31-40 km/s aşımına 12.000 TL,
- 41-50 km/s aşımına 15.000 TL,
- 51-60 km/s aşımına 20.000 TL,
- 61-70 km/s aşımına 25.000 TL,
- 71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.
