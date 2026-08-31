Trafik kazalarında yeni dönem: Alo 193 yarın başlıyor!

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Tam Boyutta Gör Trafik kazaları sonrasında yaşanan karmaşık sigorta süreçlerinin kolaylaştırılması ve vatandaşı dolandıran yapıların engellenmesi için dijitalleşme odaklı çalışmalarda yeni döneme geçiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesi için tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni (OHİM) 1 Eylül 2026 tarihinde devreye alıyor.

Alo 193’ün 1 Eylül'de faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşlar kaza sonrasında trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları tek bir numara üzerinden yapabilecek. Tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu bu yapı sayesinde şirket şirket arama yapmaya gerek kalmayacak. Vatandaşlar yalnızca 193’ü tuşlayarak başvuru sürecini tamamlayabilecek.

1 iş günü içinde vatandaşa dönüş yapılacak

Alo 193'e yapılan kaza başvuruları, SEDDK tarafından ilgili sigorta şirketine anında iletilecek. Sigorta şirketleri, en geç bir sonraki iş günü içinde vatandaşı arayarak onarım süresi, kusur oranı ve ekspertiz işlemleri hakkında detaylı bilgi vermek zorunda olacak.

Yapılacak aramada başvuru sahibine tazminat ödemesi için gerekli belgeler, kaza tespit tutanağının tutulması, kusur oranlarının tespiti, ekspertiz işlemleri, tahmini onarım süresi, araç hasarı ile birlikte değer kaybı hesaplamasının da yapılacağı ve tazminatın ilgili kanunda belirtilenler dışındaki yetkisiz kişilerce takip ve tahsil edilemeyeceği hususlarında bilgilendirmeler yapılacak.

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Ayrıca Alo 193’e yapılan başvurular ilgili sigorta şirketine, Güvence Hesabına ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılmış sayılacak. Mevzuatta belirtilen hasar onarım süreleri anında başlayacak. Sistem kesintileri, veri kayıpları veya bildirimlerin ilgili kuruluşlara iletilmesinde yaşanacak teknik gecikmeler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin hesabında başvuru sahibi aleyhine dikkate alınamayacak.

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Sistem yalnızca hasar ihbarıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda vatandaşlar hasar sürecinde kendilerini rahatsız ve mağdur eden yapıları da Alo 193 hattı üzerinden doğrudan SEDDK'ya şikayet edebilecek.

Vatandaşların Alo 193 kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla sigorta poliçelerinin ön yüzüne bilgilendirme eklenecek. Poliçelerin ön yüzünde en az 14 punto büyüklüğünde “Alo 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikayet Hattı” ibaresi yer alacak.

Mobil uygulama ve web sitesi geliyor

Alo 193'ün yanı sıra vatandaşların hasar başvurularını daha kolay yapabilmesi için mobil uygulama ve web sitesi yakında kullanıma sunulacak. Kaza bilgileri ve trafik tutanakları sisteme online olarak eklenecek. Vatandaşlar çok daha pratik bir şekilde bildirimde bulunacak. Kaza sonrasındaki süreci dijital olarak takip edebilecek.

Değer kaybı otomatik olarak hesaplanıyor

Vatandaşlar, kaza sonrasında değer kaybı tazmininde çeşitli mağduriyetler yaşıyordu. SEDDK vatandaşların mağduriyetini engellemeye yönelik çalışmalarını tamamladı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla devreye alınan yeni uygulamayla birlikte kaza sonrasında atanan eksper, aracın onarımına ilişkin hazırladığı rapora değer kaybı hesaplamasını da ekliyor. Böylece değer kaybı için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan, aracın uğradığı değer kaybı ilk eksper raporuyla birlikte belirleniyor.

Böylece herhangi bir ek başvuruya gerek kalmadan hızlıca aracın değer kaybı miktarı belli oluyor. Vatandaşlar, karşı tarafın sigortasına başvurarak bu değer kaybı miktarını talep ediyor. Böylece vatandaşların değer kaybı sürecini yürütmek için üçüncü kişilere vekalet vermesine veya konuyu yargıya taşımasına gerek kalmıyor.

"Hasar çeteleri" engellenecek

SEDDK Başkanı Davut Menteş, yılda yaklaşık 1,3 milyon trafik kazasının yaşandığı Türkiye'de, vatandaşların kaza anındaki paniğinden faydalanan illegal yapıların “değer kaybı” sürecinde milyarlarca liralık haksız kazanç elde ettiğini belirtti. Kendilerini "ücretsiz hasar danışmanı" olarak tanıtıp vekalet toplayan bu yapıların yarattığı mağduriyeti bitirmek için "Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce biz ulaşacağız" dedi.

Menteş'in ifadesine göre "hasar çeteleri" olarak adlandırılan bu yapılar, kaza bilgileri illegal yollarla elde ettikten sonra vatandaşları kısa süre içerisinde arayarak kendilerini “ücretsiz hasar danışmanı” veya benzeri ifadelerle tanımlayarak vekalet talep ediyor.

Bu kişiler, “Sigorta şirketleri hasarlarınızı ödemez. Bize vekalet verirseniz tüm hasarınızı tahsil ederiz.” gibi ifadelerle vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Ardından alınan vekalet üzerinden sigorta şirketleriyle vatandaş arasında uyuşmazlık oluşturularak süreç tahkim veya mahkemelere taşınabiliyor.

SEDDK Başkanı Menteş, yeni sistemin bu yapılara karşı önemli bir adım olduğunu belirterek, “Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce biz ulaşacağız.” dedi.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların kaza sonrasında doğrudan resmi kanallara ulaşması ve hasar süreci hakkında doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Böylece özellikle değer kaybı tazminatı gibi hakların alınması için yetkisiz kişi ve kuruluşlara vekalet verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Trafik kazalarında yeni dönem: Alo 193 yarın başlıyor!

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