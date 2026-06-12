Trafik sigortasında yeni dönem: Anında değer kaybı ve orijinal parça zorunluluğu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 1 Temmuz 2026’dan itibaren trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. 81 ilde hayata geçecek uygulama ile parçaların orijinal parçalar ile değişimi zorunlu hale gelirken ayrıca değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak.

Değer kaybı anında hesaplanacak

Düzenlemenin en dikkat çekici uygulaması, araç hasarı için başvuru yapan kişilerin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak olması. Daha önce trafik kazalarında eksperler sadece maddi hasarları hesaplıyor, daha sonrasında vatandaşlar mahkemeye başvurarak değer kaybı için aylarca bekliyordu. Mahkemelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşın daha kolay şekilde değer kaybı alabilmesi için yeni dönemde değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak.

Hyundai i20 baştan yaratılıyor: İlk görüntüler ortaya çıktı 7 sa. önce eklendi

Araç hasarı için başvuru yapan herkes otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Tek eksper raporu ile maddi hasar ve değer kaybı aynı anda hesaplanacak ve sigorta şirketi her iki tutarı ödeyerek hasar dosyasını kapatacak. Bu uygulama, pilot şehir olarak seçilen Bursa ve Ordu’da 1 Nisan’da başlamıştı. 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde hayata geçirilecek.

Orijinal parça kullanılacak

Trafik sigortasından yapılan onarımlarda sigorta şirketleri maliyeti düşürmek için yan sanayi/muadil parçaları tercih edebiliyordu. Artık kaza neticesinde hasar gören orijinal parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak. Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi/eşdeğer parça onarım anında araca takılmayacak. Hasar gören parça orijinal değilse eşdeğer parça ile onarım yapılabilecek.

Ağır hasarlı araçlar trafikten menedilecek

İkinci el araç satışında “ağır hasar kayıtlı araç” dönemi sona eriyor. 1 Temmuz’dan itibaren ağır hasar kayıt işlenen araçlar trafikten çekilecek. "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak. Bu araçlar yedek parça olarak değerlendirilecek. Mevcut ağır hasarlı kayıtlı araçlar ise trafikte yer alabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Trafik sigortasında yeni dönem: Otomatik değer kaybı başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: