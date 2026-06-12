Trafik sigortasında yeni dönem: Anında değer kaybı ve orijinal parça zorunluluğu

Değer kaybı anında hesaplanacak
Düzenlemenin en dikkat çekici uygulaması, araç hasarı için başvuru yapan kişilerin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak olması. Daha önce trafik kazalarında eksperler sadece maddi hasarları hesaplıyor, daha sonrasında vatandaşlar mahkemeye başvurarak değer kaybı için aylarca bekliyordu. Mahkemelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşın daha kolay şekilde değer kaybı alabilmesi için yeni dönemde değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak.
Araç hasarı için başvuru yapan herkes otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Tek eksper raporu ile maddi hasar ve değer kaybı aynı anda hesaplanacak ve sigorta şirketi her iki tutarı ödeyerek hasar dosyasını kapatacak. Bu uygulama, pilot şehir olarak seçilen Bursa ve Ordu’da 1 Nisan’da başlamıştı. 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde hayata geçirilecek.
Orijinal parça kullanılacak
Trafik sigortasından yapılan onarımlarda sigorta şirketleri maliyeti düşürmek için yan sanayi/muadil parçaları tercih edebiliyordu. Artık kaza neticesinde hasar gören orijinal parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak. Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi/eşdeğer parça onarım anında araca takılmayacak. Hasar gören parça orijinal değilse eşdeğer parça ile onarım yapılabilecek.
Ağır hasarlı araçlar trafikten menedilecek
İkinci el araç satışında “ağır hasar kayıtlı araç” dönemi sona eriyor. 1 Temmuz’dan itibaren ağır hasar kayıt işlenen araçlar trafikten çekilecek. "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak. Bu araçlar yedek parça olarak değerlendirilecek. Mevcut ağır hasarlı kayıtlı araçlar ise trafikte yer alabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: