Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trafik sigortasında yeni dönem: Anında değer kaybı ve orijinal parça zorunluluğu

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 81 ilde trafik kazalarında değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak. Parçaların orijinali ile değişimi zorunlu olacak. Düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

    Trafik sigortasında yeni dönem: Otomatik değer kaybı başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 1 Temmuz 2026’dan itibaren trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. 81 ilde hayata geçecek uygulama ile parçaların orijinal parçalar ile değişimi zorunlu hale gelirken ayrıca değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak.

    Değer kaybı anında hesaplanacak

    Düzenlemenin en dikkat çekici uygulaması, araç hasarı için başvuru yapan kişilerin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak olması. Daha önce trafik kazalarında eksperler sadece maddi hasarları hesaplıyor, daha sonrasında vatandaşlar mahkemeye başvurarak değer kaybı için aylarca bekliyordu. Mahkemelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşın daha kolay şekilde değer kaybı alabilmesi için yeni dönemde değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak.

    Araç hasarı için başvuru yapan herkes otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Tek eksper raporu ile maddi hasar ve değer kaybı aynı anda hesaplanacak ve sigorta şirketi her iki tutarı ödeyerek hasar dosyasını kapatacak. Bu uygulama, pilot şehir olarak seçilen Bursa ve Ordu’da 1 Nisan’da başlamıştı. 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde hayata geçirilecek.

    Orijinal parça kullanılacak

    Trafik sigortasından yapılan onarımlarda sigorta şirketleri maliyeti düşürmek için yan sanayi/muadil parçaları tercih edebiliyordu. Artık kaza neticesinde hasar gören orijinal parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak. Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi/eşdeğer parça onarım anında araca takılmayacak. Hasar gören parça orijinal değilse eşdeğer parça ile onarım yapılabilecek.

    Ağır hasarlı araçlar trafikten menedilecek

    İkinci el araç satışında “ağır hasar kayıtlı araç” dönemi sona eriyor. 1 Temmuz’dan itibaren ağır hasar kayıt işlenen araçlar trafikten çekilecek. "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak. Bu araçlar yedek parça olarak değerlendirilecek. Mevcut ağır hasarlı kayıtlı araçlar ise trafikte yer alabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soma türkçe yama ecopirin kullananlar yorumları boğaz kelebeği temizliği sonrası rölanti bebek bakım odasında yakalanmak geely araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y21 5G
    vivo Y21 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider IGNIA
    Game Raider IGNIA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum