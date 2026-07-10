Trafikte ısrarla selektör yapana 1 yıla kadar hapis cezası

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Tam Boyutta Gör Trafikte peş peşe selektör yaparak öndeki sürücüyü rahatsız edenlere ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Karara göre takip mesafesini tehlikeli şekilde azaltarak ısrarlı biçimde selektör yapan sürücüler, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123. maddesi kapsamında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Israrlı selektör suç sayıldı

Son dönemde trafik kurallarının sıkılaştırılmasıyla birlikte kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, alkollü araç kullanımı ve emniyet şeridi ihlali gibi birçok kural ihlaline yönelik ağır yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte yol istemek veya sürücüyü uyarmak amacıyla kullanılan selektörün ısrarlı, peş peşe ve süreklilik gösterecek şekilde kullanılmasının suç oluşturabileceğine hükmetti.

Yargıtay'ın emsal kararı doğrultusunda, trafikte diğer sürücüleri ısrarlı selektörle taciz eden kişiler hakkında TCK'nın 123. maddesi uyarınca işlem yapılabilecek. Bu kapsamda suçlu bulunan sürücüler için 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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Trafikte selektör, çoğunlukla öndeki sürücüden yol istemek veya uyarıda bulunmak amacıyla kullanılıyor. Ancak mevcut kurallara göre selektörün tek seferde kullanılması gerekiyor. İlk uyarıya rağmen öndeki aracın yol vermemesi durumunda, takip mesafesini tehlikeli ölçüde azaltarak peş peşe selektör yapılması, yasal sınırların aşılması anlamına gelebiliyor.

Kazalara zemin hazırlayabiliyor

Arkadan sürekli yapılan selektör uyarıları, öndeki sürücünün paniklemesine, dikkatinin dağılmasına ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olarak kazalara zemin hazırlayabiliyor. Bu tür olayların kazayla sonuçlanması halinde ise süreç yalnızca "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçuyla sınırlı kalmayabiliyor. Meydana gelen olayın niteliğine göre maddi ve manevi zararların da konu olduğu farklı adli süreçler gündeme gelebiliyor.

Yetkililer, trafikte güvenliğin ve düzenin korunması için sürücülerin yakın takipten kaçınması ve selektörü yalnızca amacı doğrultusunda ve gerektiğinde tek sefer kullanması gerektiğini vurguluyor.

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Trafikte ısrarla selektör yapana 1 yıla kadar hapis cezası

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