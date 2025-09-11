Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TRAI, Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı

    Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zekanın insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel riske vurgu yaptığı Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı. İşte o riskler...

    TRAI, Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirketleri bir araya getirmek için kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yeni bir rapor yayımladı. “Yapay Zeka Risk Raporu” ile yapay zekanın getirdiği 10 temel risk detaylı biçimde ele alındı.

    Yapay Zeka Risk Raporu’nda yapay zekanın sağlık, eğitim, tarım ve ulaşımdan güvenliğe kadar pek çok alanda çığır açıcı fırsatlar sunduğunu belirten rapor; hızlı gelişim, yanlış kullanım ve denetimsizlikle birlikte ciddi tehditlerin de kapıda olduğuna dikkat çekiyor.

    TRAI’a göre yapay zeka ile insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel risk:

    1. Otonom Silahlar ve Askerî Kullanım: İnsan müdahalesi olmadan karar veren sistemlerin etik ve güvenlik tehditleri
    2. İşsizlik ve Ekonomik Dengesizlik: Otomasyonun iş gücü piyasasına etkileri, gelir dağılımı ve sosyal istikrar sorunları
    3. Veri Gizliliği ve Mahremiyet: Büyük veri çağında kişisel bilgilerin korunması ve gözetim toplumu riski
    4. Yapay Zekada Yanlılık (Bias) ve Adaletsizlik: Önyargılı verilerle eğitilen sistemlerin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi
    5. Karar Verme Süreçlerinde Şeffaflık Eksikliği: “Kara kutu” algoritmaların hesap verebilirlik sorunları
    6. Sahte İçerik ve Bilgi Kirliliği: Deepfake ve dezenformasyonun yükselişi
    7. Yönetilemez Yapay Zeka Senaryosu: Kendi kendini geliştiren sistemlerin uzun vadeli riskleri
    8. İnsan Yeteneklerinin Zayıflaması: Teknolojiye aşırı bağımlılığın insanın analitik ve yaratıcı becerilerini köreltmesi
    9. Siber Güvenlik Tehditleri: Yapay zeka tabanlı saldırıların kritik altyapıları hedef alması
    10. Enerji Tüketimi ve Çevresel Etkiler: Büyük modellerin yüksek enerji ihtiyacı ve karbon ayak izi.

    Raporda yapay zekanın getirdiği riskler teknik konulardan daha çok sosyal, hukuki ve etik açıdan sorunlar teşkil ediyor. TRAI’a göre güvenilir yapay zeka için güçlü düzenleyiciler yapılmalı, etiklik ve şeffaflığa önem verilmeli. Ulusal düzeyde etik ilkelerin belirlenmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve sorumlu yapay zeka kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 13 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aradığınız kişi şu an görüşme kabul etmiyor vodafone rampage v902 ps5 uyumlu mu benzinli araç siyah duman nasıl kesilir yıldızlar hareket eder mi vantilatör sağa sola dönmüyor neden

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum