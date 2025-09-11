TRAI, Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirketleri bir araya getirmek için kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yeni bir rapor yayımladı. “Yapay Zeka Risk Raporu” ile yapay zekanın getirdiği 10 temel risk detaylı biçimde ele alındı.

Yapay Zeka Risk Raporu’nda yapay zekanın sağlık, eğitim, tarım ve ulaşımdan güvenliğe kadar pek çok alanda çığır açıcı fırsatlar sunduğunu belirten rapor; hızlı gelişim, yanlış kullanım ve denetimsizlikle birlikte ciddi tehditlerin de kapıda olduğuna dikkat çekiyor.

Elon Musk’ın beyin çipi artık 12 kişide 17 sa. önce eklendi

TRAI’a göre yapay zeka ile insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel risk:

Otonom Silahlar ve Askerî Kullanım: İnsan müdahalesi olmadan karar veren sistemlerin etik ve güvenlik tehditleri İşsizlik ve Ekonomik Dengesizlik: Otomasyonun iş gücü piyasasına etkileri, gelir dağılımı ve sosyal istikrar sorunları Veri Gizliliği ve Mahremiyet: Büyük veri çağında kişisel bilgilerin korunması ve gözetim toplumu riski Yapay Zekada Yanlılık (Bias) ve Adaletsizlik: Önyargılı verilerle eğitilen sistemlerin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi Karar Verme Süreçlerinde Şeffaflık Eksikliği: “Kara kutu” algoritmaların hesap verebilirlik sorunları Sahte İçerik ve Bilgi Kirliliği: Deepfake ve dezenformasyonun yükselişi Yönetilemez Yapay Zeka Senaryosu: Kendi kendini geliştiren sistemlerin uzun vadeli riskleri İnsan Yeteneklerinin Zayıflaması: Teknolojiye aşırı bağımlılığın insanın analitik ve yaratıcı becerilerini köreltmesi Siber Güvenlik Tehditleri: Yapay zeka tabanlı saldırıların kritik altyapıları hedef alması Enerji Tüketimi ve Çevresel Etkiler: Büyük modellerin yüksek enerji ihtiyacı ve karbon ayak izi.

Raporda yapay zekanın getirdiği riskler teknik konulardan daha çok sosyal, hukuki ve etik açıdan sorunlar teşkil ediyor. TRAI’a göre güvenilir yapay zeka için güçlü düzenleyiciler yapılmalı, etiklik ve şeffaflığa önem verilmeli. Ulusal düzeyde etik ilkelerin belirlenmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve sorumlu yapay zeka kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: