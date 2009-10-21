Transcend netbook kullanıcıları için harici DVD yazıcısını duyurdu

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Ağırlıklı olarak bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan Transcend, 8x hızında kayıt yapabilen harici DVD sürücüsünü duyurdu. Firmanın TS8XDVDRW kod adını taşıyan, 156.2 x 142 x 22.5 mm boyutlarında ve 375 gram ağırlığındaki harici optik sürücüüs, Beyaz renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarırken bilgisayar ile bağlantıyı USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Transcend'in harici yapıdaki ilk optik sürücüsü olduğu açıklanan DVD yazıcı, DVD-R/+R medyalara 8x, CD-R/-RW medyalara da 24x hızında kayıt yapabiliyor. CyberLink Power2Go ve CL MediaShow (30 günlük deneme sürümü) yazılımlarıyla geleceği açıklanan optik sürücünün iki yıllık garanti ile sunulacağı belirtildi.

Optik sürücüsü bulunmayan netbook ve ultra-ince tasarımlı notebook'ların hedef alındığı Transced'in harici DVD yazıcısı, Avrupa'da 57 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.