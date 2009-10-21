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Transcend netbook kullanıcıları için harici DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend netbook kullanıcıları için harici DVD yazıcısını duyurdu
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Ağırlıklı olarak bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan Transcend, 8x hızında kayıt yapabilen harici DVD sürücüsünü duyurdu. Firmanın TS8XDVDRW kod adını taşıyan, 156.2 x 142 x 22.5 mm boyutlarında ve 375 gram ağırlığındaki harici optik sürücüüs, Beyaz renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarırken bilgisayar ile bağlantıyı USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Transcend'in harici yapıdaki ilk optik sürücüsü olduğu açıklanan DVD yazıcı, DVD-R/+R medyalara 8x, CD-R/-RW medyalara da 24x hızında kayıt yapabiliyor. CyberLink Power2Go ve CL MediaShow (30 günlük deneme sürümü) yazılımlarıyla geleceği açıklanan optik sürücünün iki yıllık garanti ile sunulacağı belirtildi.

Optik sürücüsü bulunmayan netbook ve ultra-ince tasarımlı notebook'ların hedef alındığı Transced'in harici DVD yazıcısı, Avrupa'da 57 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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sertacaygun 10 yıl
Samsung ve LG'nin böyle ürünleri var zaten.
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yc#1 10 yıl
Bazı netbooklarda işletim sistemini yeniden yüklemek için DVD'ye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca işi gereği optik medyaları sık kullananları da düşünmek lazım.
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tori 10 yıl
yakında blueray olanları çıkar bu haricilerin :)
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alito 10 yıl
artık flash diskin zamanı gelmedimi?
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