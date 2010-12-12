Transcend'den 64 Bit Uygulamalar Için Mükemmel Çözüm: 8GB Çift Kanal Bellek Kiti

Dünyanın lider hafıza ve depolama üreticilerindenTranscend Information Inc. (Transcend®), 2 adet birbirine uygun yapılandırılmış 4GB bellek içeren 8GB aXeRam™ DDR3-200 bellek kitini duyurdu. Yüksek kapasite, yüksek saat hızı ve istisnai olarak 1.6V düşük çalışma gerilimine sahip yeni modüller yüksek seviye oyuncular, hız aşırtma tutkunları ve 64 Bit uygulamalarla çalışan profesyonel kullanıcılar için ideal.

Günümüzde 4GB üzeri hafıza ihtiyacı HD video işleme, büyük veri tabanları, sanal sunucu tarlaları için vazgeçilmez olurken, bu miktarda hafıza kapasitesini destekleme yetenekleri ile 64Bit işlemci kullanan orta ve üst sistem ürünler giderek standartlaşıyor. 8GB toplam kapasitesi, 2000Mhz saat frekansı ve 9-11-9-24 zamanlaması ile, Transcend'in yeni ürünü - Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) sertifikasına sahip olan ilk ürün , 8GB DDR3 2000 Çift Kanal Hafıza - günümüzün teknolojik işlemcilerini kullanan daha gelişmiş işletim sistemlerine yönelik düşünülmüş geniş kapsamlı bir hafıza yükseltme çözümü.

Bu ürün ile beraber, Transcend aXeRam Extreme Performans DDR3 hafıza ürün gamını; özellikle P55 ve X58 tabanlı anakartlarda kullanılabilecek, XMP sertifikası kazanmış 8GB ve 4GB DDR3-2000 Çift Kanal Kit, 6GB DDR3-2000 Üç Kanal Kit ve en yukarıda 4GB DDR3-2400 Çift Kanal Kit ürünleri ile tamamlamış oluyor. Yüksek kaliteli ve geniş kanatlı soğutucu ve Transcend'in sınırlı ömürboyu garantisi ile gelen bu DDR3 hafıza modülleri en talepkar kullanıcıların en yüksek sistemlerde istedikleri yüksek performansı sunmayı hedefliyor.

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