Trendforce uyarıyor: DRAM krizi akıllı telefonları vuracak

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi TrendForce'un paylaştığı son analizlere göre 2026, akıllı telefon pazarı için ciddi derecede zorlu geçebilir. Devam eden bellek çipi sıkıntısı ve yükselen DRAM/NAND fiyatları, küresel telefon sevkiyatlarında ciddi bir daralmaya işaret ediyor. TrendForce'a göre düşüş %10'u, kötü senaryoda ise %15'i bulabilir.

Fiyatlar artacak mı?

Paylaşılan tahmine göre 2026'da küresel akıllı telefon üretimi %10 düşüşle 1,135 milyar adet seviyesine gerileyebilir. Daha olumsuz senaryoda ise düşüş %15'e ulaşarak toplam sevkiyatın 1,061 milyar adede kadar inmesi söz konusu. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025 yılı yaklaşık 1,254 milyar adetlik üretimle %2 büyüme kaydetmişti.

Daralmanın temel nedeni bellek maliyetlerindeki sert artış. Geçmişte bir akıllı telefonun toplam bileşen maliyetinin %10-15'ini oluşturan bellek segmentinin, bugün %30-40 seviyesine çıktığı belirtiliyor. Bu sıçrama, üreticilerin kâr marjlarını ciddi biçimde baskılıyor ve bazı markaların üretim adetlerini kısmak zorunda kalabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda 2026'da ortalama satış fiyatlarının artması da neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Markalar arasındaki etki ise eşit olmayacak. Dikey entegrasyon avantajına sahip olan ve aynı zamanda büyük bir bellek tedarikçisi konumundaki Samsung'un bu süreci daha kontrollü yönetmesi bekleniyor. Apple tarafında ise kullanıcı kitlesinin fiyat artışlarına daha toleranslı olması önemli bir avantaj sağlıyor.

Buna karşılık fiyat hassasiyeti yüksek pazarlara odaklanan Çinli üreticiler daha kırılgan bir konumda. Özellikle giriş ve orta segmentte yoğunlaşan markalar için bellek maliyetlerindeki dalgalanma, hem satış hacmini hem de kârlılığı doğrudan etkileyebilir.

