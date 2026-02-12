Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trendforce uyarıyor: DRAM krizi akıllı telefonları vuracak

    Artan bellek fiyatları 2026'da küresel akıllı telefon sevkiyatlarını aşağı çekebilir. TrendForce'a göre düşüş %10'u, kötü senaryoda ise %15'i bulabilir. İşte detaylar...

    Trendforce uyarıyor: DRAM krizi akıllı telefonları vuracak Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi TrendForce'un paylaştığı son analizlere göre 2026, akıllı telefon pazarı için ciddi derecede zorlu geçebilir. Devam eden bellek çipi sıkıntısı ve yükselen DRAM/NAND fiyatları, küresel telefon sevkiyatlarında ciddi bir daralmaya işaret ediyor. TrendForce'a göre düşüş %10'u, kötü senaryoda ise %15'i bulabilir.

    Fiyatlar artacak mı?

    Paylaşılan tahmine göre 2026'da küresel akıllı telefon üretimi %10 düşüşle 1,135 milyar adet seviyesine gerileyebilir. Daha olumsuz senaryoda ise düşüş %15'e ulaşarak toplam sevkiyatın 1,061 milyar adede kadar inmesi söz konusu. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025 yılı yaklaşık 1,254 milyar adetlik üretimle %2 büyüme kaydetmişti.

    Daralmanın temel nedeni bellek maliyetlerindeki sert artış. Geçmişte bir akıllı telefonun toplam bileşen maliyetinin %10-15'ini oluşturan bellek segmentinin, bugün %30-40 seviyesine çıktığı belirtiliyor. Bu sıçrama, üreticilerin kâr marjlarını ciddi biçimde baskılıyor ve bazı markaların üretim adetlerini kısmak zorunda kalabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda 2026'da ortalama satış fiyatlarının artması da neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

    Markalar arasındaki etki ise eşit olmayacak. Dikey entegrasyon avantajına sahip olan ve aynı zamanda büyük bir bellek tedarikçisi konumundaki Samsung'un bu süreci daha kontrollü yönetmesi bekleniyor. Apple tarafında ise kullanıcı kitlesinin fiyat artışlarına daha toleranslı olması önemli bir avantaj sağlıyor.

    Buna karşılık fiyat hassasiyeti yüksek pazarlara odaklanan Çinli üreticiler daha kırılgan bir konumda. Özellikle giriş ve orta segmentte yoğunlaşan markalar için bellek maliyetlerindeki dalgalanma, hem satış hacmini hem de kârlılığı doğrudan etkileyebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor suyu ne kadar sürede biter yeni kameralı sohbet siteleri saat camı çizik giderme metin2 efsunları ne işe yarar sigortam net davet kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum