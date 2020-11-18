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    Trendyol Efsane İndirimlerini En Etkili Şekilde Kullanmanın 8 Yolu

    Her gün çeşitli kampanyaları ile bildiğimiz Trendyol’un 25 - 27 Kasım’daki Efsane Günler indirimlerini yakalamanın gizli yanlarını keşfetmek ister misiniz? Alışveriş denince akla gelen ilk platform...
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    Her gün çeşitli kampanyaları ile bildiğimiz Trendyol’un 25 - 27 Kasım’daki Efsane Günler indirimlerini yakalamanın gizli yanlarını keşfetmek ister misiniz? Alışveriş denince akla gelen ilk platform olan Trendyol’da aradığınız her şey var. Aradığınız ürünleri indirimli fiyatı ile satın almanız için size en önemli ipuçlarını sıralıyoruz.


    1- Renkli Rozetlere Dikkat Edin


    Son zamanlarda Trendyol ürün görsellerinde renkli rozetler görüyoruz. Bu rozetleri gördüğünüzde ürünlerinizi şüphesiz sepete ekleyip satın alabilirsiniz. Ürün görsellerinde sarı, turuncu, kırmızı ve bordo renkli rozetler ile beraber rozetlerin yıldızları vardır. Yıldız sayısı ne kadar fazla ise indirim oranı da o kadar yüksektir!


    Trendyol Efsane İndirimlerini En Etkili Şekilde Kullanmanın 8 Yolu
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    2- Trendyol Cüzdan ile Alışveriş Yapmak Daha Kolay


    Giderek popülerliği artan Trendyol Cüzdan ile yaptığınız alışverişler çok daha hesaplı! Peki Trendyol Cüzdan nedir, nasıl kullanılır?
    Çantanızdaki cüzdanınızdan farksız olan Trendyol Cüzdan ile Trendyol alışverişlerinizi yapabilir, bakiye yükleyebilir hatta iadelerinizi banka geri ödeme sürecini beklemeden anında Trendyol Cüzdanım’a yükleyip alışverişinizi kesintisiz devam ettirebilirsiniz.


    Trendyol Cüzdan ile indirimlerden nasıl faydalanırım diye soruyorsanız, cüzdanınız ile yaptığınız her alışverişin %2’si size Trendyol Para olarak cüzdanınıza yatıyor. Detaylı bilgi için  Trendyol Cüzdan sayfasını  ziyaret edebilir hemen kendinize cüzdan oluşturarak 10 TL kazanabilirsiniz!


    3- PUDO ile Tanışın!

     

    Evinizde kargonuzu teslim alacak biri olmayabilir, siz de her zaman evde olmayabilirsiniz. Trendyol PUDO sayesinde evinize yakın bir işletmeden istediğiniz saatte kargonuzu kendiniz teslim alabilirsiniz.

    PUDO’yu kullanarak yapacağınız ilk alışverişte 20 TL Trendyol para kazanın! Detaylı bilgi için Trendyol PUDO sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    4- Paylaş Kazan ile Ürünlerinizi Daha Uygun Fiyata Alın

    Beğendiğiniz ürünleri arkadaşınız ile paylaşarak alışverişlerinizi daha uygun fiyatlar ile gerçekleştirebilirsiniz. Paylaştığınız ürünler arkadaşlarınız tarafından her satın alındığında paylaştığınız ürün fiyatının %5’i kadar cüzdan kuponu kazanın ve ürünlerinizi daha uygun fiyata satın alın. Paylaş Kazan ile keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayın!

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    Koleksiyon Oluştur, Paylaş, Kazan!

    Beğendiğiniz ürünleri direkt paylaşabileceğiniz gibi favoriye ekleyerek de cüzdan kuponu kazanabilirsiniz!

    Trendyol mobil uygulamasını indirip Favorilerim menüsü üzerinden beğendiğiniz ürünleri seçip koleksiyonunuzu oluşturabilirsiniz. Koleksiyonunuzu arkadaşlarınızla paylaşın ve ödülleri kazanın!

    5- Ürün Sıralaması ile İstediğiniz Ürünü En Hızlı Siz Bulun

    Aradığınız marka veya kategori sayfasında sıralama butonuna tıklayarak en düşük fiyatlı ürünleri, en çok satan ve beğenilen ürünleri seçerek aradığınız ürünü çok daha hızlı bulabilirsiniz!
    Yeni sezon ürünleri merak ediyorsanız aynı buton üzerinden “En Yeniler” seçeneğini seçerek bu yılın ürünlerini ilk siz keşfedebilirsiniz!

    6- Filtre Seçenekleri ile Daha Uygun Fiyatlı Ürünleri Keşfedin

    Sevdiğim ürünlerde kampanya var mı, alışverişimi daha uygun fiyata nasıl yapabilirim diye soruyorsanız Filtrele seçeneği ile güncel fırsatlara çok kolay ulaşabilirsiniz! Kargo bedava ve sepette indirimli ürünler filtresi sayesinde yapacağınız alışverişleri daha uygun fiyatlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

    Ürününüzün hızlı bir şekilde size ulaşmasını istiyorsanız “Hızlı Teslimat” filtresi ile size en hızlı gelecek ürün seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

    7- Mobil Uygulamayı İndirin, Size Özel İndirimler ile Tanışın

    Trendyol mobil uygulaması ile size özel önerileri görebilir, kampanyaya giren ürünleri ilk siz keşfedebilirsiniz. Televizyonda gördüğünüz ürünleri indirimli fiyatları ile satın almak istiyorsanız Trendyol mobil uygulamasını indirerek aradığınız ürüne çok hızlı bir şekilde ulaşıp indirimli fiyatı ile ürünü satın alabilirsiniz.

    8- Trendyol Elite Ayrıcalıkları

    Trendyol Elite 30 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizi kargo ücreti ödemeden gerçekleştirebilir, size özel seçili markalarda indirim ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için Trendyol Elite sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



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