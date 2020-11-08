Trendyol Süper İndirim Günleri Başlıyor, Trendyol 9-12 Kasım İndirimler

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Türkiye ‘nin adeta bir numaralı markası konumunda olan Trendyol, şu sıralar oldukça yoğun hazırlıklar yapıyor. Neden? Çünkü 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü dahil olmak üzere 9 - 12 Kasım’da devreye alacağı Süper İndirim Günleri çerçevesinde sunulacak %80 ’lere varan indirim ve kampanyaların büyük bir coşku ile halka açılması planlanıyor. Bu devasa bir organizasyon.



Hazır olun. Trendyol 9 - 12 Kasım tarihlerinde birbirinden çeşitli ve bol indirimlerle dolu onbinlerce kalem ürünü sizlerin beğenisine sunuyor olacak. Ancak başta şunu belirtelim, Trendyol ‘da alışverişe başlamadan önce mutlaka Trendyol İndirim Kodu alıp süper indirim günlerinde daha fazla indirim kazanabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri ekstra artı indirimlerle çok uygun fiyata alabilme imkânı varken bundan neden faydalanmayasınız.

11 Kasım İndirimleri Ne İfade Ediyor



Bu tarih ayın 11. gününe, daha doğrusu 11 Kasım ‘a vurgu yapıyor. 11 Kasım İndirimleri, dünya genelinde markaların yüksek oranda indirim şovu uyguladığı bir alışveriş karnavalı olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Son yıllarda Türkiye’de de uygulanan “Black Friday” organizasyonlarının düzenlendiği 11 Kasım günü sizin içinde keyifli bir indirim şöleni olabilir.



Aile ekonominize yüklenmeden oldukça uygun fiyat seçenekleriyle alışveriş yapabilir, beğendiğiniz ürünleri indirimli olarak satın alabilirsiniz. Yüzlerce marka ve binlerce ürünle 9 – 12 Kasım tarihlerinde indirimli satışlar için Trendyol ‘da sahne alacak. Mutlaka daha önceden alışveriş hazırlığınızı yapmakta fayda var.

11 Kasım İndirimi Ya da Dünya Bekârlar Günü



Siber Pazartesi İndirimi, Süper Cuma İndirimleri, Sevgililer Günü İndirimleri, Anneler, Babalar günü gibi etkinliklere şimdilerde birde Bekarlar Günü yani 11 Kasım İndirimleri eklendi. Dahası kısa sürede dünya çapında etkili oldu. Tabi Türkiye de bu bu yoğun etkinin girdabına çoktan girdi. Peki 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü ne anlama geliyor? Şöyle ifade edelim;



Sevgililer Günü ‘ne karşı bir eylem olarak başlayan 11 Kasım İndirimi bekarların kendi özel günlerini kutlayabilme hakkını savunma temelli olarak ortaya atıldı. Bu amaçla bir çeşit farklılık olsun diye sadece 1 rakamından oluşan 11/11 bir simge olarak belirlendi. Tabi durumu kendi lehine çevirmek isteyen Alibaba.com bu tarihi 2009 yılında gerçekleştirdiği bir girişimle indirim günü olarak belirleyince adeta bir alışveriş çılgınlığına dönüşüp dünya geneline yayıldı.



Trendyol Kasım İndirimlerini Ne Zaman Başlatıyor



11 Kasım itibariyle saat 00:00’da start verilen etkinlik çerçevesinde, bütün marka ve mağazaları ile birlikte Trendyol %80’e varan devasa indirimler ve müthiş kampanyalar düzenliyor olacak dedik. Ancak Trendyol bunun startını aslında 9 Kasım ‘da verecek Dolayısı ile Trendyol Kasım İndirimleri 9 Kasım ‘da başlayıp üç gün devam ederek 12 Kasım 2020 tarihi gece saatlerinde son bulacak.



Trendyol web sitesinde de Süper İndirim Günleri 9 – 12 Kasım lansmanı ile sunulmuş. Yani az önce dediğimiz gibi bir an önce hazırlık yapmakta çok büyük fayda var. Bunun için kendinize özel bir zaman hazırlayın. Bütün işlerinizi bitirin kahvenizi alın ve sevdiklerinizle beraber oturup kapsamlı bir alışveriş listesi oluşturun. Zira sadece 3 gün kaldı.



Panik yapmadan bilinçli bir şekilde bütün indirimlerden yararlanabilmek ve sezonu başarılı kapatmak için hemen şimdi hazırlanmak akılcı bir strateji olacaktır. Başarınızı daha üst seviyede yaşamak ve süper indirimlerin haricinde fazladan ekstra indirim oranları yakalamak için mutlaka Trendyol İndirim Kuponu ‘da alıp satın alma işlemlerini kuponlarınızla birlikte başlatın. Böylece sürecin sonunda belkide ailece katıldığınız indirim coşkusundan çok iyi seviyede faydalanmış, birçok ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız.



Trendyol İndirim Kodları Nereden Alınır



Trendyol İndirim Kodları doğrudan doğruya Trendyol markasının kendisi tarafından dağıtılmıyor. Bunun yerine Trendyol ile işbirliği içinde çalışan indirim kodu siteleri vasıtası ile temin edilmekte. Bunlardan biride sektörde yıldızı parlayan oldukça başarılı hizmetleri ile göz dolduran Kuponburada.com web sitesi. Siteye girdiğinizde yüzlerce markanın güncel indirim kodları ile karşılaşmanız mümkün.



Menü alanından mağazalar bölümüne geçip Trendyol sayfasını açtıktan sonra karşınıza farklı oranlardaki Trendyol İndirim Kodları sıralanacak. İsteğinize uygun kodu alabilirsiniz. Ayrıca şunuda belirtelim, Kuponburada.com web sitesinde indirim kodları ile ilgili olarak aklınıza takılması muhtemel sorun ve konular hakkında çok detaylı açıklamalarda yapılmış. Açıklamaları okumak ve zihninizde soruların cevabını bulmak için sitenin blog bölümünü ziyaret edebilirsiniz.



Trendyol ‘da Hangi Ürünlerde İndirim Var?



Trendyol 9 – 12 Kasım İndirimleri Kapsamında;

- Cep telefonu, bilgisayar başta olmak üzere genel teknoloji ürünlerinde

- Mobilya ve dekorasyon ürünlerinde

- Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,

- Giyim kuşam ve kıyafet ürünlerinde

- Saat ve aksesuar ürünlerinde

- Süpermarket ürünlerinde

- Spor giyim ve türevi ürünlerde

- Kırtasiye ürünlerinde

- Yapı market ürünlerinde

- Çocuk ve bebek ürünleri



Şeklinde yüzlerce markanın on binlerce ürünü devasa oranlarla indirimde olacak. Dahası Trendyol ‘un indirimlere özel olarak oluşturduğu 11 Kasım indirim günleri sayfasına girdiğinizde sizi farklı bir sürpriz karşılıyor. Biz kısaca bilgi verelim, Bu sayfada “süper indirim günlerinde en çok hangi ürünün indirime girmesini istersin” sloganı ile karşılanacaksınız. Hayır tabiki vurgulamak istediğimiz konu sadece slogan değil. Aynı zamanda yüzlerce ürün arasından hangisinin indirime girmesini istiyorsanız ona tıklayıp özel olarak seçebiliyorsunuz.



Seçim işlemi bittikten sonra bu ürünleri favorilerinize ekleyebileceğiniz bir buton beliriyor. Az önce seçtiğiniz tüm ürünleri bir tıkla favorilerinize ekleyebiliyor ve 9 Kasım'da seçiminiz olan özel indirimleri rahatlıkla takip edip anında satın alabiliryorsunuz. Güzel bir uygulama. Böylece henüz indirim günleri başlamadan indirime girmesini istediğiniz ürünleri ihtiyaçlarınıza uygun olarak belirleyip bunun bildirimini Trendyol ‘a gönderemiş olacaksınız.



Keyifli bol indirimli alışverişler diliyoruz.



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