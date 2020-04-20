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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu

    Elektrikli araç pazarına Model H adını verdiği SUV ile adım atmaya hazırlanan Triton'un açıkladığı özellikler fazlasıyla iddialı. 1500 beygir güç ve 1126 km sürüş menzili ilk dikkat çekenler.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu
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    Gün geçtikçe popülerlik kazanması sebebiyle özellikle yeni girişimlerin iştahını kabartan elektrikli araç pazarına yönelik yeni haberler gelmeye devam ediyor. New Jersey merkezli Triton, yeni nesil Cadillac Escalade’e benzerliğiyle dikkat çeken elektrikli SUV modelini duyurdu.

    Model H adını verdiği elektrikli SUV modeli üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştığını belirten Triton, ilk defa tamamen elektrikli bir araç üretecek olmasına rağmen oldukça iddialı özelliklerle karşımızda. Şirket, bu büyük SUV modelinin toplamda 1500 beygir güç üreten dört elektrik motoruna ve 200 kWh’lık batarya paketine sahip olacağını belirtiyor.

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    Şirketin iddiasına göre Model H, sahip olduğu güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayabilecek. Bunun böylesine büyük ve ağır bir araç için son derece etkileyici bir iddia olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra, elektrikli SUV’un tek şarjla 700 mile yani 1126 kilometre sürüş menzili sunacağı ve yaklaşık 7000 kg çekme kapasitesine sahip olacağı da yine şirketin sözünü ettiği iddialı özellikler arasında.

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    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Model H oldukça büyük bir araç. Paylaşılan bilgilere göre aracın uzunluğu 5689 mm, genişliği 2057 mm, yüksekliği ise 1879 mm olarak ölçülüyor. Triton'un belirttiğine göre bu değerler Model H’in içerisine 8 yetişkin yolcu taşıyabilecek kadar koltuk yerleştirmek için oldukça yeterli.

    Şirket Triton Model H için siparişleri kabul etmeye başlamış. Üretim bandından indiğinde (eğer üretilirse) aracın ilk sahiplerinden biri olmak isteyenlerin 5 bin dolar depozito ödemesi gerekiyor. Ön sipariş veren ilk 100 müşterinin Founder's Edition adı verilen özel versiyonu satın alabileceği ve aracın fiyatının 140 bin dolar olduğu da verilen bilgiler arasında.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 36 dk.
    Eskizi direk 3D yazıcıyla basmışlar 😁
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    PRODJ 57 dk.
    Elektrikli VIP araç bu olur heralde.
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    hazarRS (hazar RS) 1 sa.
    Böyle bir piyasada bu tip bir görsel sunum oldukça amatör kalmış.
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    faniseyler (halit özdemir) 1 sa.
    Menzilli çok iyi. Ticari araç olarak süper kullanışlı olabilir.
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