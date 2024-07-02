TRT 1 Türkiye-Avusturya Maçı şifresiz nasıl izlenir? Sinyal yok hatası için TRT1 frekans güncelleme

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Tam Boyutta Gör EURO 2024 heyecanı başlar başlamaz futbolseverler maçlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Ülkemizde ise maçlar TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Ancak EURO 2024 devam ederken, "TRT 1 sinyal yok", "TRT 1 yayını neden şifreli" ve "TRT 1 frekansı mı değişti" gibi sorular maç yayınlarını izlemek isteyen pek çok sporseverin gündem konusu oldu. Peki 2 Temmuz, 22.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak Avusturya - Türkiye maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte TRT 1 frekans güncelleme ve TRT 1 sinyal yok hatası çözümü...

Bildiğiniz gibi EURO 2024'te son 16’ya kalan A Milli Futbol Takımı bugün saat 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla TRT 1 sinyal yok hatası veya TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? sorusu pek çok futbolsevelerin araştırdığı konu oldu. Bunun nedeni ise TRT'nin UEFA kuralları gereği ülke dışında şifre uygulamasına gidiyor olması.

TRT 1 neden şifreli?

TRT 1’in zaman zaman şifreli yayın yapmasının ana nedeni, yayın hakları gereği diyebiliriz. Özellikle spor müsabakaları, filmler ve özel etkinliklerin yayın hakları, genellikle ulusal sınırlarla sınırlı. Bu nedenle, TRT 1 frekansı üzerinde bu tür içerikler yayınlanırken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifre uygulaması kullanılabiliyor. TRT 1 sinyal yok hatası ile karşılaştığınızda ise, birkaç basit adımı takip ederek TRT 1'i şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca "TRT 1 sinyal yok" ve "TRT 1 yayını neden şifreli?" sorularına da TRT'den açıklama paylaşıldı.

"UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan 'Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık' kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir. Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir. Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız. EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir."

TRT 1 güncel frekans bilgileri

Tam Boyutta Gör

Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

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TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır?

Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin. Tek kanal arama menüsüne girin. Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin. Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

Bu ayarları yaptıktan sonra TRT 1 Sinyal Yok hatası olmadan Euro 2024 maçlarını şifresiz olarak canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak TRT 1 halen şifreli olarak görünüyor ise, manuel frekans güncelleme adımlarını takip edebilirsiniz.

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın. TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır. Güncel Frekans Bilgilerini Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin. Frekans Bilgilerini Girin: Frekans: 11794 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4. Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin. Yeni Kanalları Bulun: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın ve kanal listesinin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun.

Türksat 42e frekans listesi güncel (Tüm kanallar) 1 yıl önce eklendi

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TRT 1 sinyal yok hatası çözümü! EURO 2024 TRT1 frekans güncelleme