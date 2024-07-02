TRT 1 Türkiye-Avusturya Maçı şifresiz nasıl izlenir? Sinyal yok hatası için TRT1 frekans güncelleme

- TRT 1 neden şifreli?
- TRT 1 güncel frekans bilgileri
- TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır?
- Yorumlar
Bildiğiniz gibi EURO 2024'te son 16’ya kalan A Milli Futbol Takımı bugün saat 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla TRT 1 sinyal yok hatası veya TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? sorusu pek çok futbolsevelerin araştırdığı konu oldu. Bunun nedeni ise TRT'nin UEFA kuralları gereği ülke dışında şifre uygulamasına gidiyor olması.
TRT 1 neden şifreli?
TRT 1’in zaman zaman şifreli yayın yapmasının ana nedeni, yayın hakları gereği diyebiliriz. Özellikle spor müsabakaları, filmler ve özel etkinliklerin yayın hakları, genellikle ulusal sınırlarla sınırlı. Bu nedenle, TRT 1 frekansı üzerinde bu tür içerikler yayınlanırken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifre uygulaması kullanılabiliyor. TRT 1 sinyal yok hatası ile karşılaştığınızda ise, birkaç basit adımı takip ederek TRT 1'i şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca "TRT 1 sinyal yok" ve "TRT 1 yayını neden şifreli?" sorularına da TRT'den açıklama paylaşıldı.
"UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan 'Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık' kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir. Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir. Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız. EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir."
TRT 1 güncel frekans bilgileri
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: 3/4
TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır?
- Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.
- Tek kanal arama menüsüne girin.
- Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
- Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.
Bu ayarları yaptıktan sonra TRT 1 Sinyal Yok hatası olmadan Euro 2024 maçlarını şifresiz olarak canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak TRT 1 halen şifreli olarak görünüyor ise, manuel frekans güncelleme adımlarını takip edebilirsiniz.
- Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
- TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
- Güncel Frekans Bilgilerini Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
- Frekans Bilgilerini Girin: Frekans: 11794 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4.
- Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
- Yeni Kanalları Bulun: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın ve kanal listesinin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.