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    Dünya Kupası maçlarını şifresiz izleyebilmek için yeni frekanslar yayınlandı

    Bütün Türkiye merakla 14 Haziran tarihinde saat 07.00’da oynanacak Türkiye-Avusturalya maçını beklerken TRT1 ve TRTSPOR kanallarının yeni frekansları yayınlandı.

    Dünya Kupası
    2026 FIFA Dünya Kupası yarın yani 11 Haziran itibariyle saat 22.00’da oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı ile başlıyor. Tarihte ilk kez organizasyona ABD-Meksika-Kanada olmak üzere 3 farklı ülke ev sahipliği yapıyor.

    Dünya Kupası uydu frekansları

    Daha önce de yaşandığı üzere UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen uluslararası spor organizasyonların yayınlarında sadece ilgili ülke sınırları içerisinde kalan frekanslar şifresiz olabiliyor. Eğer frekans diğer ülkelere de erişiyorsa şifre konması gerekiyor.

    Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak olan TRT1 ve TRTSPOR kanalları da yayın saatlerinde sadece ülke sınırları içerisinde kalan frekanslara geçiş yapmak zorunda. Vatandaşların maçları kesintisiz izleyebilmesi için hangi frekansların girileceği yayınlanmış durumda. Diğer taraftan yayınlar sadece standart çözünürlükte olacak. 4K çözünürlükte olmayacak.

    TRT tarafından yayınlanan bilgilere göre uydu alıcılarının aşağıdaki gibi ayarlanması gerekiyor:

    • Uydu: Türksat 4A
    • Frekans: 11794
    • Polarizasyon: V (Dikey)
    • Sembol oranı: 30000
    • FEC: 3/4

    TRT1 Ve TRTSPOR yeni frekansları yayınlandı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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