Dünya Kupası maçlarını şifresiz izleyebilmek için yeni frekanslar yayınlandı

Dünya Kupası uydu frekansları
Daha önce de yaşandığı üzere UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen uluslararası spor organizasyonların yayınlarında sadece ilgili ülke sınırları içerisinde kalan frekanslar şifresiz olabiliyor. Eğer frekans diğer ülkelere de erişiyorsa şifre konması gerekiyor.
Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak olan TRT1 ve TRTSPOR kanalları da yayın saatlerinde sadece ülke sınırları içerisinde kalan frekanslara geçiş yapmak zorunda. Vatandaşların maçları kesintisiz izleyebilmesi için hangi frekansların girileceği yayınlanmış durumda. Diğer taraftan yayınlar sadece standart çözünürlükte olacak. 4K çözünürlükte olmayacak.
TRT tarafından yayınlanan bilgilere göre uydu alıcılarının aşağıdaki gibi ayarlanması gerekiyor:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol oranı: 30000
- FEC: 3/4
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.