Dünya Kupası maçlarını şifresiz izleyebilmek için yeni frekanslar yayınlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası yarın yani 11 Haziran itibariyle saat 22.00’da oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı ile başlıyor. Tarihte ilk kez organizasyona ABD-Meksika-Kanada olmak üzere 3 farklı ülke ev sahipliği yapıyor.

Dünya Kupası uydu frekansları

Daha önce de yaşandığı üzere UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen uluslararası spor organizasyonların yayınlarında sadece ilgili ülke sınırları içerisinde kalan frekanslar şifresiz olabiliyor. Eğer frekans diğer ülkelere de erişiyorsa şifre konması gerekiyor.

Türksat 42e frekans listesi güncel (Tüm kanallar) 3 yıl önce eklendi

Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak olan TRT1 ve TRTSPOR kanalları da yayın saatlerinde sadece ülke sınırları içerisinde kalan frekanslara geçiş yapmak zorunda. Vatandaşların maçları kesintisiz izleyebilmesi için hangi frekansların girileceği yayınlanmış durumda. Diğer taraftan yayınlar sadece standart çözünürlükte olacak. 4K çözünürlükte olmayacak.

TRT tarafından yayınlanan bilgilere göre uydu alıcılarının aşağıdaki gibi ayarlanması gerekiyor:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TRT1 Ve TRTSPOR yeni frekansları yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: