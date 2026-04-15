DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yerli otomobil Togg’un elektrikli şarj ağı şirketi Trugo’ya şarj deneyimini hızlandıran yeni bir özellik eklendi. Bugün Trugo sistemlerinde yapılan güncelleme ile Autocharge özelliği kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde araç sahiplerinin hızlı bir şekilde şarj işlemini başlatabiliyor.

Trugo istasyonlarındaki şarj portunu araca bağladığınızda Autocharge özelliği ile sistem sistem aracınızı otomatik olarak tanıyor ve şarj işlemini başlatıyor. Trugo uygulamasına girip şarj işlemi başlatma adımları tarihe karıştı. Tak ve şarj et dönemi başladı.

Elektrik araç şarj istasyonları fiyat listesi 2 ay önce eklendi

Autocharge nasıl etkinleştirilir?

Trugo’nun Autocharge özelliğini kullanabilmek için öncelikle Trugo uygulamasını güncellemeli ve uygulamadaki “Araçlarım” menüsünden “Autocharge” özelliğini etkinleştirmelisiniz. Autocharge’ı aktif hale getirdikten sonraki şarjlarda sisteme kayıtlı bilgilerinizle otomatik olarak şarj işlemi başlayacak.

Togg T10X sahiplerinin bu özelliği kullanabilmesi için aracını 1.7.2 yazılım sürümüne güncellemesi gerekli. Togg T10F’te ise 2.0 yazılımına sahip tüm araçlar Autocharge özelliğini kullanabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Trugo istasyonlarında Autocharge dönemi başladı: Tak ve şarj et!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: