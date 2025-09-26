Trugo ve Eşarj, 81 ilde ‘roaming’ uygulamasını başlattı

Şarj için tek üyelik
Ortak çalışma sayesinde kullanıcılar tek bir üyelik ile her iki markanın seçili istasyonlarında toplamda 4000’e yakın yüksek hızlı DC soketi diledikleri mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor. Roaming uygulaması, sürücülere hem istasyonları kolayca görüntüleme hem de komisyon ödemeden kesintisiz şarj olanağı sağlıyor.
Bu tür işbirlikleri oldukça önemli. Zira elektrikli araç şarj istasyonu markalarının sayısı oldukça fazla ve her markanın kendi uygulamasını indirmek gerekiyor. Bu da pratikliği oldukça zedeliyor.
Öte yandan Trugo'nun 1913 adet DC ve 347 adet AC şarj soketi bulunuyor. Eşarj'ın ise 1873 adet DC ve 407 adet AC soketi mevcut. Her iki firma da güncel verilere göre Türkiye'deki en yaygın DC soket ağına sahip.