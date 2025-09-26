Giriş
    Trugo ve Eşarj, 81 ilde ‘roaming’ uygulamasını başlattı

    Eşarj ve Trugo, roaming iş birliğini Türkiye’nin 81 iline taşıdı. Kullanıcılar, toplam 4000’e yakın yüksek hızlı DC soketi komisyonsuz ve tek uygulama üzerinden kullanabiliyor.

    Trugo ve Eşarj, 81 ilde ‘roaming’ uygulamasını başlattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç şarj ağı operatörleri Eşarj ve Trugo, başlattıkları roaming uygulamasını Türkiye’nin 81 iline yayarak kullanıcı deneyiminde önemli bir adım attı. İlk olarak Bursa’da başlayan ve Ankara ile genişleyen iş birliği, artık ülke genelindeki sürücülere marka bağımsız ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunuyor.

    Şarj için tek üyelik

    Ortak çalışma sayesinde kullanıcılar tek bir üyelik ile her iki markanın seçili istasyonlarında toplamda 4000’e yakın yüksek hızlı DC soketi diledikleri mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor. Roaming uygulaması, sürücülere hem istasyonları kolayca görüntüleme hem de komisyon ödemeden kesintisiz şarj olanağı sağlıyor.

    Bu tür işbirlikleri oldukça önemli. Zira elektrikli araç şarj istasyonu markalarının sayısı oldukça fazla ve her markanın kendi uygulamasını indirmek gerekiyor. Bu da pratikliği oldukça zedeliyor.

    Öte yandan Trugo’nun 1913 adet DC ve 347 adet AC şarj soketi bulunuyor. Eşarj’ın ise 1873 adet DC ve 407 adet AC soketi mevcut. Her iki firma da güncel verilere göre Türkiye’deki en yaygın DC soket ağına sahip.

