    Trump, ABD'deki beş açık deniz rüzgar projesini durdurdu: Sebep radar paraziti

    Trump yönetimi, Pentagon’un ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek ABD’nin Doğu Kıyısı boyunca yapımı süren beş büyük açık deniz rüzgar enerjisi projesini durdurduğunu açıkladı.

    Trump, ABD'deki beş açık deniz rüzgar projesini durdurdu Tam Boyutta Gör
    Federal yetkililer, İçişleri Bakanlığı’nın Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarla birlikte bu projelerin oluşturabileceği riskleri değerlendireceğini ve olası tehditleri azaltmaya yönelik adımlar atacağını belirtti. Durdurma kararı, ülkedeki en büyük açık deniz rüzgar yatırımlarından bazılarını kapsıyor. Söz konusu projelerin tamamı halihazırda federal kira haklarına sahip ve farklı inşaat aşamalarında bulunuyor.

    Durdurulan projeler arasında, Massachusetts’teki Vineyard Wind, Rhode Island ve Connecticut’taki Revolution Wind, Virginia’daki Coastal Virginia Offshore Wind ile New York eyaletindeki Sunrise Wind ve Empire Wind yer alıyor.

    Yetkililer, durdurma kararının ne kadar süreceğine dair net bir zaman çizelgesi paylaşmadı. İncelemelerin ardından risk azaltma seçeneklerinin değerlendirileceği ve buna göre yeni kararlar alınacağı belirtildi.

    Radar sistemleriyle ilgili endişeler

    Federal kurumlar uzun süredir açık deniz rüzgar türbinlerinin radar sistemleri üzerindeki etkilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı, kararını açıklarken bu konuda yayımlanmış gizli olmayan resmi raporlara atıfta bulundu. Bakanlığa göre, dönen türbin kanatları ve yansıtıcı kule yapıları radar sinyallerinde “gürültü” olarak adlandırılan parazitlere yol açabiliyor. Bu durum, gerçek hareketli hedeflerin tespit edilmesini zorlaştırabildiği gibi, rüzgar santrallerinin çevresinde sahte hedefler oluşmasına da neden olabiliyor.

    Savunma yetkilileri, özellikle yoğun nüfuslu kıyı bölgelerine yakın alanlarda bu tür parazitlerin kıyı gözetleme faaliyetlerini sekteye uğratabileceğinden endişe ediyor. Yönetim, bu riskleri gelişen düşman teknolojileriyle ilişkilendirse de, belirli bir ülke ya da tehdit unsurunun adını vermedi.

    Trump açık deniz rüzgar projelerine karşı çıkıyor

    Bu açıklama, bir federal mahkemenin Trump’ın ülke genelinde rüzaâr enerjisi projelerini durdurmaya yönelik girişimini reddetmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi. Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Patti Saris, Trump’ın 20 Ocak tarihli ve rüzgar projelerini engelleyen başkanlık kararnamesini iptal etti. Yargıç, kararı “keyfi ve hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. Bu kararla birlikte, federal topraklar ve sular üzerindeki rüzgar projeleri için kiralama ve izin yetkileri yeniden yürürlüğe girdi.

    Trump, uzun süredir açık deniz rüzgar enerjisine karşı çıkıyor. Bu projelerin ulusal güvenliği, yaban hayatını ve kıyı manzaralarını tehdit ettiğini savunuyor. Trump yönetimi bunun yerine fosil yakıt üretimine öncelik veriyor. Son alınan durdurma kararı, ülke çapında bir yasak getirmese de belirli projeleri hedef alarak açık deniz rüzgar sektöründe yeni bir belirsizlik yarattı.

